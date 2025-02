OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.2.2025 KLO 09.20, YHTIÖKOKOUSKUTSU





Oma Säästöpankki Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU



Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8. huhtikuuta 2025 klo 13.00 osoitteessa: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 11.00. Kokoustarjoilut ovat saatavilla ennen kokousta klo 11.30 lähtien.

Uusi toimitusjohtaja esittäytyy ennen yhtiökokousta klo 12.15 alkaen. Toimitusjohtajan esittelyä ja yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.





A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 14.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan varsinaista osinkoa 0,36 euroa jokaiselta vuodelta 2024 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta, eli yhteensä noin 12,0 miljoonaa euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.



Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 17.4.2025.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi on tämän kutsun liitteenä 1 ja on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on 14.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla: https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtaja 85 000 euroa

• hallituksen varapuheenjohtaja 60 000 euroa

• hallituksen jäsen 40 000 euroa

• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa

• riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Kokouspalkkiot:

• 1 000 euroa/hallituksen ja valiokunnan kokous

• 500 euroa/hallituksen tai valiokunnan sähköpostikokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 25 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KTM, KHT Tuomas Ilveskoski.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Tuomas Ilveskoski.

19. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen nimitystoimikuntaa koskevaa 6 §:ää muutetaan poistamalla nimitystoimikunnan ehdotusten antamisen takarajaa koskeva määräys 6 §:stä.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa 10 §:ää täydennetään lisäyksellä koskien etäkokouksia. Ehdotetun lisäyksen mukaan yhtiökokous voitaisiin hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Osakkeenomistajat voisivat siten käyttää kysely- ja äänioikeuttaan samoin kuin läsnäolokokouksessakin.

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää täydennetään kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta päättämisen ja kestävyysraportointitarkastajan valinnan osalta.

Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteenä 2 .

20. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista vuosittain viimeistään sen kalenterikuukauden loppuun mennessä, joka edeltää varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättävää hallituksen kokousta.

Nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään tehtäväksi lisäys koskien hallituksen jäsenen yhtäjaksoisen toimikauden enimmäisajasta siten, että se on yhdenmukainen luottolaitoksiin sovellettavan sääntelyn, ohjeistusten ja kannanottojen, mukaan lukien Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamien ohjeiden, kanssa.

Nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutusta ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

23. Kokouksen päättäminen







B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025. Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 14.3.2025. Päivitetty palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 22.4.2025.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2025 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.4.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; tai

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen varsinainen yhtiökokous: agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot;

d) puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot:

nimi ja syntymäaika tai Y-tunnus puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite





Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2025.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista kirjallisesti 1.4.2025 asti myös sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 6. krs., 00100 Helsinki. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Oma Säästöpankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2025 yhteensä 33 292 771 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan yhteensä 136 647 yhtiön omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Hanna Sirkiä, lakiasiainjohtaja, puh. +358 44 022 4604, hanna.sirkia@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

