Bombardier célèbre la livraison marquante d’un avion Challenger 3500, le 1 000e avion superintermédiaire de l’entreprise à prendre son envol

La livraison marquante a été effectuée à JM Family Entreprises, qui a reçu la clé cérémonielle de son avion au centre de livraison Challenger de Bombardier

Plus de 700 employés et invités de Bombardier se sont rassemblés pour fêter cet événement important, qui souligne le talent exceptionnel et l’expertise derrière la réussite historique de la gamme d’avions superintermédiaires de Bombardier

L’avion Challenger 3500 continue d’établir la norme dans sa catégorie grâce à ses performances et à son efficacité opérationnelle de premier ordre, ainsi qu’à sa cabine brillamment conçue





MONTRÉAL, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer la livraison d’un 1 000e avion superintermédiaire, une étape marquante dans l’histoire de l’aviation d’affaires. Ce véritable exploit a été célébré par la livraison d’un avion Challenger 3500 à JM Family Entreprises, client de longue date de Bombardier, lors d’une cérémonie spéciale au centre de livraison Challenger de Bombardier à Montréal.

« La livraison de notre 1 000e avion superintermédiaire marque un moment déterminant pour Bombardier, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Cette étape importante témoigne du dévouement et du talent exceptionnel de nos employés, ainsi que de la confiance et de la loyauté de nos clients partout dans le monde. Elle est d’une importance d’autant plus grande que nous la fêtons avec un client qui partage nos valeurs familiales, notre esprit d’entrepreneuriat et notre engagement envers la communauté. Les avions superintermédiaires Challenger ont changé la donne dans l’industrie en définissant un nouveau segment d’avions d’affaires, et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée. »

Dans le cadre de cet événement historique, l’équipe de Bombardier a remis la clé cérémonielle de l’avion Challenger 3500 à JM Family Enterprises et présenté l’avion aux plus de 700 employés et invités qui étaient sur place.

Les avions superintermédiaires de Bombardier ont établi la norme dans leur catégorie depuis l’entrée en service du modèle original, se taillant une solide réputation grâce à leur fiabilité de premier plan et à leurs performances exceptionnelles. Au cours des deux dernières décennies, ces avions de pointe ont été les plus vendus de leur catégorie; l’avion Challenger 3500 poursuit sur cette lancée en dominant son segment en 2024 avec le plus grand nombre de livraisons.

L’avion Challenger 3500 est rapidement devenu l’un des avions les plus recherchés de sa catégorie, offrant les plus faibles coûts d’exploitation directs, les meilleures performances, une polyvalence inégalée et une cabine à la fine pointe de la technologie. Il est à l’origine de nombreuses premières dans l’industrie et dans sa catégorie, dont la cabine à commandes vocales, et intègre parfaitement plusieurs caractéristiques clés de l’avion très long-courrier Global 7500 de Bombardier, notamment le fauteuil Nuage novateur.

L’avion Challenger 3500 fait également l’objet d’une déclaration environnementale de produit, tout comme l’ensemble du portefeuille d’avions en production de Bombardier. Bombardier demeure ainsi à ce jour le seul constructeur d’avions d’affaires à avoir publié de telles déclarations pour ses avions. De plus, l’entreprise couvre toutes ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer ».

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Christina Lemyre McCraw

+1-514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

Bombardier, Challenger, Challenger 3500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/114ae0b4-eca4-4a70-9a18-9b39e0f6396a/fr