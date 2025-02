Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir ו-OXIO מניעים את הדור הבא של ה-MVNO

פלטפורמת הטלקום כשירות של OXIO משלבת פתרונות ליבת מנות נתונים, IMS והעברת מסרים של Mavenir ב-Amazon Web Services כדי לשפר את זריזות העבודה

February 27, 2025 14:38 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.