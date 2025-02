Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ตัวแทน AI บริการ Network Intelligence as a Service ของ Mavenir ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ KPI ด้านการเคลื่อนที่ได้ถึง 40% ในเครือข่าย 5G แบบ Non-Standalone

Mavenir แสดงมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ด้วยความสำเร็จก้าวสำคัญด้าน AI/ML ที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อน โดยผ่านการพิสูจน์แล้วด้วยการนำ Open RAN ไปใช้งานจริงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในเอเชียใต้

February 27, 2025 20:06 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.