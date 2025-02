ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata majandustulemused

Tallinna Sadama IV kvartali müügitulu moodustas 29 miljonit eurot kasvades +2,7%, korrigeeritud EBITDA oli 12 miljonit eurot kasvades +18% ja kasum 4 miljonit eurot kasvades +50% võrdluses eelneva aasta sama perioodiga. 2024. aastal teeniti kokku 120 miljon eurot müügitulu ehk +2,5% enam kui aasta varem. Korrigeeritud EBITDA oli 53 miljonit eurot kasvades +8% ja kasum oli 19 miljonit eurot kasvades +21% võrreldes eelneva aastaga. IV kvartalis investeerisime 5 miljonit eurot, aasta jooksul kokku ligi 39 miljonit eurot.

2024. aasta IV kvartalis reisijate arv suurenes +4,8% (aastane kasv +3,6%) ja kaubamahud 12% (aastane kasv +4,4%), laevakülastuste arv tõusis +4,8% võrra (aastane kasv +1,4%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad – reisijate arv kasvas IV kvartalis +4,3% (aastane kasv +2,1%) ja sõidukite arv +6% (aastane kasv +3,6%). Botnica prahipäevad vähenesid IV kvartalis –18% ja aasta lõikes –4,3%.

„Neljanda kvartali puhul valmistab rõõmu jätkuv kaubamahtude kasv,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, välja arvatud vedellast. Kaubalaevade külastuste arv suurenes enam kui +18%. Aasta lõikes on kasvu näidanud suurimad lastiliigid: konteinerid +12%, puistlast +19% ja ro-ro kaubad +2,6%. Reisijate arv on suurenenud nii kvartali kui aasta lõikes. Hea on tõdeda, et vaatamata aasta alguses toimunud regulaarliinidel sõitvate laevade dokitöödele, kasvas ka reisilaevade külastuste arv. Samuti on suurenenud meid külastanud kruiisilaevade arv ning kruiisi hooaeg on pikenenud talvekuudesse. Reisiparvlaevad purustasid möödunud aastal rekordeid nii reisijate (+2,1%) kui sõidukite arvus (+3,6%). Märgiline oli ka mandri ja suursaarte vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu sõlmimine aastani 2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas. Offshore äris näeme kõrget nõudlust, mille kohta annab tunnistust prahipäeva tasude kasv,“ ütles Kalm.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu, teeb juhatus nõukogule ettepaneku maksta 2024. aasta eest aktsionäridele dividendi kooskõlas dividendipoliitikaga minimaalselt 70% aasta kasumist.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles.

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:

https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/

https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

IV kv IV kv +/– 12 kuud 12 kuud +/– 2024 2023 % 2024 2023 % Müügitulu 28,8 28,0 2,7% 119,6 116,6 2,5% Korrigeeritud EBITDA 12,2 10,4 18,0% 53,1 49,2 8,1% Korrigeeritud EBITDA marginaal 42,5% 37,0% 5,5 44,4% 42,2% 2,0 Ärikasum 5,9 4,6 28,6% 29,1 24,6 18,3% Tulumaks 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 4,7% Perioodi kasum 4,3 2,9 50,1% 19,2 15,9 20,6% Investeeringud 5,4 9,8 –45,3% 38,8 20,7 87,3%





31.12.2024 31.12.2023 +/– Varade maht 629,9 606,2 3,9% Intressi kandvad võlakohustused 184,8 173,4 6,6% Muud kohustused 67,4 55,1 22,3% Omakapital 377,6 377,7 0,0% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

Leping JetGas OÜga uue veeldatud metaan terminali rajamiseks

FIN-EST Rohekoridori ühisprojektide kinnitamine

Kruiisihooaja pikenemine talveperioodi

Tallinna Ringkonna kohus võttis menetlusse vaide, mis puudutab Tallinna Sadama endiste juhtide osas vastu võetud kohtuotsust

OÜ MPG AgroProduction pankroti väljakuulutamine

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2024. aastal 2,9 mln eurot ehk +2,5% ja oli kokku 119,6 mln eurot. Müügitulu kasvu taga olid: suuremad laevatasud ja suurem muude teenuste müük kaubasadamates, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, suurem prahitasu jäämurdjalt Botnica ning kasvanud reisijatasud reisisadamates. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu üleveoteenuse osutamisest , mis kasvas 0,8 mln euro võrra (+2,2%) 36,2 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige lepingulise püsitasu muutuvosa indekseerimine. Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (+0,9%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,5 mln eurot tulenevalt sellel aastal Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust reklaamimüügist Vanasadamas ning toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnica prahitöödel. Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,1%), kokku 14,1 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisiparvlaevade segmendis. Reisijatasu tulu kasvas 0,4 mln euro võrra (+3,5%) 11,9 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+3,6%). Laeva prahitasud kasvasid 0,4 mln euro võrra (+3,2%) 11,9 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli väiksem, siis prahitasud kasvasid projektipõhiste tööde kõrgemate päevatasu tariifide tõttu. Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln eurot (+3,5%) 6,7 mln euroni seoses kaubamahtude samaväärse tõusuga (+4,4%). Laevatasude tulu kasvas 0,1 mln eurot (+0,3%) 31,5 mln euroni. Laevatasude kasvu põhjuseks on suurenenud universaallaevade ja konteinervedajate külastuste arv, lisaks külastas kaubasadamaid rohkem suure mahutavusega bulkereid. Kuigi kruiisilaevakülastuste arv kasvas, olid kruiisilaevad keskmiselt väiksema mahutavusega, mistõttu keskmine laevatasu kruiisilaeva külastuse kohta vähenes. Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,1 mln eurot (+2,3%) 4,6 mln euroni. Tulud elektrienergiast kasvasid peamiselt võrguteenuste ja kaldaelektri suurenenud müügikoguste tõttu, samas elektrienergia börsihind veidi langes.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 4,0 mln euro võrra (+8,1%) 53,1 mln euroni, kasvades kõigis neljas ärisegmendis. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasv oli tingitud tegevuskulude, eelkõige remondikulude, vähenemisest ja müügitulude kasvust. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,9 mln eurot (+18,0%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 42,2%-lt 44,4%-le, kasvades IV kvartalis 37,0%-lt 42,5%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu kasvas 2024. aastal 3,4 mln eurot (+18,1%) 22,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem suuremate finantskulude (neto) tõttu (+1,2 mln eurot). Finantskulude suurenemise negatiivset mõju tasandas 0,1 mln euro ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud paranenud tulemus. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmise aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. Kontserni 2024. aasta kasumiks kujunes 19,2 mln eurot, mis tõusis 3,3 mln euro võrra (+20,6%). IV kvartali kasum oli 4,3 mln eurot (+1,4 mln eurot, +50,1%).

Investeeringud

2024. aastal investeeris kontsern 38,8 mln eurot, mis oli 18,1 mln eurot ehk 87% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu parendamisesse olid kokku 36,7 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 0,1 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud olid 2,1 mln eurot.

2024. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue meretuuleparkide kai ehituse jätkamisega. Muuga sadamas oli suurim investeering kai rekonstrueerimisse, et tagada suurte konteinerlaevade häireteta vastuvõtmine. Vanasadamas investeeriti uue A-terminali, A-terminali välisruumi, peamaja ja parkimismaja projekteerimisesse, veeühendustorustikuga liitumisesse, reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 5 ramp). Investeeriti ka tarkvara arendusse, andmesalvestuse laiendusse ja raadioside uuendusse. Jäämurdjal Botnica suuremaid investeeringuid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus (RPL Piret), plaanilised dokitööd (Tõll), peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus.

IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 5,4 mln eurot (–45,3%). Suurim investeering oli Paldiski kai ehitusse, kuid võrreldes 2023. aasta IV kvartaliga investeeringud vähenesid.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 17 213 29 733 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 22 000 0 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 512 12 118 Varud 695 550 Muu käibevara kokku 52 420 42 401 Müügiootel põhivara 4 190 0 Käibevara kokku 56 610 42 401 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 664 2 177 Muud pikaajalised nõuded 0 163 Kinnisvara investeeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 554 280 545 271 Immateriaalne põhivara 2 238 2 083 Põhivara kokku 573 251 563 763 Varad kokku 629 861 606 164 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 12 185 15 831 Eraldised 1 771 1 311 Sihtfinantseerimine 22 146 7 344 Maksuvõlad 906 876 Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 780 9 492 Lühiajalised kohustised kokku 44 788 34 854 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 172 650 157 566 Sihtfinantseerimine 31 995 33 075 Muud võlad 2 815 3 010 Pikaajalised kohustised kokku 207 460 193 651 Kohustised kokku 252 248 228 505 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 304 22 858 Jaotamata kasum 46 831 47 323 Omakapital kokku 377 613 377 659 Kohustised ja omakapital kokku 629 861 606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes IV kv 2024 IV kv 2023 2024 2023 Müügitulu 28 791 28 030 119 587 116 646 Muud tulud 579 977 1 737 2 208 Tegevuskulud –9 477 –10 231 –40 427 –41 403 Finantsvarade väärtuse langus –125 –339 –805 –1 145 Tööjõukulud –7 061 –6 984 –25 722 –25 214 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 625 –6 033 –24 833 –25 389 Muud kulud –134 –793 –389 –1 073 Ärikasum 5 948 4 627 29 148 24 630 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 197 320 900 1 237 Finantskulud –1 857 –2 132 –8 257 –7 435 Finantstulud ja -kulud kokku –1 660 –1 812 –7 357 –6 198 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (–) investeeringutelt sidusettevõttesse –4 39 487 435 Kasum enne tulumaksustamist 4 284 2 854 22 278 18 867 Tulumaksukulu 0 0 –3 125 –2 985 Perioodi kasum 4 284 2 854 19 153 15 882 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 4 284 2 854 19 153 15 882 Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,01 0,07 0,05

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 2024 2023 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 126 612 124 344 Muude tulude eest laekunud raha 45 272 Maksed tarnijatele –50 431 –52 911 Maksed töötajatele ja töötajate eest –23 864 –24 165 Maksed muude kulude eest –304 –317 Makstud tulumaks dividendidelt –3 325 –3 264 Äritegevusest laekunud raha 48 733 43 959 Materiaalse põhivara soetamine –38 981 –10 063 Immateriaalse põhivara soetamine –599 –627 Materiaalse põhivara müük 17 28 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 15 317 0 Saadud dividendid 0 357 Saadud intressid 804 875 Üle 3–kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus –22 000 0 Investeerimistegevuses kasutatud raha –45 442 –17 181 Võlakirjade lunastamine –7 650 –7 650 Saadud laenud 30 000 0 Saadud laenude tagasimaksed –10 466 –8 266 Makstud dividendid –19 000 –19 012 Makstud intressid –8 655 –6 494 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –40 –10 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –15 811 –41 432 RAHAVOOG KOKKU –12 520 –14 654 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 733 44 387 Raha ja raha ekvivalentide muutus –12 520 –14 654 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 213 29 733

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel. +372 526 0735

E-post: a.ait@ts.ee

