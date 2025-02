Mavenir et OXIO alimentent la nouvelle génération de MVNO

RICHARDSON, Texas, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a annoncé aujourd’hui avoir été choisi par OXIO, une société leader de Telecom-as-a-Service (TaaS), pour ses solutions Packet Core, IMS et de messagerie de nouvelle génération afin de soutenir les MVNO (Opérateurs de réseau mobile virtuel) sans frontières et les cas d’utilisation de connectivité embarquée à l’échelle mondiale.

Mavenir a déployé un noyau de paquets permettant la connectivité des utilisateurs 4G et 5G avec une solution ouverte, cloud-native et basée sur des conteneurs, accompagnée par les plateformes de messagerie de Mavenir favorisant la croissance des recettes des segments A2P et B2C. Les fonctions MAVcore® de Mavenir sont mises en œuvre sous forme de microservices exécutés en conteneurs, utilisant des API ouvertes pour s’intégrer à des plateformes tierces et à des cadres d’observabilité. Cela permet aux opérateurs de réseaux de déployer des services plus rapidement, d’accroître l’efficacité et de réduire les temps d’arrêt.

La plateforme TaaS programmable et cloud-native d’OXIO aide les entreprises à créer et à lancer des services mobiles rapidement et sans limites. Mavenir permettra aux clients d’OXIO de fournir et de monétiser une gamme complète de services de connectivité et de messagerie.

Il s’agit du premier accord conclu avec OXIO et il témoigne de l’intention de Mavenir de pénétrer d’autres marchés dans les Amériques, avec l’objectif de se développer dans le monde entier. Les produits de Mavenir sont déployés sur Amazon Web Services (AWS), le Cloud permettant à OXIO un déploiement flexible, rapide et rentable dans plusieurs pays.

Adil Belihomji, directeur de la technologie chez OXIO, a déclaré : « Nous sommes une plateforme cloud-native et nous partageons cette approche avec Mavenir. La qualité et la flexibilité de leurs services dans les domaines du Packet Core, de l’IMS et de la messagerie garantiront à nos clients une expérience de premier ordre lors du lancement de nouveaux services de télécommunications dans le monde entier. »

Antonio Correa, vice-président principal pour l’Europe du Sud, les Caraïbes et l’Amérique latine chez Mavenir, a affirmé : « OXIO est un véritable innovateur et un moteur de changement réel dans l’industrie des télécommunications. Ce premier accord avec OXIO démontrera la valeur que nous pouvons apporter à leur offre - et notre approche cloud-native permet aux solutions Mavenir d’être répliquées dans n’importe quelle zone géographique avec des délais de mise sur le marché rapides. »

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et l’IA, qui sont écologiques de par leur conception, et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

Venez à la rencontre de Mavenir au Mobile World Congress 2025 à Barcelone du 3 au 6 mars 2025.

Pour découvrir les dernières innovations de Mavenir et en savoir plus sur notre vision pour l’avenir des réseaux, rendez-nous visite au #MWC25, Hall 2 (Stand 2H60).

À propos d’OXIO

OXIO développe le réseau mondial du futur en tant que première plateforme au modèle Telecom-as-a-Service (TaaS - télécommunications en tant que service). Notre approche technologique des télécommunications ouvre la voie à l’innovation et aux possibilités, tout en fournissant des informations exploitables aux entreprises soucieuses de leurs clients, dans un monde où les données jouent un rôle prépondérant. Le siège social d’OXIO se trouve à New York, et la société possède des bureaux à Mexico et à Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site oxio.com. Pour de plus amples informations sur les postes à pourvoir, consultez le site oxio.com/careers/.

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com