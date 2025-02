Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir 與 OXIO 聯手驅動新一代的流動虛擬網絡營運商 (MVNO)

OXIO 的電訊即服務 (Telecom-as-a-Service) 平台與 Mavenir 的分組核心 (Packet Core)、IMS 及訊息傳遞解決方案於 Amazon Web Services 上作出整合,讓靈活性得以提升

February 27, 2025 14:38 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.