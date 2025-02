Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

マベニア (Mavenir) のネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (Network Intelligence as a Service) AIエージェントが、5Gノンスタンドアローン (NSA) ネットワークにおいてモビリティKPIを40%向上

同社は、南アジアのモバイルオペレーターとのライブOpen RAN導入において実証された、前例のないAI/MLの成果により、新たな業界標準を示す

February 27, 2025 20:06 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.