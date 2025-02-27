Mavenir 與 OXIO 聯手驅動新一代的流動虛擬網絡營運商 (MVNO)

李察遜，德州, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir，今天宣佈獲得尖端的電訊即服務 (TaaS) 公司 OXIO 挑選，為其提供分組核心 (Packet Core)、IMS 及新一代的訊息傳遞解決方案，以支援全球範圍內無邊界的流動虛擬網絡營運商 (MVNO) 和嵌入式連接使用個案。

Mavenir 部署了一套分組核心，透過開放式、雲端原生、以容器技術為基礎的解決方案，實現 4G 和 5G 用戶連線能力，並且配合 Mavenir 的訊息傳遞平台，於有價值的 A2P 及 B2C 領域實現收益增長。 Mavenir 的 MAVcore® 功能以微服務形式提供，在容器中運行，並使用開放式應用程式介面 (API) 整合至第三方平台和可觀察性框架。 此舉讓網絡營運商可加快推出服務，提高效率並減少停機時間。

OXIO 雲端原生、可編程的 TaaS 平台，協助企業迅速且在無限制的情況下構建及啟動流動服務。 Mavenir 將會協助 OXIO 客戶提供整套連線和訊息傳遞服務，並幫助他們實現盈利。

這次是 Mavenir 首度與 OXIO 合作，標誌著公司進一步擴展美洲市場的意圖，以及於全球各地作出部署的使命。 Mavenir 的產品部署於 Amazon Web Services (AWS) 上，雲端讓 OXIO 可以靈活、快捷及具成本效益的方式在多個國家或地區作出部署。

OXIO 技術總監 Adil Belihomji 補充道：「我們是一個雲端原生的平台，並且與 Mavenir 共同分享這種方式。 Mavenir 在分組核心、IMS 及訊息傳遞服務方面的質素和靈活性，將可確保我們的客戶在全球各地啟動新電訊服務時獲得一流的體驗。」

負責南歐、加勒比海及拉丁美洲區業務的 Mavenir 高級區域副總裁 Antonio Correa 說道：「OXIO 是真真正正的創新企業，亦是為電訊行業帶來真實變革的推動者。 與 OXIO 首度合作，將展現出我們為其產品所帶來的價值 – Mavenir 雲端原生的方式，令我們的解決方案可複製並用於任何地域，加快推出市場的時間。」

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來，讓營運商發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

於 2025 年 3 月 3 日至 6 日的 2025 年巴塞隆拿世界移動通信大會 (Mobile World Congress 2025, Barcelona) 上與 Mavenir 會面。

欲探索 Mavenir 最近期的創新舉措，以及詳細了解 Mavenir 如何實現網絡的未來 – 請即蒞臨 #MWC25，到訪本公司位於 2 號展館 2H60 的攤位。

關於 OXIO

OXIO 為首個電訊即服務 (TaaS) 平台，致力構建未來的全球網絡，為電訊行業引入以技術為先的方式，讓創新及可能性得以實現，同時為於數據主導環境中競逐、以客為先的公司提供可行的真知灼見。 OXIO 的大本營位於紐約，另在墨西哥城及滿地可駐有辦事處。 欲了解更多資訊，請瀏覽 oxio.com。 欲了解更多關於目前的職位空缺，請瀏覽 oxio.com/careers/。

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com