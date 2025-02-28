Mavenir 的網絡智能即服務 AI 代理在 5G 非獨立網絡中實現了 40% 的流動 KPI 增長

李察遜，德州, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir ，今天宣佈其完整堆疊 AI 框架 網絡智能即服務 (NIaaS) 的突破性成就。 基於深度強化學習 (RL) 的實時 AI 代理是 Mavenir 智能即服務的重要組成部分，現正全球首次自主控制並執行營運 5G 非獨立 (NSA) 網絡的全閉環優化，無線接入網絡 (RAN) 相關的流動性關鍵績效指標 (KPI) 實現了超過 40% 的增長。 這些顯著的性能增益也在成本方面具備優勢，因為 NIaaS 僅在現場的 CPU 上運行，而不是在 GPU 上。 NIaaS 托管於 Mavenir 的 RAN 智能控制器 (RIC)，並與南亞兩間頂級 5G NSA 營運商的實時 Open RAN 部署中證明了上述的里程碑，每項部署涵蓋 25 個以上的站點和 100 個以上的 LTE 及新無線(NR)小區。

Mavenir 是首個大規模開放 RAN 營運展示電訊 AI 能力的公司，其 NIaaS 顯著降低了不穩定切換的比例（包括流動性交互、過晚切換、過早切換、無線鏈路故障和錯誤小區切換），降低幅度達 40% 至 60%，從而提升了現網中 4G/5G 流動用戶的流動穩定性。

Mavenir 接入網絡、平台及數字賦能部門總裁 BG Kumar 表示：「我們非常高興能夠引領業界，推出我們創新的 NIaaS，徹底改變電訊網絡營運。」 「傳統的自動化網絡系統過於注重功能性，無法保證在現場對目標 KPI 的實際改善，而我們的 AI 原生 NIaaS 是以 KPI 為重心，從小區到小區、站點到站點、市場到市場提取有關 KPI 的深入智能，並精確完善影響現網 KPI 的各種因素。」 Kumar 補充道：「這一成就彰顯了我們致力利用尖端技術以及我們內部的創新和設計能力，開發最先進的 AI/ML 模型，以推動網絡性能和客戶體驗的實質改善。」

展望未來，Mavenir 的 NIaaS 將專注於持續改善其他營運電訊的 KPI，例如連線能力、覆蓋範圍、流量管理、可及性、保留率、流量質素、效率以及資本支出 (CAPEX) 和營運支出 (OPEX)。 儘管 NIaaS 託管於 Mavenir 的 RIC 用於開放 RAN 部署，但其亦可提供獨立電訊智能能力，供其他領域（如分組核心、IMS 等）使用。 此外，NIaaS 不僅限於在擁有 Mavenir 網絡功能 (NF) 的市場中提供電訊 AI 能力，還能在使用第三方 NF 的市場中進行應用。

因此，Mavenir 的 NIaaS 代表了實時電訊 AIOps 的顯著大躍進，為營運商提供了 AI 原生工具，以提高網絡效率、降低運營成本，並向客戶提供卓越的服務質素。 隨著電訊行業不斷進展，Mavenir 一如既往站在創新的最前沿，致力突破 AI/ML 技術的可能性界限。

Mavenir 的 NIaaS 擁有最先進的 AI 套件，包括由 Mavenir 開發的深度強化學習 (Deep-RL) AI 代理，這些代理結合了遷移學習，能夠自主控制和優化 LTE 小區之間的流動偏移，減少整個網絡的不穩定切換。 這些用於優化的深度強化學習 AI 代理，獲 NIaaS 完整堆疊 AI 套件中其他代理和模型的全面支持。 例如，AI 因果關係和可解釋性模型有助於識別和量化不穩定切換和流動 KPI 降低的根本原因，而數據聚類和分類模型則有助於關聯無線頻率、流動性、流量以及跨小區和時間的其他可觀察模式，以評估其淨效應。 這些深度強化學習 AI 代理針對這些因素進行處理，並考慮其影響，能夠在現場自主優化移動閾值。

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

於 2025 年 3 月 3 日至 6 日的 2025 巴塞隆拿流動通訊展 (Mobile World Congress 2025, Barcelona) 上與 Mavenir 會面。

欲探索 Mavenir 最近期的創新舉措，以及詳細了解 Mavenir 如何實現網絡的未來 – 請即蒞臨 #MWC25，到訪本公司位於 2 號展館 2H60 的攤位。

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com