סוכני בינה מלאכותית של פתרון מודיעין הרשת כשירות של Mavenir מספקים שיפור של 40% במדד הביצועים ברשתות 5G שאין עצמאיות

החברה מדגימה סטנדרט תעשייתי חדש עם ציון דרך חסר תקדים בשימוש בבינה מלאכותית/לימוד מכונה שהוכח בפריסות Open RAN פעילות עם מפעילות סלולר בדרום אסיה

February 27, 2025 20:06 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.