Enefit Greeni IV kvartali ja 12 kuu 2024 auditeerimata finantstulemused

Enefit Green grupi 2024. aasta neljanda kvartali äritulud kasvasid 5% ja ärikulud (ilma kulumita) langesid 13% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Neljanda kvartali intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum (EBITDA) kasvas 28% võrra 37,8 miljoni euro tasemele. Neljanda kvartali puhaskasum kasvas 8,3 miljoni euro võrra 27,4 miljoni euroni.

2024. aasta kokkuvõttes vähenesid grupi äritulud 4% ja ärikulud (ilma kulumita) langesid 15% võrreldes eelmise aastaga, mille tulemusena kasvas EBITDA 8% võrra 114,8 miljoni euro tasemele. 2024. aasta puhaskasum tõusis 14,5 miljoni euro võrra 70,3 miljoni euroni. 2024. aasta kasum aktsia kohta kasvas 26% 0,266 euroni (2023: 0,211 eurot).





Enefit Greeni juhatuse esimehe Juhan Aguraiuja kommentaar:

„Keskendusime mullu oma suurimate parkide valmis ehitamisele ja stabiilsele töölepanekule. Aastatagusega võrreldes oleme kasvanud suureks tootmisettevõtteks. Meil on töös märkimisväärselt rohkem tootmisvarasid, mille maht ületab 1100 MW piiri.

Tootsime 2024. aastal 1,9 TWh (+40%) elektrit ja 415 GWh (-31%) soojusenergiat. Elektritoodangu kasvu vedasid eest meie järjest valminud ja stabiilsema toodanguni jõudnud tootmisvarad, sh täismahus tootmise alustamine Eesti Sopi-Tootsi tuulepargis (255 MW). See kasv on tunduvalt suurendanud elektritoodangut ja müügimahtu ning aidanud paremini täita pikaajalisi elektrimüügilepinguid.

Soojusenergia toodangu tulemust mõjutas see, et aasta tagasi müüsime ära oma biomassipõhised koostootmis- ja pelletiärid.

Kuigi lõpetasime aasta tugeva tootmistulemusega, mõjutasid kogu aasta finantstulemusi uute tootmisvarade planeeritust aeglasem valmimine ja madalamad elektrihinnad. Uute tootmisvõimsuste lisandumine turule on põhjustamas kohati ülepakkumist ja toonud kaasa taastuvenergia allahindlusi. Digitaalsed lahendused on võimaldanud meil paindlikult kohandada tootmist ning vältida madala elektrihinnaga perioodidel tootmist ja kahjumlikku energiamüüki.

Pärast intensiivseid kasvuaastaid keskendume nüüd püsiva rahavoo tagamisele ning tasakaalu leidmisele ettevõtte kasvu ja kasumlikkuse vahel. Meie fookus on ettevõtte kestlikul arengul. Suure tootmisettevõttena on Enefit Greeni jaoks tähtis, et iga tootmismahu megavatt-tund looks maksimaalset väärtust. See tähendab, et meil tuleb hoida tootmisvarad väga töökindlana, veel ehituses olevad objektid peavad valmima õigel ajal ja kõigi varade tulupotentsiaal on vaja täielikult ära kasutada.“





Veebiseminar 2024. aasta tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 28. veebruaril kell 11.00 (eesti aeg) eestikeelse veebiseminari 2024. aasta tulemuste tutvustamiseks. Osalemiseks palume kasutada seda linki.





Olulisemad sündmused 2024. aastal

Paigaldatud elektritootmisvõimsus ületas 1,1 gigavati taseme aasta lõpuks

Mitmete oluliste arenduste jõudmine täisvõimsuseni

Lõplikult valmis Tolpanvaara (72 MW) tuulepark Soomes

Lõplikult valmis Debnik (6 MW) päikesepark Poolas

Sõlmisime uusi ja uuendasime seniseid laenulepinguid 180 mln € väärtuses

Koostööleping RES Global Investmentsiga (360 MW tuuleparkide varase faasi arendused Poolas)

Kokkulepe GE Vernovaga seoses Akmene tuulepargi intsidendiga (toimus mais 2023)

Biomassivarade müügi lõpuleviimine





Peamised näitajad

IV kv 2024 IV kv 2023 Muutus % 12k 2024 12k 2023 Muutus % TOOTMIS- ja MÜÜGIMAHUD Elektrienergia toodang, GWh 688 413 67% 1 883 1 343 40% sh. uutest tuule- ja päikeseparkidest 361 112 222% 821 259 216% sh. müüdud varad - 11 -100% 4 43 -90% Elektrienergia müük, GWh 858 520 65% 2 417 1 736 39% Soojusenergia toodang, GWh 110 172 -36% 415 604 -31% sh. müüdud varad - 59 -100% 21 188 -89% ÄRITULUD, mln € 70,2 66,9 5% 220,9 230,1 -4% Müügitulu, mln € 61,6 59,6 3% 185,5 205,8 -10% Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln € 8,6 7,3 19% 35,4 24,3 46% ÄRIKULUD*, mln € 32,4 37,3 -13% 106,1 124,2 -15% EBITDA, mln € 37,8 29,6 28% 114,8 105,9 8% PUHASKASUM, mln € 27,4 19,1 44% 70,3 55,8 26% Kasum aktsia kohta (EPS), € 0,104 0,072 44% 0,266 0,211 26% Omakapitali tootlus (ROE) 9,2% 7,8% +1,4pp Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) 5,2% 5,7% -0,5pp

* - ilma kulumita





Müüdud varade mõju grupi majandustulemustele

2024. aasta majandustulemuste võrdlust võrdlusperioodiga mõjutab 2023. aasta neljandas kvartalis realiseerunud Broceni koostootmisjaama ja pelletitehase müük ning 2024. aasta märtsis realiseerunud Paide ja Valka koostootmisjaamade müük („müüdud varad“).

2023. aasta tulemustes kajastub 43,9 miljonit eurot äritulusid, 35,6 miljonit eurot ärikulusid ja 8,3 miljonit eurot EBITDA mõju, mis on seotud müüdud varadega. 2024. aasta tulemused sisaldavad müüdud varade äritulusid 7,2 miljonit euro (sh müügikasum 5,0 mln eurot) ning 1,6 miljoni euro ulatuses ärikulusid positiivse kogumõjuga EBITDA-le summas 5,6 miljonit eurot. Allpool kasutame terminit „jätkuv äri“ nende tulemuste ja näitajate kohta, millest on elimineeritud müüdud varade mõju.





Äritulud

Grupi elektritoodang kasvas aastaga kokku 540 GWh ehk 40% võrra 1 883 GWh-ni ning uute valminud ja ehituses tuule- ja päikeseparkide toodang kasvas aastaga 561 GWh võrra. Soojusenergia toodang kahanes aastaga 188 GWh ehk 31% võrra. Soojusenergia toodangu langus oli peamiselt seotud müüdud varadega.

Äritulud kokku kahanesid 2024. aastal 9,2 miljoni euro võrra, sh müügitulud langesid 20,3 miljoni euro võrra ning taastuvenergia toetused ja muud äritulud kasvasid 11,1 miljoni euro võrra. Jätkuva äri äritulud kasvasid 27,6 miljoni euro võrra, sh kasvasid müügitulud 19,9 miljoni euro ja muud äritulud 7,7 miljoni euro võrra.

Jätkuva äri müügitulude 19,9 miljoni euro suurusest kasvust tulenes 20,0 miljonit eurot elektri müügist, mille peamiseks mõjuriks oli jätkuva äri toodangu kasv (+579 GWh, +45%). Grupi koduturgude keskmine elektrihind oli 2024. aastal 83,3 €/MWh (2023: 92,7 €/MWh). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind oli 2024. aastal 67,1 €/MWh (2023: 89,0 €/MWh).

Arvutuslik teenitud elektrihind erineb koduturgude keskmisest turuhinnast, kuna selle arvutus võtab arvesse fikseeritud hinnaga pikaajalisi elektrimüügi lepinguid (PPA-sid), taastuvenergiatoetusi, bilansienergia ostu, elektri ostu Nord Pooli päev-ette- ja päevasisesel turul ning asjaolu, et taastuvenergia toodangu profiil on väga erinev baaskoormuse profiilist.

Grupi keskmine turule müüdud elektri hind oli 2024. aastal 60,9 €/MWh (2023. a 73,0 €/MWh). 2024. aastal müüdi turule 1 129 GWh elektrit, 2023. aastal 783 GWh.

PPA-dega oli 2024. aastal kaetud 1 288 GWh elektritoodangut keskmise hinnaga 67,7 €/MWh, aasta varem müüdi elektrit PPA-de kaudu 953 GWh keskmise hinnaga 86,9 €/MWh. Võrreldes 2023. aastaga on PPA-de keskmine hind märkimisväärselt langenud, kuna 2024. aasta esimeses kvartalis algas 2021. aastal suhteliselt madalate hindadega sõlmitud Eesti, Leedu ja Soome PPAde arveldusperiood.

2024. aastal ostsime turult elektrit 546 GWh keskmise hinnaga 99,0 €/MWh, aasta varem 411 GWh keskmise hinnaga 110,2 €/MWh (hinnad ja kogused ei sisalda pelletitootmiseks ostetud elektrit 2023. aastal).

Ostetud elektri mahu kasv (+135 GWh) tuleneb nii PPA-dega seotud ostudest (+88 GWh) kui ka kasvanud toodangumahust, millega on kaasnenud muude ostude koguse kasv (+47 GWh).

PPA-kohustuste täitmisega seotud elektriostude kogus oli 2024. aastal oodatust suurem seoses ehituses olnud tuuleparkide tootmise alguse hilinemisega.

Realiseerunud ostuhind langes võrreldes 2023. aastaga koos üldise turuhinna langusega, kuid suurenenud profiili allahindluse tõttu kasvas ostu- ja müügihinna suhteline vahe. Tuuleprofiili allahindlused süvenesid mõnevõrra eelmise aastaga võrreldes. Enefit Greeni tuuleprofiili allahindlused Eestis ja Leedus olid üldise turutasemega võrreldes sarnased, kasvades aastaga 3,9 ja 0,6 protsendipunkti võrra vastavalt Eestis ja Leedus.

Jätkuva äri soojusenergia müügitulu kasvas 2,1 miljoni euro võrra 5,5 miljoni euro tasemele. Soojusenergia müügitulu kasv tulenes soojusenergia hinna kasvust 5,9 €/MWh ehk 73% võrra võrreldes mullusega, samas vähenes jätkuva äri soojusenergia toodang aastaga 21 GWh võrra tasemele 395 GWh (2023: 416 GWh).





Taastuvenergia toetused ja muud äritulud

Jätkuva äri muud äritulud kasvasid 7,7 miljoni euro võrra 30,3 miljoni euro tasemele (2023: 22,6 mln eurot). Jätkuva äri taastuvenergia toetused kasvasid 1,5 miljoni euro võrra 22,4 miljoni euro tasemele. Taastuvenergia tasu on seotud toetust saavate Eesti tuule- ja päikeseparkide, Iru koostootmisjaama, Poola päikeseparkide toodetud elektrikogusega.

Eestis asuvate toetust saavate tootmisvarade taastuvenergia tasu kasvas 0,9 miljoni euro võrra. 2024. aasta teises kvartalis algas Purtse tuulepargi taastuvenergia tasu periood, mis kasvatas võrdlusbaasiga saadud toetuste tulu 1,2 miljoni euro võrra. Oktoobris lõppes Aseriaru tuulepargi taastuvenergia tasu periood, mis aastavõrdluses vähendas neljandas kvartalis toetustest saadud tulu 0,6 miljoni euro võrra. Poola toetused kasvasid võrreldes mullusega 0,6 miljoni euro võrra, kuna sealne elektri turuhind (96,1 €/MWh) oli madalam kui hinnavahelepingutes fikseeritud hinnad vahemikus 125–134 €/MWh. Seetõttu kompenseeriti Enefit Greenile turuhinna ja fikseeritud hinna vahe toetusena.

Aruande võrdlusperioodidel avaldavad olulist mõju muudele ärituludele müüdud varade müügikasumid: 2023. aasta neljandas kvartalis realiseerunud Broceni koostootmisjaama ja pelletitehase müügikasum (1,0 mln eurot) ning 2024. aasta esimeses kvartalis jõustunud Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasum 5,0 miljonit eurot.

2024. aasta kolmanda kvartali muudes ärituludes kajastus 5,3 miljoni euro ulatuses tulu, mis on seotud Enefit Greeni ja GE Vernova kokkuleppega seoses Akmenė tuulepargi ehituse käigus toimunud intsidendiga, mille tagajärjel varises kokku üks tuulik. Läbirääkimiste tulemusena leppisid Enefit Green ja GE Vernova seoses nimetatud intsidendiga kokku poolte vahel sõlmitud Akmenė tuulepargi turbiinide tarne lepingu muudatuses, mis sisaldab kompensatsiooni 8,2 miljoni euro väärtuses. Sellest 3,9 miljonit eurot tasus GE Vernova Enefit Greenile rahas ning ülejäänud summa tasaarveldati omavaheliste nõuete ja kohustustega. 8,2 miljonist eurost on 5,3 miljonit eurot kajastatud muudes ärituludes ning 1,6 miljonit eurot varem tehtud investeeringute vähendusena. 1,3 miljoni euro ulatuses sõlmiti GE Vernova ja Enefit Greeni vahel lisakokkulepped, millel puudus mõju Enefit Greeni finantstulemustele.





Ärikulud





Elektrienergia ostukulud

Elektrienergia ostukulud hõlmavad elektribörsilt ja bilansiturult tehtud oste ning nendega otseselt seotud administratiivtasusid. Elektrienergia ostukulud on võrreldes 2023. aastaga kasvanud 8,3 miljoni euro võrra. Jätkuva äri elektri ostukulud olid 2024. aastal 56,6 miljonit eurot kasvades 25% võrra. Ostetud elektri mahu kasv (+135 GWh) tuleneb nii PPA-dega seotud ostudest (+88 GWh) kui ka kasvanud toodangumahust, millega on kaasnenud muude ostude koguse kasv (+47 GWh). Elektrienergia ostukulude koguste ning hindade ülevaade on toodud eespool koos müügitulude kommentaariga.





Püsikulud

Püsikulud hõlmavad kulusid, mis ei ole otseselt seotud tootmismahtudega. 2024. aastal langesid püsikulud 2,0 miljoni euro ehk 5% võrra 42,0 miljonile eurole.

Müüdud varade mõju püsikulude langusele oli 5,4 miljonit eurot.

Jätkuva äri püsikulud kasvasid 3,4 miljoni euro ehk 9% võrra 41,3 miljoni euro tasemele, millest 2,2 miljonit eurot moodustasid tootmisvaradega seotud hoolduskulude kasv ning 1,3 miljonit eurot tootmisvarade ja arendusprojektidega seotud maakulude kasv.

Hoolduskulude kasv on seotud 2023. aastal tootmist alustanud varade hoolduskulude lisandumisega. Maakulude kasv on osaliselt seotud uute opereerivate varade maakulude ja -maksude lisandumisega ning eelarenduses projektide maakuludega. Jätkuva äri tööjõukulud on kasvanud 0,7 miljoni euro ehk 9% võrra.

2024. aasta lõpu seisuga oli grupi töötajate arv 132 (2023: 154, sealhulgas 133 jätkuva äri töötajat).





Muud muutuvkulud

Muud muutuvkulud on tootmismahtudega seotud kulud, mille suurus muutub vastavalt tootmise intensiivsusele. Nende kulude hulka kuuluvad tootmisprotsessis tekkivad otsesed ja kaudsed kulutused, välja arvatud elektrienergia ostukulud ning püsikulud.

2024. aastal langesid muutuvkulud 24,3 miljoni euro ehk 76% võrra, millest 25,5 miljonit eurot oli seotud müüdud varadega.

Jätkuva äri muutuvkulud kasvasid 1,2 miljoni euro võrra, millest 1,7 miljonit eurot oli seotud Iru koostootmisjaama muutuvkulude kasvuga. Iru muutuvkulude suurim kasvutegur oli saastetasude kasv (1,1 mln eurot), mis on seotud alates 1. juulist 2024 soojusenergia tootjatele kehtima hakanud uus varasemast 12 korda kõrgem tasu CO 2 emissioonilt (25 €/t). Kuna soojusenergia hinnad on Eestis reguleeritud, siis kajastus nimetatud tasumäära tõus samaaegselt Enefit Greeni müüdava soojusenergia hinnas.





EBITDA

Müüdud elektri hinnalanguse mõju EBITDA-le oli 2024. aastal -33,0 miljonit eurot. Seoses tootmismahu kasvuga on võrreldes eelmise aastaga on oluliselt kasvanud müüdud elektri kogus (EBITDA mõju +54,4 mln eurot). Samuti on oluliselt kasvanud PPA-dega müüdava toodangu maht, millega kaasnevalt on suurenenud ka elektriportfelli tasakaalustamiseks tehtavate elektri ostude maht (EBITDA mõju -15,4 mln eurot). Nimetatud mõjude koondtulemust EBITDA-le mõjutab nii vastava perioodi elektritoodangu maht kui ka -profiil.

Müüdud varade mõju EBITDA-le oli -2,7 miljonit eurot.

Iru koostootmisjaam ilma püsikulude ning elektrihinna ja -koguse mõjudeta vähendas EBITDA-d 1,2 miljoni euro võrra. Arvesse on võetud soojuseenergia, jäätmete vastuvõtu müügitulud ning tehnoloogilise kütuse (peamiselt maagaas) mõju. Detailsemalt on Iru koostootmisjaama tulemusi kirjeldatud koostootmise segmendi peatükis.

Jätkuva äri püsikulude kasvu mõju EBITDA-le kokku oli -3,4 miljonit eurot (põhjused kirjeldatud eespool).





Põhivara kulum ja vara väärtuse langus

Põhivara kulum vähenes aastaga 1,4 miljoni euro ehk 4% võrra, mis oli 4,7 miljoni euro ulatuses tingitud müüdud varadest. Jätkuva äri põhivara kulum kasvas 3,3 miljoni euro ehk 9% võrra. Kasv tulenes uute põhivarade arvele võtmisest 2024. aastal.

2023. aasta kolmandas kvartalis võtsime põhivarana arvele Purtse tuulepargi (2023. aasta kulum 0,6 mln eurot, 2024. aasta kulum 1,0 mln eurot) ning Purtse päikesepargi (2023. aasta kulum 0,3 mln eurot ning 2024. aasta kulum 0,5 mln eurot). 2023. aasta neljandas kvartalis võtsime põhivarana arvele Zambrowi päikesepargi Poolas (2023. aasta kulum 80 tuhat eurot, 2024. aasta kulum 0,2 mln eurot) ja Estonia päikesepargi Eestis (2023. aasta kulum 7 tuhat eurot, 2024. aasta kulum 86 tuhat eurot).

2024. aasta kolmandas kvartalis võtsime põhivarana arvele Tolpanvaara tuulepargi Soomes (2024. aasta kulum 1,9 mln eurot) ning Debniku päikesepargi Poolas (2024. aasta kulum 44 tuhat eurot).

2025. aastal on oodata põhivara kulumi suurenemist Eestis ning Leedus valmivate suuremate arendusprojektide põhivarana arvelevõtmise tõttu.





Neto finantstulud ja -kulud

Neto finantstulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Intressikulud pangalaenudelt on aastate võrdluses tõusnud 12,2 miljoni euro võrra 25,1 miljoni euroni, kuid 98% laenuintressidest kapitaliseeriti varade ehitusperioodi tõttu.

2025. aastal on oodata kasumiaruandes kajastatavate intressikulude suurenemist, kuna Eestis ja Leedus valmivate arendusprojektide arvele võtmine vähendab kapitaliseeritava intressikulu osakaalu kogu intressikulust.





Tulumaksu kulu

Tulumaksu kulu vähenesid 4,4 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga seoses väikesema dividendide väljamaksega kaasnenud madalama tulumaksukulu tõttu Eestis.





Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas 2024. aastal 14,5 miljoni euro ehk 26% võrra 70,3 miljoni euroni. Juhatus teeb dividendide maksmise ettepaneku 2024. majandusaasta puhaskasumist koos majandusaasta auditeeritud aruande avalikustamisega ning lähtub selle tegemisel kinnitatud dividendipoliitikast. Dividendide suuruse ja maksmise korra otsustab aktsionäride üldkoosolek pärast auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist.





Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2024. aastal 388,4 miljonit eurot ehk 32,7 miljoni euro võrra enam kui 2023. aastal. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 382,0 miljoni euroni. Sellest 324,1 miljonit eurot oli seotud uute tuuleparkide rajamisega: 200,9 miljonit eurot investeeriti Sopi-Tootsi tuuleparki ning 102,7 miljonit eurot Kelmė tuuleparkidesse, sealhulgas 47,4 miljonit eurot Kelmė I ning 52,5 miljonit eurot Kelmė II tuuleparki. Päikeseparkide arendustest investeeriti enim Sopi päikeseparki (28,4 mln eurot) ning Läti päikeseparkidesse (6,8 mln eurot). Baasinvesteeringuid tehti 2024. aastal 6,4 miljoni euro (2023: 5,1 mln euro) ulatuses. Baasinvesteeringud olid 2024. aastal peamiselt seotud Eesti tuuleparkidega (5,4 mln eurot) ning Iru jäätmeenergia elektrijaamaga (1,0 mln eurot).

Seisuga 31. detsember 2024 oli tuuleenergia segmendi põhivarade saldo 1 245,9 miljonit eurot (sellest ehituses varade osakaal 53%), koostootmise segmendi saldo 90,8 miljonit eurot (sellest ehituses 0%), päikeseenergia segmendi põhivarade saldo 104,5 miljonit eurot (sellest ehituses 41%) ning segmendi „Muu“ põhivara saldo 65,5 miljonit eurot.

Seisuga 31. detsember 2024 sisaldasid grupi tuuleenergia segmendi varad firmaväärtust summas 23,6 miljonit eurot (2023: 23,6 mln eurot), koostootmise segmendi varad firmaväärtust summas 32,4 miljonit eurot (2023: 32,4 mln eurot) ja päikeseenergia segmendi varad firmaväärtust summas 2,2 miljonit eurot (2023: 2,2 mln eurot).





Finantseerimine

Enefit Greeni grupp finantseerib enda tegevust oma- ja võõrkapitali abil. 2024. aastal jätkasime täiendava kapitali kaasamist, sõlmides uusi ja võttes kasutusele varem sõlmitud laenulepinguid, et finantseerida 2021. aastal alguse saanud uute tuule- ja päikeseparkide arendusprogrammi.

2024. aastal sõlmisime uusi laenulepinguid ja muutsime olemasolevaid kokku 180 miljoni euro ulatuses. Juunis sõlmisime laenu-lepingu muudatuse Swedbankiga, suurendades laenusummat seniselt 50 miljonilt eurolt 100 miljoni euroni. Augustis sõlmisime EBRD-ga uue 8-aastase tähtajaga laenulepingu summas 100 miljonit eurot. Septembris allkirjastasime OP Pangaga uue likviidsuslaenu lepingu summas 20 miljonit eurot ning pikendasime SEB-ga sõlmitud likviidsuslaenu lepingut summas 10 miljonit eurot.

31. detsembri 2024 seisuga oli välja võtmata investeerimislaenude maht 165 miljonit eurot.

Lisaks investeerimislaenudele on Enefit Green sõlminud kolm korduvkasutatavat likviidsuslaenulepingut kogusummas 50 miljonit eurot tähtaegadega perioodil 2026–2027. Kõik likviidsuslaenude limiidid on seisuga 31. detsember 2024 kasutamata.

Grupi intressikandvate ja võlakohustuste maht 31. detsembri 2024 seisuga oli korrigeeritud soetusmaksumuses 734,3 miljonit eurot (486,4 mln eurot 31. detsembril 2023). Sellest moodustasid pangalaenud 724,9 miljonit eurot ja 9,4 miljonit eurot rendikohustused.

Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär 31. detsembri 2024 seisuga oli 3,90% (31. detsembril 2023: 4,09%). 2024. aasta jooksul on laenude baasintressimäärad kahanenud: 3 kuu EURIBOR langes aastaga 1,20 protsendipunkti võrra tasemele 2,71% ning 6 kuu EURIBOR 1,29 protsendipunkti võrra tasemele 2,57%. 31. detsembri 2024 seisuga oli 19,8% Enefit Greeni välja võetud laenukohustustest kaetud intressimäära vahetustehingutega.





Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes IV kv 2024 IV kv 2023 2024 2023 Müügitulu 61 589 59 656 185 489 205 757 Taastuvenergia toetus ja muud äritulud 8 650 7 256 35 412 24 307 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 0 -1 026 0 2 210 Kaubad, toore, materjal ja teenused -24 906 -28 944 -81 975 -100 330 Tööjõukulud -2 330 -2 782 -9 077 -10 807 Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus -9 810 -10 819 -39 138 -40 559 Muud tegevuskulud -5 188 -4 520 -15 036 -15 237 ÄRIKASUM 28 005 18 781 75 675 65 341 Finantstulud 215 1 134 1 307 1 960 Finantskulud -484 -1 481 -1 420 -1 858 Neto finantstulud (-kulud) -269 -347 -113 102 Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse 25 -20 38 66 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 27 761 18 414 75 600 65 509 Tulumaks -326 690 -5 332 -9 716 ARUANDEPERIOODI KASUM 27 435 19 104 70 268 55 793 Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh 264 276 264 276 264 276 264 276 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,104 0,072 0,266 0,211 Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,104 0,072 0,266 0,211





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 VARAD Põhivara Materiaalne põhivara 1 394 343 1 027 057 Immateriaalne põhivara 59 727 59 891 Varade kasutusõigus 8 525 9 097 Ettemaksed põhivara eest 37 536 55 148 Edasilükkunud tulumaksuvara 1 212 2 013 Investeerinud sidusettevõtjatesse 548 548 Tuletisinstrumendid 3 400 5 054 Pikaajalised nõuded 1 330 0 Kokku põhivara 1 506 620 1 158 808 Käibevara Varud 2 011 3 180 Nõuded ostjate vastu 10 151 8 618 Muud nõuded 13 600 16 380 Ettemaksed 6 922 30 084 Raha ja raha ekvivalendid 44 023 65 677 Tuletisinstrumendid 3 274 3 806 Müügiootel ettevõtte varad 0 15 370 Kokku käibevara 79 981 143 115 Kokku varad 1 586 601 1 301 923





tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 OMAKAPITAL Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv kapital ja reservid Aktsiakapital 264 276 264 276 Ülekurss 60 351 60 351 Kohustuslik reservkapital 8 291 5 556 Muud reservid 163 674 163 451 Realiseerimata kursivahed 182 -162 Jaotamata kasum 263 502 223 718 Kokku omakapital 760 276 717 190 KOHUSTUSED Pikaajalised kohustused Võlakohustused 669 274 454 272 Sihtfinantseerimine 2 809 3 102 Tuletisvaba lepinguline kohustus 6 345 12 412 Edasilükkunud tulumaksukohustused 12 484 12 497 Muud pikaajalised võlad 8 098 5 331 Eraldised 194 8 Kokku pikaajalised kohustused 699 204 487 530 Lühiajalised kohustused Võlakohustused 65 139 32 126 Võlad hankijatele 36 926 29 464 Muud võlad 18 888 24 981 Eraldised 8 6 Tuletisvaba lepinguline kohustus 6 161 5 674 Müügiks hoitavate varadega otseselt seotud kohustused 0 4 952 Kokku lühiajalised kohustused 127 121 97 203 Kokku kohustused 826 325 584 733 Kokku omakapital ja kohustused 1 586 601 1 301 923





Lisainfo:

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

investor@enefitgreen.ee

https://enefitgreen.ee/investorile/

