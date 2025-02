Bekaert: Jaarresultaten 2024

Jaarresultaten 2024

Veerkrachtige prestatie in een uitdagend ondernemingsklimaat

Dividendvoorstel van € 1,90 (+6%) en doorlopende inkoop van eigen aandelen ter waarde van € 200 miljoen

Bekaert leverde een veerkrachtige financiële prestatie in 2024, met stabiele winstmarges (EBITu-marge van 8,8%) en sterke kasstromen (vrije kasstroom van € 193 miljoen). Ondanks de lagere volumes en de zwakkere omstandigheden in veel eindmarkten, blijft de business de succesvolle uitvoering van de strategie van Bekaert benutten op vlak van rationalisatie van de portfolio, handhaving van prijszettingsdiscipline, focus op producten met hogere marge en verdere kostenbesparingen.

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, licht toe: "Ik ben erg blij met de reactie van onze teams in 2024, die ongelooflijk hard hebben gewerkt om marges en kasstromen te beschermen ondanks dalende volumes. Deze resultaten tonen de veerkracht van Bekaert, dankzij zijn gestroomlijnde voetafdruk en kostenstructuur, en zijn vermogen om te presteren in moeilijke markten. We hebben vandaag ook de verkoop aangekondigd van de meer gecommoditiseerde business in Zuid-Amerika, tegen een aantrekkelijke waardering. Dit toont verder de transformatie van de portefeuille van de groep aan. 2025 zal waarschijnlijk net zo uitdagend en onzeker zijn, vooral in het licht van invoerrechten en tarieven. Ik ben er echter van overtuigd dat we de juiste strategie hebben en, in toenemende mate, de flexibiliteit om deze uitdagingen aan te gaan."

Financiële hoofdpunten

Geconsolideerde omzet van € 4,0 miljard (-8,6%) en gezamenlijke omzet 1 van € 4,9 miljard (-9,0%) De volumes waren -3,5% lager, waardoor de omzet daalde met € -151 miljoen De omzet daalde voor € -170 miljoen (-3,9%) door het doorrekenen van lagere grondstof- en energiekosten. Kleinere effecten van prijs en mix (€ -52 miljoen, -1,2%) en wisselkoers (€ -31 miljoen, -0,7%) Omzet via recente overnames leverde € +33 miljoen (+0,8%) op

van € 4,9 miljard (-9,0%) Stabiele onderliggende brutowinstmarge van 17,3% (tegenover 17,2% in FY 2023) ondanks lagere volumes Sterke focus op kosten en optimalisatie van productiecapaciteit

Sterke prestatie in bedrijfsresultaat en stabiele marges in een verslechterende markt EBITDAu 2 van € 520 miljoen (-7,3%), EBITDAu-marge op omzet van 13,1% (vs 13,0% in het volledige jaar 2023) EBITu 2 van € 348 miljoen (-10,3%), EBITu-marge van 8,8% (versus 9,0% in het volledige jaar 2023)

Verbeterde prestaties in de niet-geconsolideerde Braziliaanse joint ventures met hogere verkoopvolumes (+3%) en een groter aandeel in de nettoresultaten (+5%, tot € 49 miljoen)

EPS van € 4,56 (-4% tegenover € 4,75 in het volledige jaar 2023) en EPSu 2 van € 5,55 (-4% tegenover € 5,76 in het volledige jaar 2023)

van € 5,55 (-4% tegenover € 5,76 in het volledige jaar 2023) Sterke cashgeneratie, ondanks lagere omzet Vrije kasstroom 2 (FCF) van € 193 miljoen, in vergelijking met € 267 miljoen in het volledige jaar 2023 De nettoschuld blijft laag op € 283 miljoen (€ 254 miljoen eind 2023, € 399 miljoen op H1 2024), wat resulteert in een stabiele nettoschuld tegenover EBITDAu van 0,5x (versus 0,5x eind 2023 en 0,7x op H1 2024)

Dividendvoorstel van € 1,90 per aandeel (+6% JoJ), naast de doorlopende inkoop van eigen aandelen van € 200 miljoen

Operationele en strategische hoofdpunten

Verbeterde mix die positief bijdraagt aan EBIT en de impact van lagere volumes minimaliseert

Intense focus op kostenefficiëntie en operationele uitmuntendheid Verdere initiatieven om de kostenbasis te verminderen gepland in 2025

Oplossen van operationele problemen in staalkabelactiviteiten (BBRG) in Europa en Noord-Amerika met een terugkeer naar een normale productiecapaciteit in het vierde kwartaal van 2024 Orderboeken blijven gunstig

Enige vertraging bij de groeiplatformen, maar de vooruitzichten op lange termijn blijven robuust De klantbetrokkenheid blijft uitstekend De strategie om modulair op te schalen zorgt ervoor dat capaciteit voldoet aan vraag en dat kosten onder controle blijven

Succesvolle integratie van recente overnames van BEXCO & Flintstone

Overeengekomen verkoop van Staaldraadtoepassingen in Costa Rica, Ecuador en Venezuela voor een ondernemingswaarde van ongeveer US$ 73 miljoen en een netto-opbrengst van ongeveer US$ 37 miljoen, wat neerkomt op een EV/EBITDA multiple van 6,3x

In 2024 zijn de Scope 1 en 2 broeikasgasemissies met ongeveer 5% verminderd ten opzichte van 2023, in lijn met onze langetermijnambitie.





Vooruitzichten

De omstandigheden in veel van onze eindmarkten verslechterden in de tweede helft van 2024. Bekaert ondernam actie om marges en kasstromen te beschermen ondanks dalende volumes en prijzen. Het zwakke bedrijfsklimaat van H2 2024 zal naar verwachting aanhouden tot in 2025. Daarom verwacht de groep een vlakke omzet voor 2025 en op zijn minst stabiele marges, met een gelijkwaardigere verdeling over de eerste en tweede helft van 2025.

Engagement om waarde uit te keren aan aandeelhouders

De Raad van Bestuur zet zich in voor een strategisch kapitaalallocatiebeleid, waarbij een balans wordt nagestreefd tussen investeringen in toekomstige groei en innovatie, met behoud van een sterke balans en een stijgend aandeelhoudersrendement doorheen de tijd. De groep zet haar beleid van progressieve jaarlijkse groei van het dividend voort en kondigt vandaag een brutodividend aan van € 1,90 per aandeel (een stijging van 6% JoJ), dat door de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2025. Dit voorgestelde dividend aan de aandeelhouders zal parallel lopen met de bestaande inkoop van Bekaert-aandelen ter waarde van € 200 miljoen.

Conference call voor analisten en investeerders

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, en Seppo Parvi, CFO, zullen de resultaten van 2024 voorstellen aan analisten en investeerders om 10u. CET op vrijdag 28 februari. Deze presentatie is live toegankelijk na registratie via de Bekaert website (bekaert.com/nl/investeerders) en zal beschikbaar zijn op de website na het evenement.









Bijlage