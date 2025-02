DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2024 (Tilintarkastamaton)

DIGITALIST 2024

YHTEENVETO

Lokakuu - joulukuu 2024 (vuoden 2023 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 4,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa), muutosta 12,9 %.

Käyttökate (EBITDA) -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa*), -4,3 % liikevaihdosta (-9,1 %).

Liiketulos (EBIT) -0,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa*), -7,1 % liikevaihdosta (-14,4 %).

Katsauskauden tulos -1,0 milj, euroa (-1,6 milj. euroa*), -21,3 % liikevaihdosta (-38,9 %).

Tulos per osake -0,00 euroa (-0,00 euroa)

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2024 (vuoden 2023 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 16,2 milj. euroa (16,7 milj. euroa), muutosta -3,1 %.

Käyttökate (EBITDA) -1,5 milj. euroa (-0,9 milj.euroa**), -9,4% liikevaihdosta, (-5,2 %).

Liiketulos (EBIT) -2,0 milj. euroa (-1,7 milj.euroa**), -12,3 % liikevaihdosta (-10,2 %).

Katsauskauden tulos -5,0 milj. euroa (-4,1 milj, euroa**), -31,0 % liikevaihdosta (-24,5 %)

Tulos per osake -0,01 (-0,01) euroa.

Tulos per osake (laimennettu) -0,01 (-0,01) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta -1,4 milj.euroa (-2,9 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 122 (126), vähennystä 3,2 %.

*) Vertailukauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät 0,3 miljoonan euron vaikutuksen, joka johtuu Turretin ostovelkojen alaskirjauksista sekä Ticknovate-divestoinnin lisäkauppahinnasta.

**) Vertailukauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät kertaluonteisen erän 1,0 milj. euroa, joka sisältää FutureLabin divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 0,6 milj. euroa, sekä 0,3 miljoonan euron vaikutuksen, joka johtuu Turretin ostovelkojen alaskirjauksista sekä Ticknovate-divestoinnin lisäkauppahinnasta.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2024 lopussa Digitalist Group kohtasi sekä markkinahaasteita että lupaavia mahdollisuuksia. Suomen talouden heikkous hidasti uusien projektien käynnistämistä asiakkaiden varovaisuuden vuoksi, kun taas Ruotsissa kasvu jatkui tasaisena. Olemme sitoutuneet selviytymään Suomen markkinoiden haasteista, mutta olemme keskittyneet entistä enemmän mahdollisuuksien hyödyntämiseen Ruotsin markkinoilla ja laajentaneet tarjontaamme uusilla sovelletun tekoälyn palveluilla.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvusta huolimatta vuonna 2024 konsernin liikevaihto laski hieman 16,2 milj. euroon (vuoden 2023 16,7 milj. eurosta) ja käyttökate päättyi -1,5 milj. euroon (-0,9 milj. euroa vuonna 2023 sisältäen 1,0 milj. euron kertaluonteisen erän). Tämä tulos kuvastaa sekä vallitsevaa markkinatilannetta että vuoden aikana toteutettujen strategisten toimenpiteiden myönteistä, mutta ei vielä riittävää vaikutusta.

Ruotsin markkinoiden vahva kysyntä on ollut keskeinen tekijä tuloskehityksessämme ja se on osaltaan korvannut Suomessa heikompaa kehitystä. Vuonna 2024 Ruotsin osuus kokonaisliikevaihdostamme nousi 70 prosenttiin edellisvuoden 61 prosentista. Lisäksi tehostimme säästötoimiamme, vähensimme henkilöstökustannuksia ja virtaviivaistimme organisaatiorakennettamme vahvistaaksemme perustaa tuleville parannuksille.

Tänä vuonna laajensimme palveluvalikoimaamme lanseeraamalla Digitalist Open Cloud AB:n ja Digitalist Private AI Hubin, joka tarjoaa turvallisia ja GDPR-yhteensopivia tekoälyratkaisuja. Nämä uudet palvelut vastaavat kasvavaan tietosuojan ja edistyneiden digitaalisten ratkaisujen kysyntään houkutellen asiakkaita, jotka tunnistavat lähestymistapamme arvon.

Tulevaisuudessa keskitymme edelleen toiminnan tehostamiseen, palvelutarjonnan kehittämiseen ja uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vaikka markkinatilanne saattaa säilyä haastavana lähitulevaisuudessa, tuoteinnovaatiomme ja jatkuvat panostuksemme kustannusten hallintaan luovat vahvan perustan Digitalist Groupin pitkän aikavälin menestykselle.

Haluan esittää vilpittömät kiitokseni työntekijöillemme heidän sitoutumisestaan ja asiakkaillemme luottamuksesta. Olemme yhdessä navigoineet haastavan vuoden läpi ja yhdessä hyödynnämme myös edessä olevat mahdollisuudet.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2025 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2024.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa), mikä on 12,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtui Ruotsin liiketoiminnan vahvistumisesta.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 16,2 milj. euroa (16,7 milj. euroa), mikä oli 3,1 % pienempi kuin edellisvuonna Suomen heikon markkinatilanteen seurauksena. Koko vuoden liikevaihto jäi tavoitteista, sillä heikko suhdanne ja taloudellinen epävarmuus ovat saaneet asiakkaat varovaisemmiksi uusien projektien käynnistämisessä.

Markkinaolosuhteet Suomessa ovat olleet haastavat. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus nousi 70 prosenttiin (61 %), ja kasvu johtui erityisesti Ruotsin liiketoiminnan vahvistumisesta. FutureLab AB:n divestoinnin ja Open Communications AB:n hankinnan nettovaikutus liikevaihtoon tilikaudella on 0,1 milj. euroa verrattuna vertailukauteen.

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -0,9 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Myynnin kasvu ja 0,3 milj. euron säästöt liiketoiminnan kuluissa verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen paransivat käyttökatetta. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa), ja tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1,5 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), liiketulos (EBIT) -2,0 milj. euroa (-1,7 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -4,9 milj. euroa (-4,0 milj. euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 0,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna, josta henkilöstökulut pienenivät 0,4 milj. euroa ja muut kulut 0,3 milj. euroa. Kustannussäästöt paransivat käyttökatetta, mutta myynnin heikkeneminen heikensi kokonaisvaikutusta.

Liiketulokseen vaikutti tase-erien poistojen pieneneminen 0,4 milj. eurolla. Vertailukauden käyttökate, liiketulos ja nettotulos sisältävät FutureLabin divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 0,6 milj. euroa sekä 0,3 miljoonan euron vaikutuksen, joka johtuu Turretin ostovelkojen alaskirjauksista sekä Ticknovate-divestoinnin lisäkauppahinnasta.

Rahoituserät nettona olivat -3,0 milj. euroa (-2,3 milj. euroa), koostuen pääosin rahoituslainoihin ja lähipiirilainoihin liittyviin ulkoisiin korkokuluihin. Ulkoiset korkokulut olivat 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa).

Vertailukauden rahoituseriin vaikuttivat positiivisesti Business Finlandin perimättäjättämispäätös tuotekehityslainan 0,3 miljoonan euron osuudesta ja valuuttakurssivoitot.

Tilikauden tulos oli -5,0 milj. euroa (-4,1 milj. euroa) ja tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -37,7 milj. euroa (-32,7 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -13,8 milj. euroa (-15,8 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -161,9 % (-27,8 %).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 10,1 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -379,1 % (-285,9 %).

Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 38,2 milj. euroa (35,7 milj. euroa) tilikauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,0 milj. euroa (11,4 milj. euroa). IFRS 16 leasing-velkoja oli 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Lähipiirilainoja oli yhteensä 26,6 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainojen yhteismäärä 31.12.2024 oli 0,0 milj. euroa (5,8 milj. euroa), pääomalainojen 23,9 milj. euroa (16,9 milj. euroa) ja muiden lähipiirilainojen 2,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa), joista lyhytaikaisia 2,0 milj. euroa. Muutokset johtuvat vaihtovelkakirjalainojen muuntamisesta osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi sekä Turretilta erissä nostetusta lainasta. Lisätietoa järjestelyistä löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -1,4 milj. euroa (-2,9 milj. euroa), muutosta 1,5 milj. euroa. Yhtiön rahavirran kehittymiseen on vaikuttanut käyttöpääoman parantuminen. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Lisäksi osa ruotsalaisista myyntisaatavista rahoitetaan factoring -rahoituksella.

LIIKEARVOT





Konsernin taseessa oli 31.12.2024 liikearvoa 5,2 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti 31.12.2024. Tarvetta arvonalennuksen kirjaamiseen ei todettu.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 123 (139) ja kauden lopussa 122 (126). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 52 (52) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 70 (74) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,02 (0,03) euroa, alin 0,01 (0,01) euroa ja päätöskurssi 31.12.2024 oli 0,01 (0,02) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,01 (0,02) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 78 321 067 (40 711 793) kappaletta, mikä vastaa 11,3 % (6,0 %) osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2024 oli 9 985 399 (10 236 341) euroa. Lisätietoa liitetietojen kohdassa Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 693 430 455 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 693 430 455. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja tilikauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 7 664 943, 1,1 % kaikista osakkeista.

Optio-ohjelma 2019 ja 2021

2019 optio-ohjelma on rauennut.

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60 000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 38 450 000 kappaletta. Sarjan 2021A1 merkintäaika päättyi 31.12.2024. Jaetuista optioista 28 650 000 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 9 800 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,1 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2024. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2024 oli 5 705 (5 578). Yksityishenkilöt omistivat 11,8 (10,4) prosenttia ja yhteisöt 78,4 (79,5) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 9,8 (10,0) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 12,6 (6,3) prosenttia osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 25.4.2024

Yhtiö piti 25.4.2024 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance/annual-general-meeting

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

Yhtiökokous päätti, että vuoden 2023 tilinpäätöksen osoittama tappio 4.575.895,22 euroa kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Johan Almquistin, Paul Ehrnroothin, Peter Erikssonin, Esa Matikaisen ja Andreas Rosenlewin, sekä uutena jäsenenä Magnus Wetterin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 25.4.2024 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter.

Hallitus arvioi tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Magnus Wetter ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 346.715.227 osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 69.343.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset Turret Oy Ab:lle merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 ehtojen muuttamisesta..

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset Holdix Oy Ab:lle merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 ehtojen muuttamisesta.

Todettiin, että Yhtiössä on suoritettu 31.12.2023 päättyneen tilikauden jälkeen seuraavat toimenpiteet:

Vaihtovelkakirjalainat 2021/3 ja 2021/4 on 22.3.2024 tiedotetun mukaisesti muunnettu osin osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi; ja

yhtiökokous on hallituksen ehdotusten mukaisesti päättänyt Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1:n, 2021/2:n, 2021/3:n, 2021/4:n sekä 2022/1:n ehtojen muuttamisesta, mukaan lukien niiden eräpäivän siirroista 30.9.2026 saakka.

Todettiin, että edellä mainituilla toimilla on tuettu ja tuetaan Yhtiön tasetta ja vakavaraisuutta.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön hallituksen esitys, ettei välittömästi toteuteta muita toimenpiteitä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi, mutta yhtiö arvioi aktiivisesti muita mahdollisuuksia ja keinoja Yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi.

Pörssitiedotteet järjestelyistä ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Digitalist Open Tech AB myi 1.4.2024 osan IT- ja SaaS-liiketoiminnastaan Digitalist Open Cloud AB:lle liiketoimintakauppana. Järjestelyn myötä Digitalist Open Tech AB:lle syntyi uusi tytäryhtiö, jossa tytäryhtiön johdolla on 15% vähemmistöomistus.

Digitalist Group Oyj myi sisäisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Open Communications International AB:n 31.5.2024 Grow AB:lle, joka on Digitalist Groupin 90% omistama tytäryhtiö. Kauppahinta oli 0,9 milj. euroa.

Lisäksi Digitalist Group on lakkauttanut toimimattomia yhtiöitä. Digitalist USA Ltd on virallisesti purettu vuonna 2024. Grow Finland Oy ja Ixonos Estonia on poistettu kaupparekisteristä vuonna 2024.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj:n oman pääoman vahvistaminen, vaihtovelkakirjalainojen muuntaminen osin oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi

Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Digitalist Group päätti 22.3.2024 käyttää Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n tarjoamaa oikeutta muuntaa yhteensä 1.907.175,40+korot 334.513,29 euroa Turretin ja Holdixin merkitsemistä vaihtovelkakirjalainojen 2021/3 ja 2021/4 pääomista ja koroista osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.

Digitalist Group Oyj:n liikkeelle laskemien vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4 ja 2022/1 ehtojen muuttaminen

Turret Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/1, 2021/3 ja 2022/1

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 päätti Turretin merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 Ehtojen muuttamisesta.

Digitalist Group Oyj:n ja Turret Oy Ab allekirjoittivat 26.4.2024 sopimukset Turretin merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 ja niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevien ehtojen muuttamisesta.

Eräpäivää siirrettiin 30.9.2026 saakka.

Holdix Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/2 ja 2021/4

Digitalist Groupin varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 päätti Holdixin merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 Ehtojen muuttamisesta.

Digitalist Group ja Holdix Oy Ab allekirjoittivat 26.4.2024 sopimukset Holdixin merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 ja niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevien ehtojen muuttamisesta.

Eräpäivää siirrettiin 30.9.2026 saakka.

Pörssitiedotteet järjestelyistä ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan

Digitalist Group Oyj sopi 28.10.2024 Turret Oy Ab:n kanssa 1.000.000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistaminen ja vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 muuntaminen oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi

Digtialist Group Oyj päätti 30.12.2024 yhtiön taseaseman vahvistamiseksi käyttää Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n tarjoamaa oikeutta muuntaa yhteensä 3.860.763,17+ korot 861,271.93 euroa Turretin ja Holdixin merkitsemistä vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 pääomista ja koroista osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.

MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Yhtiö alensi ohjeistustaan tulevaisuuden näkymistä 17.10.2024. Uusi ohjeistus oli: Vuonna 2024 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan pienenevän verrattuna vuoteen 2023.

Liiketoiminnallisesti, ilman muiden tuottojen vaikutusta (1,0 milj. euroa), kuluvan tilikauden odotettiin olevan vahvempi kuin edellisvuoden.

Tilikauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan.

Vuoden 2024 aikana käydyt neuvottelut lähipiirin erääntyvien vaihtovelkakirjalainojen järjestelyistä saatiin päätökseen, ja eräpäivää jatkettiin syksyyn 2026 asti. Vaihtovelkakirjalainat muunnettiin kahdessa ersässä osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi vuonna 2024, mikä vahvisti yhtiön tasetta.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Groupilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset (65 %). Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Vaikka konsernin toimialalla toisinaan vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka on huomattavasti lieventynyt, henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä on edelleen olemassa. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun aikaansaamiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio on hellittänyt merkittävästi vuoden takaiseen verrattuna, mutta saattaa edelleen aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen muutoksilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta suuri osa laskutetaan muuna kuin euroina, pääosin Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2024 ja 2023 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttivat konsernin liiketoimintaan katsauskaudella, mutta tulevaa vaikutusta jatkossa on vaikea arvioida. Geopoliittinen epävarmuus saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja eri toimialoille. Näitä toimialoja ovat muun muassa teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2024. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat negatiiviset.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025.

Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2024 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 28.3.2025. Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor heti julkistamisen jälkeen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2025 julkaistaan 25.4.2025.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2024

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.24 1.10.-31.12.23 Muutos % 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 Muutos % Liikevaihto 4 699 4 160 12,9 % 16 165 16 681 -3,1 % Liiketoiminnan muut tuotot -41 280 -114,6 % 50 1 007 -95,0 % Materiaalit ja palvelut -933 -640 -45,7 % -3 103 -3 202 3,1 % Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 252 -3 331 2,4 % -11 874 -12 269 3,2 % Poistot ja arvonalentumiset -132 -218 39,4 % -470 -834 43,7 % Liiketoiminnan muut kulut -673 -849 20,7 % -2 750 -3 078 10,6 % Kulut yhteensä -4 990 -5 038 1,0 % -18 197 -19 383 6,1 % LIIKETULOS -332 -597 44,4 % -1 982 -1 696 -16,9 % Rahoitustuotot 78 4 1779,2 % 155 752 -79,3 % Rahoituskulut -695 -1 022 32,0 % -3 103 -3 026 -2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -617 -1 018 39,4 % -2 948 -2 274 -29,7 % Tulos ennen veroja -949 -1 615 41,2 % -4 930 -3 969 -24,2 % Tuloverot -51 -4 -1214,3 % -87 -115 24,6 % TILIKAUDEN TULOS -1 000 -1 619 38,2 % -5 017 -4 085 -22,8 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -875 -1 558 43,8 % -4 707 -4 042 -16,5 % Määräysvallattomille omistajille -125 -61 -103,6 % -310 -43 -625,8 % Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 Laimennettu, euroa -0,00 -0,00 -0,01 -0,01

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.24 1.10.-31.12.23 Muutos % 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 Muutos % Tilikauden tulos -1 000 -1 619 38,2 % -5 017 -4 085 -22,8 % Muut laajan tuloslaskelman erät Muuntoeron muutos -141 663 -121,2 % -68 230 -129,6 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 140 -956 -19,3 % -5 085 -3 855 -31,9 % Emoyhtiön omistajat -1 007 -869 -15,8 % -4 759 -3 807 -25,0 % Määräysvallattomat omistajat -134 -86 -54,7 % -327 -48 -580,4 %

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 2024-12-31 2023-12-31 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 314 422 Liikearvo 5 245 5 444 Aineelliset hyödykkeet 569 917 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 529 868 Koneet ja kalusto 28 35 Muut aineelliset hyödykkeet 13 15 Sijoitukset 6 6 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 88 24 PITKÄAIKAISET VARAT 6 222 6 814 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 612 3 508 Tuloverosaaminen 321 228 Rahavarat 944 894 LYHYTAIKAISET VARAT 3 877 4 630 VARAT 10 099 11 444 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 917 73 917 Kertyneet voittovarat -107 369 -103 343 Tilikauden tulos -4 707 -4 042 Määräysvallattomien omistajien osuudet -311 -53 Emoyhtiön omistajat -37 355 -32 665 OMA PÄÄOMA -37 667 -32 717 PITKÄAIKAISET VELAT 25 438 3 749 LYHYTAIKAISET VELAT 22 328 40 413 OMA PÄÄOMA JA VELAT 10 099 11 444

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2023 585 219 73 663 -1 198 -104 545 -31 276 503 -30 773 Siirrot oma pääoman erien välillä -229 229 Tilikauden tulos -4 042 -4 042 -43 -4 085 Muuntoeron muutos 235 235 -5 230 Muut laajan tuloksen erät -3 807 Osakeanti 254 254 254 Osakeperusteinen palkitseminen 176 176 176 Oman pääoman ehtoinen laina 0 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 1 989 1 989 -508 1 481 Oma pääoma 31.12.2023 585 219 73 917 -1 192 -106 193 -32 664 -53 -32 717 A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2024 585 219 73 917 -1 192 -106 193 -32 664 -53 -32 717 Siirrot oma pääoman erien välillä Tilikauden tulos -4 707 -4 707 -310 -5 017 Muuntoeron muutos -51 -51 -17 -68 Muut laajan tuloksen erät -4 759 Osakeperusteinen palkitseminen 54 54 54 Oman pääoman ehtoinen laina -14 -14 -14 Tytäryhtiön myynti 14 14 14 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 14 14 69 83 Oma pääoma 31.12.2024 585 219 73 917 -1 244 -110 832 -37 355 -311 -37 667

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023 1.7-31.12.2024 1.7-31.12.2023 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos -5 017 -4 085 -2 462 -2 095 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa -236 -77 -261 -174 Poistot, arvonalentumiset 470 834 266 418 Tuloverot 87 115 42 31 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -85 -256 124 -296 Rahoitustuotot ja –kulut 3 058 2 274 1 656 1 705 Muut oikaisut 5 -562 3 -576 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -1 719 -1 755 -632 -988 Käyttöpääoman muutos 1 290 -262 937 -314 Saadut korot 47 1 10 3 Maksetut korot -884 -711 -395 -334 Maksetut verot -133 -149 -40 -47 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 398 -2 877 -121 -1 679 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -10 -55 Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 1 114 1 114 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 -22 -6 -10 Lainasaamisten takaisinmaksut 1 290 Saadut korot investoinneista 91 Maksetut verot investoinneista -14 Investointien nettorahavirta -15 2 448 -6 1 049 Nettorahavirta ennen rahoitusta -1 414 -429 -127 -630 Rahoituksen rahavirta Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 20 136 -6 -12 Pitkäaikaisten lainojen nostot 2025 750 1 275 750 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 737 -213 60 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -129 -502 -105 -2 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -429 -698 -184 -355 Rahoituksen nettorahavirta 1486 424 767 442 Rahavarojen muutos 72 -5 640 -188 Rahavarat kauden alussa 893 899 308 1 041 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -22 0 -4 41 Rahavarat kauden lopussa 944 893 944 893

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2024 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Konsernin tuloskehitys on jatkunut tappiollisena ja rahoitustilanne on ollut ajoittain haastava. Tilinpäätöstiedote on kuitenkin laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Kustannussäästöohjelmat paransivat konsernin kannattavuutta vuosina 2023 ja 2024. Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut pienenivät tilikauden 2024 aikana 0,7 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ja kustannusrakenne on nyt kevyempi.

Lisäksi vuonna 2024 käynnistettyjen uusien kustannussäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät lähes täysimääräisinä vuonna 2025.

Konserni on tunnistanut uusia kasvun alueita ja on vahvistamassa markkina-asemaansa Ruotsissa, minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Neuvottelut vuoden 2024 aikana erääntyvien lähipiirin vaihtovelkakirjalainojen järjestelyistä saatiin päätökseen 2024 ja eräpäivää jatkettiin syksyyn 2026 asti.

Konsernin rahoituslaitoslainoista 2,0 miljoonaa euroa on lyhennysvapaata 30.4.2025 asti. Tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä neuvottelut lainan eräpäivän siirrosta ovat vielä kesken, mutta johto uskoo niiden päättyvän yhtiön kannalta myönteisesti.

Tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden. Neuvottelut pääomistajan kanssa rahoituksen turvaamiseksi seuraavalle 12 kuukaudelle ovat käynnissä, ja niiden odotetaan valmistuvan ennen tilinpäätöksen julkaisua, ja näihin perusteisiin nojaten tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.



Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2024 ja 31.12.2024. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon testauksissa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 9,0 milj. eurolla. Testattava määrä tilikauden lopun taseessa on 4,9 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2024 tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2025-2029. Ennusteperiodin 2025–2029 aikana odotetaan keskimäärin 15 prosentin kasvua, jota tukevat konsernin toimialojen markkinakasvu sekä digitalisaation yhä laajempi vaikutus liike-elämässä. Lisäksi tekoälyn (AI) nopea kehitys ja sen integrointi palvelutarjontaan vauhdittavat kasvua tarjoamalla tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaille. Tehdyt tehostamistoimenpiteet ja strategiset rekrytoinnit luovat vahvan perustan tulevalle kehitykselle. Käyttökateprosentin (EBITDA%) ennustetaan nousevan 7 prosenttiin vuonna 2026 ja 12 prosenttiin ennustejakson lopussa, keskimäärin 9 prosenttiin koko kauden aikana.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11,4 %:n (11,4 %) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35 %:a.

Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson keskimääräistä EBITDA-prosenttia. Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten merkittävä negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen. Herkkyysanalyysin mukaan, liikevaihdon keskimääräisen kasvun jääminen alle 14 % ennustejakson ajan voisi johtaa alaskirjaukseen, mikäli kiinteä kulurakenne ei muuttuisi. EBITDAn jääminen alle 6 % ennustejakson ajan tai WACC:n kasvu yli 28 %:n voisi johtaa alaskirjaustarpeeseen.



KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 1.10.-31.12.24 1.7.-30.9.24 1.4.-30.6.24 1.1.-31.3.24 1.10.-31.12.23 Liikevaihto 4 699 3 586 4 022 3 858 4 160 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -5 031 -3 898 -4 749 -4 468 -4 758 LIIKETULOS -332 -313 -728 -610 -597 Rahoitustuotot ja kulut -617 -1 158 -783 -390 -1 018 Tulos ennen veroja -949 -1 471 -1 511 -1 000 -1 615 Tuloverot -51 9 -1 -44 -4 VERTAILUJAKSON TULOS -1 000 -1 462 -1 512 -1 044 -1 619

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2023 4 678 110 65 1 135 102 6 090 Lisäykset 1 148 463 27 417 5 2 059 Vähennykset -426 -5 -39 -100 -569 Valuuttakurssimuutokset 44 6 0 -6 44 Katsauskauden poistot -157 -38 -640 -834 Kirjanpitoarvo 31.12.2023 5 444 423 48 867 6 6 790 Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2024 5 444 423 48 867 6 6 790 Lisäykset 0 16 483 499 Vähennykset -462 -462 Valuuttakurssimuutokset -200 -23 -1 -13 -237 Katsauskauden poistot -86 -22 -345 -452 Kirjanpitoarvo 31.12.2024 5 245 315 41 530 6 6 138

TUNNUSLUKUJA

2024-12-31 2023-12-31 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,01 -0,01 Tulos/osake, EUR -0,01 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,05 -0,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,00 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,00 -0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -161,9 -27,8 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. Liikevoitto/liikevaihto, % -12,3 -10,2 Gearing koko omasta pääomasta, % -99,0 -106,5 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -379,1 -285,9 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 513 -861

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

2023-12-31 Tase-arvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 2 866 3 067 341 2 726 0 Lainalimiitit 8 525 8 525 8 525 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 850 6 850 0 0 Pääomalainat 16 865 19 265 19 265 0 0 Muut lainat lähipiiriltä 750 876 0 876 0 Vuokrasopimusvelat IFRS16 973 961 701 260 0 Ostovelat 865 865 865 0 0 2024-12-31 Tase-arvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 2 783 2 828 2 363 466 0 Lainalimiitit 8 258 8 258 8 258 0 0 Pääomalainat 23 868 29 233 0 29 233 0 Muut lainat lähipiiriltä 2 775 3 191 2 284 908 0 Vuokrasopimusvelat IFRS16 556 562 298 264 0 Ostovelat 1 124 1 124 1 124 0 0

Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

Muita tietoja 31.12.2024 31.12.2023 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 123 139 Henkilöstö kauden lopussa 122 126 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 459 2 659 Muut pitkäaikaiset velat 24 902 1 008 Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 2 222 414 Muut lyhytaikaiset korolliset velat 10 657 31 666 Yhteensä 38 240 35 747

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite