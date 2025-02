Bekaert kondigt verkoop aan van Staaldraad-toepassingsactiviteiten in Costa Rica, Ecuador en Venezuela

Bekaert kondigt vandaag aan dat een overeenkomst werd bereikt over de verkoop van zijn

Staaldraadtoepassingsbusiness in Costa Rica, Ecuador en Venezuela aan Grupo AG. Deze transactie waardeert de onderliggende entiteiten op een geconsolideerde ondernemingswaarde van ongeveer US$ 73 miljoen en zal naar verwachting resulteren in netto-opbrengsten voor Bekaert van ongeveer US$ 37 miljoen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het derde kwartaal van 2025, afhankelijk van de toepasselijke gereglementeerde goedkeuringen en gebruikelijke closingvoorwaarden.

Rationale

Bekaerts strategie van de voorbije jaren is gericht op het transformeren van de businessportfolio

door de blootstelling aan meer gecommoditiseerde en volatiele markten te beperken, en tegelijkertijd

de aanwezigheid in sneller groeiende markten te vergroten, die doorgaans hogere winstmarges en kapitaalrendementen bieden. Na de verkoop van de Staaldraadtoepassingsbusiness in Chili en Peru in 2023, zet Bekaert nu een verdere stap in de transformatie van zijn portfolio door de activiteiten in Costa Rica, Ecuador en Venezuela te verlaten om zich te concentreren op doelsegmenten, en tegelijk een toekomst te garanderen voor de klanten en medewerkers van de afgestoten entiteiten.

Af te stoten entiteiten

De transactie omvat de productie- en distributiefaciliteiten van de Staaldraadtoepassingsbusiness in Costa Rica, Ecuador en Venezuela. Deze faciliteiten produceren en verkopen staaldraadproducten vooral gericht op de bouwsector, landbouwafrasteringen, de mijnbouw en industriële toepassingen. De transactie betreft de verkoop van de door Bekaert aangehouden aandelen in BIA Alambres Costa Rica S.A. in Costa Rica, Ideal Alambrec S.A. in Ecuador en Vicson S.A. in Venezuela, samen met hun dochterondernemingen in deze landen.

Financiële impact

De activiteiten die inbegrepen zijn in de transactie genereerden ongeveer US$ 137 miljoen in geconsolideerde omzet in 2024. De opbrengst van de transactie zal de balans van Bekaert verder te versterken en ondersteunt zijn engagement ten aanzien van aandeelhoudersrendement en investeringsplannen voor verdere groei.

François Desné, CEO van de divisie Staaldraadtoepassingen: “De voorgestelde transactie geeft de waarde van deze bedrijven vrij voor Bekaert. Dit is wederom een belangrijke mijlpaal in de transformatie van de portfolio, waardoor de Staaldraadtoepassingsbusiness verder wordt versterkt met een meer competitieve en veerkrachtige marktpositie. We hebben samen met onze langdurige partners tal van successen behaald. De karakteristieken van de markten in deze drie landen komen echter niet langer overeen met onze strategie. We zijn ervan overtuigd dat deze overgang continuïteit zal waarborgen voor de lokale teams en klanten onder het nieuwe eigendom wanneer de verkoop wordt afgerond.”

Bijlage