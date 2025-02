Lerøy Seafood Group ASA: Solid kvartal reflekterer operasjonelle forbedringer. God retning mot 2025-mål.

OPERASJONELLE FORBEDRINGER LØFTER KVARTALSRESULTATET

Lerøy Seafood Group ASA rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt driftsresultat (EBIT) på MNOK 799 for fjerde kvartal 2024.

Havbrukssegmentet leverte en operasjonell EBIT på MNOK 594 i kvartalet. "På kapitalmarkedsdagen i 2022 lanserte vi en omfattende plan for operasjonelle forbedringer som våre ansatte har stått på for å iverksette. Det er gledelig å se at forbedringene nå gradvis reflekteres i resultatene våre. I 2024 hadde vi den høyeste produksjon i sjø i konsernets historie, vesentlig vekst i slaktet volum, og tilnærmet maksimal lisensutnyttelse ved utgangen av året. Utviklingen i inntjening og drift i Scottish Seafarms er også positiv", sier konsernsjef Henning Beltestad.

Styret i Lerøy vil foreslå for generalforsamlingen (27. mai 2025) at det utbetales et utbytte på NOK 2,5 per aksje, som er samme nivå som i fjor.

VÅR OFFENSIVE SATSING PÅ SKJERMINGSTEKNOLOGI BIDRAR TIL BEDRET FISKEVELFERD

"Vi fortsetter å høste erfaringer med skjermingsteknologi. Vi opplever 85 % reduksjon i antall lusebehandlinger i dypdrift sammenlignet med tradisjonell drift. Dette er banebrytende og viktig for fiskevelferd. God biologi og fiskehelse er god økonomi.

Jeg er stolt over den jobben våre ansatte har gjort med å implementere den nye teknologien, og våre erfaringer så langt er gode. I 2025 planlegges det for ytterligere MNOK 500 i investeringer i dypdrift, og om lag 40% av laksen vi høster i 2025 vil være fra skjermingsteknologi" sier Beltestad.

VAP S&D OPPNÅR HØYESTE INNTJENING I SEGMENTETS HISTORIE

VAP S&D-segmentet rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK 275 i fjerde kvartal 2024, og MNOK 888 i 2024. "VAP S&D fortsetter sin positive utvikling og oppnår den høyeste inntjening i segmentets historie. Denne veksten drives av driftsforbedringer og økt utnyttelse av vår integrerte verdikjede", påpeker Beltestad.

LAVE KVOTER I VILLFANGST

Villfangst-segmentet rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK 6 i fjerde kvartal og MNOK 130 for 2024. "Våre 1000 ansatte i Villfangst jobber godt og ufortrødent med å maksimere verdien av den kvoten vi har. Samtidig påvirkes vi selvsagt av de historisk lave kvotenivåene. " forteller konsernlederen.

SIRKULÆRØKONOMI I PRAKSIS

Lerøy har som mål å kutte 46 % av sine klimagassutslipp innen 2030. Lerøy’s største påvirkning skjer gjennom klimaavtrykket fra fiskefôr som derfor har høyeste prioritet. "Gjennom partnerskap med vår fôrleverandør, EWOS, har vi jobbet frem en løsning hvor vi vil benytte biprodukter fra europeisk kyllingproduksjon som ingrediens i fiskefôret. Dette tiltaket ventes å redusere karbonavtrykket fra fôret Lerøy bruker med opptil 16 %. Dette er sirkulærøkonomi i praksis," forteller Beltestad.

PÅ GOD VEI MOT AMBISIØSE MÅL FOR 2025

"Det langsiktige arbeidet med å forbedre genetikk, rogn- og smoltkvalitet, generell prosessforbedring og bruk av skjermingsteknologi bærer allerede frukter, og vil slå inn med gradvis økende styrke i 2025 og videre fremover. Målsettingen om 200.000 GWT slaktet volum for vår norske virksomhet i 2025 er ambisiøs, men oppnåelig. Den beste prognosen per i dag er et slaktevolum i Norge på om lag 195.000 GWT og 16.000 GWT fra Scottish Seafarms i 2025.

Innen VAP S&D venter vi å løfte inntjeningen i 2025 i retning av vårt krevende mål om en operasjonell EBIT på NOK 1,25 mrd.

Vår effektive og bærekraftige helintegrerte verdikjede presterer stadig bedre, og vi er overbevist om at den representerer vinneroppskriften i fremtidens sjømatmarked. Jeg vil også takke alle våre ansatte for det viktige arbeidet de har utført de siste årene. Jeg kjenner på entusiasmen og gleder meg til fortsettelsen," avslutter Beltestad.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg