AI-Media Faz Parceria com o Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales para Solução de Legendagem de Ponta

LONDRES, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder global em soluções de legendagem e tradução baseadas em IA, tem o orgulho de anunciar sua recente colaboração com o England and Wales Cricket Board (ECB) para fornecer serviços de legendagem de ponta para suas partidas de críquete. Com sua primeira temporada concluída com sucesso, esta parceria é um marco significativo para aumentar a acessibilidade e a inclusão das partidas de críquete para todos os espectadores.

A AI-Media começou a trabalhar com o ECB para criar um fluxo de trabalho personalizado, fornecendo legendas ao vivo em displays de LED em estádios de críquete em todo o Reino Unido para garantir a acessibilidade durante os jogos internacionais da Inglaterra. Com o Encoder Pro da AI-Media (HD492) e a plataforma AI-Live, o fluxo de trabalho personalizado garante entrada de áudio e legendas ao vivo perfeitas em eventos de críquete. Com o uso da experiência da AI-Media em Modelagem de Tópicos, o ECB aprimorou a precisão das suas legendas e agora autogerencia facilmente o uso da LEXI por meio de uma conta na nuvem dedicada. Este fluxo de trabalho personalizado destaca a capacidade da AI-Media de adequar a tecnologia de ponta às necessidades específicas do cliente de legendas confiáveis e de alta qualidade.

As legendas resultantes foram exibidas com destaque em todos os quatro cantos dos campos de críquete em telas de LED com anúncios específicos de pré-jogo e intervalo. Essa configuração garantiu que todos os participantes, incluindo pessoas com deficiência auditiva, pudessem se envolver totalmente com a experiência da partida ao vivo. A AI-Media e o ECB estão trabalhando para expandir este serviço para todos os jogos.

"Estamos contentes em poder apoiar o ECB para tornar o críquete mais acessível e agradável para todos os torcedores", disse James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media. "Nossa tecnologia avançada e personalizada de legendas e soluções de fluxo de trabalho são exemplo do nosso compromisso de aprimorar a experiência esportiva ao vivo por meio da inovação e da inclusão."

Para mais informações sobre a AI-Media e seus serviços, visite www.ai-media.tv.

Sobre a Ai-Media:

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA.

Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo.

Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais.

Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo.

A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

Sobre o ECB:

O England and Wales Cricket Board (ECB) se dedica a tornar o críquete o esporte mais inclusivo do país - melhorando vidas, conectando comunidades e inspirando uma nova geração a se envolver com o jogo. Com foco na distribuição do críquete doméstico e internacional de alto desempenho, promovendo a participação generalizada, o ECB busca continuamente parcerias inovadoras para aumentar o alcance e o impacto do esporte. Em colaboração com a Ai-Media, o ECB utiliza tecnologia de ponta para fornecer maior acesso, narrativa mais rica, e insights em tempo real que ressoem com os fãs em todos os níveis - desde as bases até os mais altos escalões do críquete profissional. Essa parceria ressalta o compromisso do ECB com a modernização do críquete, garantindo que ele continue sendo uma força dinâmica para o bem dentro e fora do campo.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292