Bekaert annonce la vente de ses activités Steel Wire Solutions au Costa Rica, en Équateur et au Venezuela

Bekaert annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord sur la cession de ses activités Steel Wire Solutions au Costa Rica, en Équateur et au Venezuela à Grupo AG. Cette transaction valorise les entités sous-jacentes à une valeur d'entreprise consolidée d'environ US$ 73 millions et devrait se traduire par un produit net pour Bekaert d'environ US$ 37 millions. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires applicables et des conditions de clôture en vigueur.

Justification

Ces dernières années, la stratégie de Bekaert a consisté à transformer son portefeuille d'activités en réduisant l'exposition du Groupe aux marchés plus primaires et plus volatils, tout en augmentant sa présence sur les marchés à croissance plus rapide, qui offrent typiquement des marges bénéficiaires plus élevées et des rendements sur capitaux plus importants. Après la cession de ses activités Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou en 2023, Bekaert franchit maintenant une nouvelle étape dans la transformation de son portefeuille en se retirant des activités au Costa Rica, en Équateur et au Venezuela afin de se concentrer davantage sur les segments cibles, tout en garantissant un avenir à long terme pour les clients et les employés des entités cédées.

Entités faisant l’objet de la cession

La transaction comprend les sites de production et de distribution des activités Steel Wire Solutions au Costa Rica, en Équateur et au Venezuela. Ces sites fabriquent et vendent des produits en fil d'acier principalement pour la construction, les clôtures agricoles, l'exploitation minière et les applications industrielles. La transaction concerne la vente des actions détenues par Bekaert dans BIA Alambres Costa Rica S.A. au Costa Rica, Ideal Alambrec S.A. en Équateur et Vicson S.A. au Venezuela, ainsi que leurs filiales dans chacun de ces pays.

Impact financier

Les activités faisant l'objet de la transaction ont généré environ US$ 137 millions de revenus consolidés en 2024. Le produit de la vente renforcera encore le bilan de Bekaert et soutiendra son engagement en matière de rendement pour les actionnaires et ses plans d'investissement pour la croissance.

François Desné, Divisional CEO de la division Steel Wire Solutions de Bekaert, a déclaré: «La transaction proposée libère la valeur de ces entreprises pour Bekaert. Elle marque une nouvelle étape importante dans la transformation de notre portefeuille, renforçant encore les activités Steel Wire Solutions avec une position plus compétitive et plus résiliente sur le marché. Nous avons remporté de nombreux succès avec nos partenaires de longue date. Cependant, au fil du temps, les caractéristiques des marchés de ces trois pays ne correspondent plus à notre stratégie. Nous sommes confiants que cette transition assurera la continuité pour les équipes locales et les clients sous la nouvelle propriété lorsque la vente sera finalisée.»

Pièce jointe