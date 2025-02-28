AI-Media 與 England and Wales Cricket Board 合作推出尖端字幕解決方案

倫敦, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 是全球領先的 AI 驅動字幕和翻譯解決方案提供商，欣然宣布近期與 England and Wales Cricket Board (ECB) 合作，為其板球賽事提供尖端字幕服務。 隨著首個賽季成功落幕，標誌著是次合作成就一個重要的里程碑，所有觀眾對板球賽事的可及性和包容性方面均有所提升。

AI-Media 開始與 ECB 合作，建立一個度身定制的工作流程，通過英國各地的板球場 LED 顯示屏提供即時字幕，確保在英格蘭國際比賽期間的可及性。 使用 AI-Media 度身定制的 Encoder Pro (HD492) 和 AI-Live 平台工作流程，可確保板球賽事的無縫音訊輸入和即時字幕。 ECB 利用 AI-Media 在主題建模方面的專業知識，使字幕更加準確，而且現時可以通過專用的雲端賬戶輕鬆自主管理其 LEXI 的使用。 這個度身定制的工作流程，突顯了 AI-Media 將尖端技術結合客戶特定需求的能力，提供優質可靠的字幕服務。

生成的字幕在板球場四個角落的 LED 屏幕上顯示，專門用於比賽前和中場休息的公告。 這種設置確保包括聽障或聽力受損在內的所有觀眾，皆能充分投入現場比賽的體驗。 AI-Media 和 ECB 現在正致力將這項服務擴展到所有比賽當中。

AI-Media 的銷售總監 James Ward 表示：「我們非常高興能夠支持 ECB，讓所有球迷更易接觸板球，更加樂在其中。 我們的先進字幕技術和度身定制的工作流程解決方案，展示了我們通過創新和包容性提升現場體育體驗的承諾。」

關於 AI-Media 及其服務的更多資訊，請瀏覽 AI-Media.tv。

關於 AI-Media：

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

關於 ECB

England and Wales Cricket Board (ECB)致力將板球打造成國內最具包容性的運動，以改善生活、聯繫社區，並激勵新一代參與這項運動。 ECB 專注於提供高水平的國際和本地板球比賽，同時推廣更廣泛的參與，不斷尋求創新的合作夥伴關係，以增強這項運動的觸及率和影響力。 ECB 與 AI-Media 的合作正正利用尖端技術提供更大的可及性、更豐富的故事講述和實時見解，引發初階至資深板球球迷的共鳴。 是次合作強調 ECB 致力使板球現代化的承諾，確保這項運動在場內外都能持續提供積極的動力。

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