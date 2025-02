vBoxx lanceert veilig cloudalternatief en roept de EU op gegevenssoevereiniteit te garanderen

DEN HAAG, Nederland, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gezien de wereldwijd toenemende zorgen over de beveiliging van gegevens, roept vBoxx de Europese Unie op om beslissende maatregelen te nemen om gegevenssoevereiniteit te waarborgen. Sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis zijn er meer zorgen over de bescherming en veiligheid van Europese gegevens die in cloudsystemen in de VS zijn opgeslagen. Er is duidelijk behoefte aan een veilige, onafhankelijke infrastructuur.

Gerenommeerd onderzoeker en technologie-adviseur Bert Hubert waarschuwt in zijn rapport "It is no longer safe to move our governments and societies on US clouds" voor de risico's die het met zich meebrengt wanneer Europese gegevens onder Amerikaanse wetgeving vallen. Zijn bevindingen benadrukken dat in het buitenland opgeslagen gegevens kwetsbaar zijn door het risico van externe monitoring, en dat er dus grotere behoefte is aan lokale, door de EU gereguleerde digitale oplossingen.

In reactie hierop introduceert vBoxx vBoxxCloud, een veilig cloudopslagplatform dat garandeert dat gegevens binnen het Europese rechtsgebied blijven. In tegenstelling tot Amerikaanse clouddiensten garandeert vBoxxCloud naleving van de strenge Europese privacyregels, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen en volledige digitale soevereiniteit wordt gewaarborgd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de eigen fysieke infrastructuur van vBoxx, die uitsluitend is ondergebracht in datacenters die volledig in Europees eigendom zijn en die alleen binnen Europa worden beheerd. Door volledige controle te houden over zijn hardware en netwerk, zorgt vBoxx ervoor dat Europese gegevens beschermd blijven tegen inmenging van buitenaf, waardoor het gegarandeerd een onafhankelijke en veilige cloudoplossing biedt.

"Cyberbeveiliging is nu wereldwijd een centraal thema. Tijdens de Cyber Security Conference in München vorige week benadrukten experts de dringende noodzaak voor Europa om de controle over zijn gegevens terug te winnen", zegt Valentijn Koppenaal, CEO van vBoxx. "Als Europees bedrijf erkennen we deze risico's en bieden we vBoxxCloud als oplossing om Europese gegevens veilig, privé en onafhankelijk te houden."

Door de toenemende afhankelijkheid van digitale diensten is cyberbeveiliging nu een kritiek punt van zorg voor overheden, bedrijven en particulieren. De discussies hierover op wereldwijde conferenties zoals de Cyber Security Conference in München tonen aan dat het hoognodig is om Europese gegevens af te schermen van ongeautoriseerde buitenlandse toegang.

vBoxx staat volledig achter het streven van de EU naar digitale soevereiniteit en dringt er bij beleidsmakers op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de bescherming van Europese gegevens te waarborgen. De lancering van vBoxxCloud is een belangrijke stap om dit doel te bereiken. Hiermee bieden we een betrouwbare opslagoplossing die aan de regelgeving voldoet en die aansluit op de Europese behoeften.

Meer weten over hoe vBoxx de Europese gegevenssoevereiniteit versterkt? Bezoek de website van vBoxx.

