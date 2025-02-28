Mavenir 的网络智能即服务人工智能代理在 5G 非独立组网中实现了 40% 的移动性 KPI 提升

理查森，德克萨斯州, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 今日宣布，其全栈人工智能框架网络智能即服务 (NIaaS) 取得了突破性成果。 作为 Mavenir 的 NIaaS 核心组成部分，基于深度强化学习 (RL) 的实时人工智能代理首次在全球范围内实现自主控制，并对实际运行中的 5G 非独立组网 (NSA) 网络进行全闭环优化，从而推动无线接入网络 (RAN) 中与移动性相关的关键绩效指标 (KPI) 提升超过 40%。 这些显著的性能提升同时也具备成本效益，因为 NIaaS 仅在实际网络中通过 CPU 运行，而无需依赖 GPU。 NIaaS 托管于 Mavenir 的 RAN 智能控制器 (RIC) 中，在南亚两家顶级 5G NSA 运营商的实时 Open RAN 部署中成功实现了这些里程碑式成就，每个部署涉及超过 25 个站点，覆盖 100 多个 LTE 和全新无线电 (NR) 小区。

Mavenir 的 NIaaS 提供了首个面向大规模 Open RAN 运营的电信人工智能能力，显著降低了不稳定切换的发生率（包括移动性“乒乓效应”、切换过晚、切换过早、无线链路失败和错误小区切换等问题），降幅达 40% 至 60%。这一优化不仅提升了整体 KPI，还改善了各个具体 KPI，显著增强了 4G/5G 移动用户在实时网络中的移动稳定性。

Mavenir 的接入网络、平台和数字化赋能部门总裁 BG Kumar 表示：“能够凭借创新型 NIaaS 引领行业，推动电信网络运营的全面变革，我们深感荣幸。” Kumar 补充道：“传统 SON 系统过于侧重功能性，却无法确保在实际网络中有效提升目标 KPI。而我们的人工智能原生 NIaaS 以 KPI 为核心，能够从小区到小区、站点到站点、市场到市场层面提取有关 KPI 的深度洞察，并精确优化实时网络中影响 KPI 的各项关键因素。 这项成就不仅彰显了我们对尖端技术的不懈追求，也展现了我们在自主研发、创新和设计最前沿人工智能/机器学习模型方面的卓越实力，从而推动了网络性能和客户体验的显著提升。”

展望未来，Mavenir 的 NIaaS 将持续聚焦于提升其他电信运营 KPI，包括连接性、覆盖范围、流量管理、可访问性、留存率、流量质量、效率，以及资本支出/运营支出 (CAPEX/OPEX)。 尽管 NIaaS 目前托管于 Mavenir 的 RIC 中，专为 Open RAN 部署服务，但它也作为独立的电信智能解决方案广泛应用于其他领域（如分组核心、IMS 等）。 此外，NIaaS 不仅局限于在具备 Mavenir 网络功能 (NF) 的市场中提供电信人工智能能力，还可以广泛应用于采用第三方网络功能的市场。

因此，Mavenir 的 NIaaS 标志着电信实时 AIOps 领域的一次重大飞跃，为运营商提供了原生人工智能工具，助力提升网络效率，降低运营成本，并为客户提供卓越的服务品质。 随着电信行业的不断发展，Mavenir 始终走在创新的前沿，致力于不断突破人工智能和机器学习技术边界，开创无限可能。

Mavenir 的 NIaaS 拥有最先进的人工智能套件，其中包括 Mavenir 自主开发的 Deep-RL 人工智能代理，此代理结合迁移学习技术，能够自主控制并优化 LTE 小区间的移动性偏移，有效减少全网的不稳定切换。 这些用于优化的 Deep-RL 人工智能代理得到了 NIaaS 全栈人工智能套件中其他代理和模型的有力支持。 例如，人工智能因果推断和可解释性模型有助于识别和量化不稳定切换和移动性 KPI 下降的根本原因，而数据聚类与分类模型则有助于关联不同小区之间及时间段的无线频率、移动性、流量等可观测模式，从而评估净效应。 这些 Deep-RL 人工智能代理针对这些因素进行处理，并将其影响纳入考量，在实际网络中自主优化移动性阈值。

关于 Mavenir：

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 将于 2025 年 3 月 3 日至 6 日参加巴塞罗那 Mobile World Congress 2025 大会。

如欲探索 Mavenir 的最新创新，并深入了解 Mavenir 如何实现“今日创享未来网络”，欢迎莅临 #MWC25 大会 2 号展厅 2H60 展台。

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com