Agentes de IA da Network Intelligence as a Service da Mavenir Entregam 40% de Ganhos de KPI de Mobilidade para Redes 5G Non-Standalone

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou hoje uma conquista inovadora com sua estrutura de IA de pilha completa, Network Intelligence as a Service (NIaaS). Pela primeira vez no mundo, os Agentes de IA ao vivo baseados em aprendizagem por reforço profundo (deep reinforcement learning - RL) – um componente integral da NIaaS da Mavenir – estão controlando e realizando de forma autônoma a otimização de ciclo fechado completo das redes operacionais 5G não autônomas (non-standalone - NSA), proporcionando ganhos de mais de 40% de acordo com indicadores-chave de desempenho (key performance indicators - KPIs) tem termos de mobilidade em redes de acesso por rádio (radio access networks - RAN). Os ganhos de desempenho significativos também foram econômicos, uma vez que a NIaaS é executada apenas em CPUs no campo, em vez de GPUs. Hospedado no Controlador Inteligente RAN (RAN Intelligent Controller - RIC) da Mavenir, a NIaaS provou esses marcos em implantações Open RAN ao vivo com duas operadoras Tier 1 5G NSA no sul da Ásia, com cada implantação correspondendo a mais de 25 locais e mais de 100 células LTE e New Radio (NR).

Introduzindo a primeira capacidade de IA de telecomunicações para operações Open RAN em larga escala, a NIaaS da Mavenir reduziu significativamente a taxa de transferências instáveis (incluindo ping-pongs de mobilidade, transferências muito tardias, transferências muito precoces, falhas de link de rádio, e transferências de células erradas) em 40% a 60% dos componentes KPI agregados e KPI individuais, melhorando assim a robustez da mobilidade dos assinantes móveis 4G/5G nas redes ao vivo.

"Estamos entusiasmados em liderar o setor com a nossa inovadora NIaaS que está revolucionando as operações de rede de telecomunicações", disse BG Kumar, Presidente de Redes de Acesso, Plataformas e Capacitação Digital da Mavenir. "Embora os sistemas SON tradicionais sejam muito centrados na funcionalidade, sem quaisquer garantias de melhoria tangível dos KPIs-alvo em campo, nossa NIaaS de IA nativa é centrada em KPIs, extraindo inteligência profunda sobre os KPIs de célula para célula, site para site, mercado para mercado, e otimizando com precisão esses fatores que afetam os KPIs na rede ao vivo. Essa conquista ressalta nosso compromisso de utilizar tecnologias de ponta e o nosso conjunto de habilidades internas para inventar, inovar e projetar modelos de IA/ML da última geração para impulsionar melhorias tangíveis no desempenho da rede e na experiência do cliente", acrescentou Kumar.

A NIaaS da Mavenir se concentrará na melhoria consistente de outros KPIs operacionais de telecomunicações, como conectividade, cobertura, gerenciamento de tráfego, acessibilidade, capacidade de retenção, qualidade do tráfego, eficiência e CAPEX/OPEX. Embora hospedado no Mavenir RIC para as implantações Open RAN, a NIaaS também é oferecida como um recurso autônomo de inteligência de telecomunicações para outros domínios (como Packet Core, IMS, etc.). Além disso, a NIaaS não se limita a oferecer recursos de IA de telecomunicações em mercados com funções de rede (NFs) da Mavenir, mas também em mercados com NFs de terceiros.

O Mavenir NIaaS representa, portanto, um salto significativo em AIOps de telecomunicações ao vivo, fornecendo às operadoras ferramentas nativas de IA para melhorar a eficiência da rede, reduzir os custos operacionais e oferecer serviço de qualidade superior aos seus clientes. Acompanhando a evolução da indústria de telecomunicações, a Mavenir permanece na vanguarda da inovação, dedicada a expandir os limites do que é possível com as tecnologias de IA/AM.

A NIaaS da Mavenir hospeda um conjunto de IA de última geração, incluindo Agentes de IA Deep-RL – desenvolvidos pela Mavenir – que são combinados com o aprendizado de transferência para controlar e otimizar autonomamente os deslocamentos de mobilidade em células LTE, reduzindo as transferências instáveis em toda a rede. Esses Agentes de IA Deep-RL para otimização são significativamente auxiliados por outros agentes e modelos no conjunto de IA full-stack da NIaaS. Por exemplo, os modelos de causalidade e explicabilidade de IA ajudam a identificar e quantificar as causas raiz das transferências instáveis e degradações de KPIs de mobilidade, e os modelos de agrupamento e classificação de dados ajudam a correlacionar radiofrequência, mobilidade, tráfego e outros padrões de observação entre células e ao longo do tempo, para avaliar o efeito líquido. Os Agentes de IA Deep-RL abordam esses fatores e explicam o efeito, otimizando os limites da mobilidade de forma autônoma no campo.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2025, Barcelona, de 3 a 6 de março de 2025.

Para explorar as mais recentes inovações da Mavenir e saber mais sobre como a Mavenir está entregando o Futuro das Redes – Hoje, visite-nos no Hall 2 (Stand 2S60) no #MWC25.

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com