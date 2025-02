Groupe Casino : Résultats annuels 2024

RÉSULTATS ANNUELS 2024

Après une année 2024 de transformation, le nouveau Casino met en œuvre sa stratégie centrée sur la proximité

Restructuration financière et changement de contrôle



Recentrage des activités sur la proximité en France



Cession des hypermarchés et supermarchés Casino : 366 magasins cédés en 2024 Mise en œuvre de Plans de Sauvegarde de l’Emploi





Nouvelle organisation à la tête de Monoprix





Lancement du plan stratégique Renouveau 2028 et mise en place des instances de pilotage associées





Premières réalisations du plan stratégique Renouveau 2028



Assainissement du parc de magasins avec la sortie de 768 points de vente non rentables Ouvertures de 266 magasins et transfert de 95 magasins intégrés en franchise ou location-gérance Premiers investissements tarifaires ciblés et vagues de baisse des prix Nouvelle plateforme de marque de Cdiscount Passage des premiers Franprix au nouveau concept « Oxygène » Conversions au concept « La Ferme » chez Naturalia Refonte du site internet Mode & Maison de Monoprix Lancement du pilote de l’épicerie nomade chez Casino Redéfinition de la structure d’assortiment et de la stratégie de marques de distributeur



Affiliation à l’alliance aux achats Aura Retail entre Intermarché, Auchan et Casino





Chiffres-clés 2024

En M€ 2023 2024 Variation Chiffre d’affaires 8 957 8 474 -5,4% (var. totale), -2,6% (comparable1) Volume d’affaires1 12 865 12 459 -3,2% EBITDA ajusté1 765 576 -24,7% EBITDA ajusté après loyers2 320 111 -65,2% ROC1 124 (49) -174 M€ Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (2 558) 2 169 Produit financier spécifique lié à la restructuration financière (3,5 Mds€) et dépréciations

d’actifs (-602 M€) Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (3 103) (2 464) Résultat de perte de contrôle de GPA et résultat de

cession d’Exito y compris recyclage

des réserves de conversion Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (5 661) (295) Cash-flow libre

(avant frais financiers) 1 (748) (639) +109M€

(+415 M€ en excluant le paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023) Dette financière nette1 6 181 1 203 -4 978 M€

sous l’effet de la restructuration financière Liquidité3 681 1 518 +837 M€

Le Conseil d’administration s’est réuni le 27 février 2025 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino, a déclaré :

« 2024 a été une année de transformation profonde pour le groupe Casino. Depuis le 27 mars dernier, date à laquelle le Groupe a changé de gouvernance, nous menons notre plan de restructuration avec efficacité, conformément au calendrier fixé. Ces avancées nous permettent de repartir sur des bases solides, avec une structure plus agile en nous focalisant sur nos marques de proximité et nos concepts innovants. L’assainissement de notre parc de magasins et une meilleure sélectivité dans le choix de nos franchisés actuels et futurs va contribuer significativement à l’amélioration de notre rentabilité. Nous avons lancé des projets porteurs d’avenir, comme les nouveaux concepts Franprix, Naturalia, la refonte de notre plateforme de marque Cdiscount, tout en investissant dans des baisses de prix ciblées pour répondre aux attentes de nos franchisés et des consommateurs. Notre alliance avec Intermarché et Auchan, à travers Aura Retail, marque une étape stratégique pour renforcer notre compétitivité et nos capacités d’achat auprès des grands groupes de l’industrie alimentaire. Si les résultats 2024 restent encore fortement marqués par les difficultés passées, nous sommes désormais pleinement engagés dans la mise en œuvre de notre plan Renouveau 2028, qui fera du nouveau Casino l’acteur français de référence du commerce de proximité. »

ACTIVITÉ DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE l’ANNÉE 2024

Chiffre d’affaires

En 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 8,5 Mds€, en recul de -2,6% en données comparables et de -5,4% au total, après prise en compte d’un effet périmètre Cdiscount de -0,6 pt (impact Carya) et d’un effet rationalisation du parc des marques de proximité d’environ -2,2 pts.

Au T4 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2,2 Mds€, en variation de -1,8% en données comparables et de

-4,7% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de +0,6 pt, d’un effet périmètre Cdiscount de

-0,6 pt (impact Carya) et d’un effet rationalisation du parc des marques de proximité d’environ -2,9 pts.

T4 2024 / 2023 2024 / 2023 CA HT par marque

(en M€)





T4

2024





Variation 2024 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 1 093 -1,4% -0,1% 4 034 0,0% -0,3% Naturalia 76 +4,5% +2,7% 298 +4,7% +2,4% Franprix4 391 -1,6% -5,8% 1 578 -0,5% -5,4% Casino4 301 -1,3% -12,4% 1 414 -3,6% -9,8% Marques de proximité 1 861 -1,2% -3,4% 7 323 -0,6% -3,3% Cdiscount 323 -5,0% -8,9% 1 034 -12,5% -16,3% Autres4 30 +3,5% -29,3% 116 +4,6% -22,0% GROUPE CASINO 2 215 -1,8% -4,7% 8 474 -2,6% -5,4%

Marques de proximité

Les marques de proximité (Monoprix, Naturalia, Franprix et Casino) font état d’un chiffre d’affaires en recul de -1,2% en données comparables au T4 2024 dans un marché orienté à la baisse5.

Monoprix enregistre un recul de son chiffre d’affaires de -1,4% en comparable sur le T4 2024 (stable sur l’année 2024), reflétant une croissance de +1,5% de Monop et un recul de -2,1% de Monoprix City, impacté par l’alimentaire (-3,3%) en raison (i) de bases de comparaison difficiles du fait d’une inflation encore répercutée dans les prix de vente au T4 2023 et de la Coupe du Monde de rugby en octobre 2023, ainsi que (ii) d’une tendance de marché défavorable sur les ventes de produits festifs en décembre, se traduisant par une baisse des ventes en valeur liée au report des consommateurs sur des produits alternatifs à prix moins élevés. Les ventes non alimentaires enregistrent une hausse de +0,5% sur le trimestre, dont +5,7% sur le textile et +1,3% sur le segment Maison, notamment grâce aux 3 collaborations réalisées avec des créateurs sur le trimestre.





Le e-commerce a soutenu la tendance, avec une croissance de +7,5% des ventes au T4, dont +0,7% sur l’alimentaire et +52% sur la Mode & Maison, marquant le succès de la refonte du site dédié.

Naturalia enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +4,5% sur le T4 2024 (+4,7% sur l’année 2024) , tirée notamment par le succès du concept « La Ferme » avec une progression à deux chiffres des ventes des magasins déjà convertis (9 magasins convertis à fin 2024). La marque continue de bénéficier d’une solide progression du trafic client (+6,7% au T4, +5,8% sur l’année) et d’une clientèle fidèle (73% du chiffre d’affaires réalisé par les détenteurs de la carte de fidélité).

, tirée notamment par le succès du concept « La Ferme » avec une progression à deux chiffres des ventes des magasins déjà convertis (9 magasins convertis à fin 2024). La marque continue de bénéficier d’une solide progression du trafic client (+6,7% au T4, +5,8% sur l’année) et d’une clientèle fidèle (73% du chiffre d’affaires réalisé par les détenteurs de la carte de fidélité). Les ventes de Franprix s’inscrivent en recul de -1,6% en données comparables au T4 2024 (-0,5% sur l’année 2024), pénalisées par (i) les baisses de prix réalisées depuis septembre sur une sélection de 145 produits les plus vendus (impact de -0,5 pt sur l’évolution des ventes à volume constant par mois sur le trimestre), (ii) la non-reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibingo » de novembre 2023

(-1,6 pt en novembre), et (iii) une performance décevante sur la période festive. Franprix a néanmoins continué de gagner des clients sur le trimestre (+1,8% au T4, +1,4% sur l’année).

pénalisées par (i) les baisses de prix réalisées depuis septembre sur une sélection de 145 produits les plus vendus (impact de -0,5 pt sur l’évolution des ventes à volume constant par mois sur le trimestre), (ii) la non-reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibingo » de novembre 2023 (-1,6 pt en novembre), et (iii) une performance décevante sur la période festive. Franprix a néanmoins continué de gagner des clients sur le trimestre (+1,8% au T4, +1,4% sur l’année). Le chiffre d’affaires des marques Casino (Vival, Spar, Petit Casino…) ressort en variation comparable de -1,3% au T4 2024 (-3,6% sur l’année 2024), en amélioration séquentielle dans un contexte de refonte du schéma directeur logistique de DCF6 résultant de la vente des hypermarchés et supermarchés. Ce schéma logistique est désormais achevé, ce qui a permis de renouer de manière durable avec des taux de service7 dans les standards du secteur pour les marques de distributeur et les premiers prix (>90%). Sur le trimestre, les mois de novembre et décembre font état d’un retour à la croissance (respectivement +0,3% et +2,3%), notamment grâce à une solide performance des magasins saisonniers sur la saison hivernale.





Sur l’ensemble des marques de proximité, le poids des ventes grossistes (ventes aux franchisés par les entrepôts des marques de proximité) dans le chiffre d’affaires s’élève à 30,3% en 2024.

Cdiscount8

Au T4 2024, Cdiscount confirme le retour à la croissance du GMV global comparable9 après deux années de transformation (+2% au T4 après +0% au T3, -9% au T2 et -12% au T1). Le GMV Produit9 est en hausse de +3% sur le trimestre, notamment grâce aux dépenses commerciales et marketing du plan de relance lancé par Cdiscount au T3 2024 et à la solide performance lors du Black Friday, reflétant (i) une hausse de +9% du GMV de la Marketplace au T4 2024 (après +8% au T3, -2% au T2 et -4% au T1) et (ii) une amélioration de la tendance du GMV des ventes directes (-7% au T4 après -12% au T3, -26% au T2 et -29% au T1).

Le chiffre d’affaires de Cdiscount (-5% en comparable) reste logiquement impacté par la stratégie assumée de rationalisation des ventes directes en faveur de la marketplace, dont le GMV a atteint 64% du GMV Produit sur le trimestre (+4 pts vs T4 2023) ; l’amélioration séquentielle observée depuis le début de l’année se poursuit (-21% au T1, -17% au T2, -8% au T3).

Assainissement du parc de magasins

En 2024, l’assainissement du parc de magasins s’est traduit par la fermeture de 768 points de vente non rentables dont 87% de franchisés et locataires-gérants (297 fermetures au T4 2024), l’ouverture de 266 magasins dont 98% de franchisés et locataires-gérants (52 ouvertures au T4) et le transfert de 95 magasins intégrés en franchise ou location-gérance (19 transferts au T4).

Monoprix : 37 fermetures et 33 ouvertures en 2024

: 37 fermetures et 33 ouvertures en 2024 Naturalia : 11 fermetures, 1 ouverture et 3 transferts de magasins intégrés en franchise / location-gérance en 2024

: 11 fermetures, 1 ouverture et 3 transferts de magasins intégrés en franchise / location-gérance en 2024 Franprix : 207 fermetures et 39 ouvertures en 2024

: 207 fermetures et 39 ouvertures en 2024 Casino : 513 fermetures, 193 ouvertures et 92 transferts de magasins intégrés en franchise / location-gérance en 2024

A fin 2024, le nombre de points de vente franchisés ou en location-gérance représente 85% du parc de magasins du Groupe (vs 83% à fin 2023), dont 48% du parc de Monoprix, 26% du parc de Naturalia, 71% du parc de Franprix et 94% du parc de la proximité Casino.

Politique de prix et structure d’assortiment

Politique de prix :

Toutes les marques de proximité ont mené des investissements tarifaires ciblés destinés à soutenir le pouvoir d’achat de leurs clients en 2024.

Monoprix : en 2024, la marque a développé son offre Access (100 produits essentiels à bas prix de marque propre) et opéré une refonte de son programme de fidélité M’ en avril permettant aux détenteurs de la carte M’ de bénéficier gratuitement d’économies allant jusqu’à 80 euros par mois à travers des promotions personnalisées et des offres sur les marques propres.





: en 2024, la marque a développé son offre Access (100 produits essentiels à bas prix de marque propre) et opéré une refonte de son programme de fidélité M’ en avril permettant aux détenteurs de la carte M’ de bénéficier gratuitement d’économies allant jusqu’à 80 euros par mois à travers des promotions personnalisées et des offres sur les marques propres. Franprix a mené deux vagues importantes de baisse de prix au cours de l’année : (i) en juin 2024, sur les prix de cession aux franchisés d’une sélection de 145 produits les plus vendus, et (ii) en septembre 2024, sur les prix magasins de ces produits avec des supports de communication visuels. Ainsi, la marque a développé la mise en avant de marqueurs prix en magasins.





a mené deux vagues importantes de baisse de prix au cours de l’année : (i) en juin 2024, sur les prix de cession aux franchisés d’une sélection de 145 produits les plus vendus, et (ii) en septembre 2024, sur les prix magasins de ces produits avec des supports de communication visuels. Ainsi, la marque a développé la mise en avant de marqueurs prix en magasins. Les marques de proximité Casino ont initié dès l’été dernier deux vagues de baisses de prix chez Spar (Top 300 références) et Vival/Casino (Top 60 références). Les marques accélèrent également sur la promotion à destination des consommateurs pour dynamiser leurs ventes. En outre, elles ont développé en novembre un nouveau programme de fidélité commun à Spar, Vival et Casino (« Coup de pouce ») récompensant la fréquence d’achat via des réductions de -10% au cinquième passage en magasin dans le mois.





Structure d’assortiment et marques de distributeur :

Le Groupe travaille sur la structure de son assortiment pour l’ajuster à chaque typologie de territoires et de clientèles. Cela se traduit par le renforcement de l’innovation produit et par l’enrichissement de l’offre de produits locaux, avec une priorité donnée au made in France, en plus de l’offre de marques nationales et de marques de distributeur (MDD).

Les ventes de MDD des marques de proximité ont progressé de +1,4% en comparable en 2024 (dont +2,2% au T4), se traduisant par une augmentation de +88 bps de la quote-part MDD en 2024 (à 24,8%) et de

+123 bps au T4 2024 (à 26,5%).

Un travail de redéfinition de la stratégie MDD a été réalisé cette année afin de rendre la structure des différentes marques propres plus simple et plus compétitive, tout en assurant le maintien de leurs qualités respectives. Cette nouvelle offre MDD sera déployée en 2025 chez Monoprix, Franprix et les marques Casino et répondra aux attentes des consommateurs pour chaque catégorie de produits (cœur de gamme, bio, premium, premier prix, catégories transverses).

Développement de nouveaux concepts

Cdiscount a déployé sa nouvelle plateforme et identité de marque le 24 juin dernier, traduisant sa promesse d’augmenter le pouvoir d’achat des clients (prix attractifs, offres promotionnelles en continu, affichage des comparatifs tarifaires) et son engagement sociétal (consommation plus durable, part croissante de produits plus responsables).

Franprix : lancement du concept « Oxygène »

Le concept, lancé en juin 2024 en étroite collaboration avec les franchisés, est adapté au positionnement de chaque magasin : « dépannage » (<300 m2), « complémentaire » (250 à 500 m2) ou « référent » (>450 m2). L’objectif est de déployer une proposition commerciale optimisée (densification de l’offre, modification des allocations de surface, hausse de la quote-part de l’offre MDD, offre promotionnelle différenciée) et de favoriser l’achat en zone d’entrée et zone de caisses, avec un parcours client plus lisible via la mise en place d’un sens de circulation. Le concept a été déployé dans 8 magasins en 2024 avec des premiers résultats très prometteurs. Franprix vise un déploiement du concept sur ~50% de son parc d’ici 2028.

Naturalia : déploiement du concept « La Ferme »

La marque a continué de déployer ce concept lancé en 2023, avec la conversion de 6 nouveaux magasins en 2024 (9 magasins déployés à fin 2024). Ce concept vise à mieux traduire les bénéfices et la variété de l’offre, à mieux accompagner le consommateur à travers davantage d’explications en rayon (origine et bienfaits des produits), avec des magasins pensés par instants de consommation (petit-déjeuner, goûter…) et offrant une ambiance plus chaleureuse que les magasins bio traditionnels. La marque vise un déploiement du concept sur ~30% du parc d’ici 2028.

Monoprix : refonte du site internet Mode & Maison

La refonte du site internet Mode & Maison en février 2024 s’est traduite par un net redressement des ventes e-commerce non alimentaires (respectivement +3% au T2, +28% au T3 2024 et +52% au T4 2024) et une augmentation de la quote-part e-commerce qui atteint 5,7% des ventes non alimentaires au T4 2024 (vs 4,3% au T4 2023).

Casino : lancement du pilote de l’épicerie nomade

Lancée en 2024, le pilote de la camionnette Casino est conçu pour lutter contre l’isolement commercial et social dans les territoires ruraux et les zones périurbaines. Ce projet s’inscrit dans la continuité du plan stratégique Renouveau 2028, réaffirmant l’engagement de Casino pour une proximité multiple : faciliter l’accès aux produits du quotidien (proximité fonctionnelle), renforcer le lien social (proximité relationnelle) et raviver la vie locale (proximité émotionnelle).

RÉSULTATS ANNUELS 2024





En 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 8,5 Mds€, en recul de 2,6% en données comparables et de 5,4% au total, après prise en compte d’un effet périmètre de -1,0 pt (dont -0,4 pt sur les marques de proximité et -3,8 pts sur Cdiscount) et d’un effet rationalisation du parc des marques de proximité d’environ -1,8 pt.

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 576 M€ (-24,7%), reflétant une marge de 6,8% (-174 bps).

(en M€) 2023 2024 Variation Monoprix

marge 452

11,0% 383

9,4% -15,3%

-166 bps Naturalia

marge 7

2,3% 14

4,7% +108%

+237 bps Franprix

marge 155

9,2% 113

7,1% -27,0%

-210 bps Casino

marge 72

4,3% 47

3,2% -35,6%

-115 bps Marques de proximité

marge 686

9,1% 556

7,6% -18,8%

-146 bps Cdiscount

marge 83

6,7% 71

6,9% -13,9%

+19 bps Quatrim 32 25 -19,8% Autres -35 -77 n.s. dont disynergies 0 -45 n.s. EBITDA ajusté Groupe

marge 765

8,5% 576

6,8% -24,7%

-174 bps

Marques de Proximité

L’EBITDA ajusté des Marques de Proximité est en recul de 129 M€ sur l’année. L’exercice 2023 avait bénéficié de 20 M€ de crédits dons mécénat (aucun crédit mécénat complémentaire n’a été reconnu en 2024) et 23 M€ de produits étalés sur le contrat entre Monoprix et Getir/Gorillas (contrat résilié au cours du T3 2023).

En dehors de ces effets ponctuels, la baisse de l’EBITDA ajusté s’explique par :

-33 M€ sur Monoprix : malgré un effet volume négatif (-7 M€), la marge s’améliore (+12 M€) du fait d’une réduction significative de la démarque ; pour autant l’augmentation de la marge n’est pas suffisante pour compenser l’augmentation des coûts liée aux NAO et à l’inflation ;

+7 M€ sur Naturalia dont +5M€ sur la marge, principalement liés à l'effet volume, et +2M€ liés à une baisse des coûts sur l'énergie ;

-37 M€ sur Franprix principalement liés (i) à des dépréciations de créances suite à la politique d’expansion passée (-8 M€), (ii) à un mix marge défavorable (-7 M€) impacté notamment par les baisses de prix, (iii) à un effet volume négatif (-7 M€) et (iv) à des produits enregistrés en 2023 et non reconduits en 2024 (-6 M€) ;

-24 M€ sur Casino, largement impacté par les surcoûts logistiques résultant de la cession des HM/SM.

Cdiscount

L’EBITDA ajusté est en baisse de -12 M€, la légère amélioration de la marge brute ne permettant pas de compenser la hausse des coûts, principalement sur le marketing, liée à la stratégie de Cdiscount de relance lancée au T3 2024 visant à renforcer l'identité de la marque et à améliorer la proposition de valeur à ses clients.

Autres

Enfin, l’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding (-77 M€) est fortement impacté par des disynergies de coûts au niveau des sièges (-45 M€) liées à la cession des hypermarchés et supermarchés, et tenant compte des effets des plans de sauvegarde de l’emploi.

L’EBITDA ajusté après loyers Groupe s’établit à 111 M€ (vs 320 M€ en 2023).

(en M€) 2023 2024 Monoprix 207 118 Naturalia -10 -3 Franprix 76 29 Casino 28 4 Marques de proximité 302 148 Cdiscount 48 38 Quatrim 24 17 Autres -53 -93 dont disynergies 0 -45 EBITDA ajusté après loyers Groupe 320 111

Le ROC Groupe s’établit à -49 M€ (vs +124 M€ en 2023).

(en M€) 2023 2024 Monoprix 148 73 Naturalia -18 -8 Franprix 54 8 Casino -2 -20 Marques de proximité 183 54 Cdiscount -12 -18 Quatrim 17 14 Autres -63 -99 ROC Groupe 124 -49

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -772 M€ en 2024 (vs -1 157 M€ en 2023), dont (i) -602 M€ de perte de valeur des actifs, principalement la dépréciation de goodwill de Franprix pour

-422 M€, et (ii) -81 M€ de frais de restructuration financière de l’année 2024.

Résultat financier

Le Résultat financier est de 3 073 M€ en 2024 (contre -768 M€ en 2023), incluant (i) 3 486 M€ liés à la conversion des dettes au capital et à la mise à la juste valeur des dettes réinstallées, (ii) un coût d’endettement net de -233 M€, (iii) des charges d’intérêt sur les passifs de loyers pour -142 M€ et (iv) -19 M€ de coût financier de CB4X10 (Cdiscount).

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit ainsi à 2 169 M€ (- 2 558 M€ en 2023).

Le Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe est de -2 464 M€ en 2024 (contre -3 103 M€ en 2023), résultant (i) de la cession d’Éxito et de la perte de contrôle de GPA (-2 352 M€ y compris recyclage des réserves négatives de conversion de change), et (ii) de la cessation de l’activité HM/SM (-56 M€).

Le Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -295 M€ (contre -5 661 M€ en 2023).

Cash-flow libre avant frais financiers – Activités poursuivies

En 2024, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -639 M€ (-748 M€ en 2023) après remboursement de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. En excluant ce montant non récurrent, le cash-flow libre s’élèverait à -486 M€ (et à -901 M€ en 2023).

(en M€) 2023 2024 Capacité d’autofinancement (CAF) 107 52 dont EBITDA ajusté après loyers 320 111 dont APCO cash -159 -67 dont autres éléments CAF -54 7 Capex nets -328 -277 Impôts -9 -21 Variation de BFR -518 -392 Cash-flow libre avant frais financiers -748 -639

Situation financière au 31 décembre 2024

La dette financière nette du Groupe s’établit à 1,2 Md€, en hausse de 163 M€ par rapport au 30 juin 2024, notamment sous l’effet du dénouement de BFR suite à la cession des HM/SM. Elle inclut 0,3 Md€ de dette obligataire Quatrim.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie du Groupe (y compris équivalents de trésorerie) est de 763 M€, dont

499 M€ de trésorerie immédiatement disponible11.

En M€ Déc. 2023 Mars 2024 Juin 2024 Déc. 2024 Dettes financières brutes (7 443) (3 354) (2 375) (2 040) Obligations EMTN / HY CGP (2 168) - - - RCF Casino Finance / RCF Monoprix réinstallé (2 051) (711) - - Term Loan B / Term Loan réinstallé (1 425) (1 410) (1 352) (1 380)12 Obligations HY Quatrim (553) (491) (491) (300) RCF Monoprix exploitation (130) (123) (8) (7) Autres lignes confirmées de Monoprix Holding (40) (36) - - PGE Cdiscount (60) (60) (60) (60) Autres (1 016) (523) (464) (293) Autres actifs financiers 211 107 259 74 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 051 1 654 1 077 763 Trésorerie disponible 657 1 300 724 499 Trésorerie non centralisée + trésorerie en transit 394 354 353 264 Dette financière nette (6 181) (1 593) (1 040) (1 203)

Liquidité au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024, la liquidité du Groupe s’élève à 1,5 Md€ :

499 M€ de trésorerie disponible au niveau de Casino Finance ; 711 M€ de RCF Monoprix réinstallé non tiré ; 308 M€ d’autres lignes de financement non tirées (autres que l'affacturage, l'affacturage inversé et les programmes similaires), dont 161 M€ de découverts, 111 M€ de RCF Monoprix Exploitation et 36 M€ de lignes bilatérales Monoprix Holding.





au niveau de Casino Finance ;

Ces montants sont disponibles immédiatement en totalité.

Covenant13

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire dès le T1 2024, le covenant est indicatif (« holiday period »). Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2024 EBITDA ajusté covenant (12 mois) 13 230 97 DFN covenant 13 1 244 1 143 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 5,41x 11,73x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 11,73x, les prévisions d’EBITDA en 2025 devant assurer le respect du prochain test (niveau de ratio à respecter de 8,34x au 30 septembre 2025).

FAITS MARQUANTS 2024

Renouveau 2028

Le Groupe a présenté le 14 novembre 2024 son Plan Stratégique « Renouveau 2028 » détaillant le plan de relance destiné au rétablissement de la santé financière du Groupe et de sa transformation visant à en faire le leader du commerce de proximité.

Le communiqué et la présentation du plan sont disponibles sur le site internet du Groupe.

Objectifs financiers Volume d’affaires TTC c. 15 Mds€ en 2028 Chiffre d’affaires HT CAGR 2024-2028 : +0,8% Plan d’efficience c. 600 M€ d’économies cumulées

sur 2025-2028 EBITDA ajusté après loyers c. 500 M€ en 2028 Capex bruts 1,2 Md€ sur 2025-2028

c. 300 M€ / an Cash-flow libre après frais financiers Equilibre atteint en 2026

Taux de conversion de l’EBITDA ajusté après loyers en cash-flow libre : c.50% en 2028

Cessions d’actifs

Cession des Hypermarchés et Supermarchés (HM/SM)

En 2024, le Groupe a cédé 366 magasins :

Cession de 277 magasins au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour, conformément aux accords conclus le 24 janvier et le 8 février 2024 : 30 avril 2024 : cession de 121 magasins au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour (78 SM, 42 HM et 1 drive) ; 31 mai 2024 : cession de 90 magasins au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France (79 SM, 10 HM et 1 Leader Price) ; 1 er juillet 2024 : cession de 66 magasins au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France (63 SM, 1 Spar et 2 drives).

au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour, conformément aux accords conclus le 24 janvier et le 8 février 2024 : Cession au Groupement Les Mousquetaires de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 65 magasins , déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023 14 , conformément aux accords conclus le 26 mai 2023 : 1 er juillet 2024 : cession de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 5 HM 30 septembre 2024 : cession de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 60 magasins (1 HM, 48 SM et 11 Franprix/Leader Price/Casino)

, déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023 , conformément aux accords conclus le 26 mai 2023 : Cession de 4 supermarchés le 30 septembre 2024, passés depuis sous enseignes Super U et Lidl Cession à 100% de la société Codim 2 au groupe Rocca le 1 er octobre conformément aux accords communiqués le 22 juin 2024. La société Codim 2 exploitait en Corse 18 magasins (4 HM, 9 SM, 3 Cash & Carry et 2 drives). Le groupe Rocca a repris l’ensemble des magasins, qui sont désormais exploités sous l’enseigne Auchan. Le groupe Casino continue d’exploiter en Corse les marques Vival, Spar et Casino à travers ses magasins de proximité.

le 30 septembre 2024, passés depuis sous enseignes Super U et Lidl Cession de 2 supermarchés en octobre et novembre, dont un magasin passé sous enseigne Triangle et un autre cédé à Carrefour.

L’activité de l’ensemble des HM/SM est désormais quasiment arrêtée. Il est prévu que les deux derniers supermarchés qui étaient exploités par le Groupe soient cédés au T1 2025.

En 2024, l’ensemble des cessions réalisées de HM/SM représente un encaissement de 1 773 M€ (n’incluant pas l’acompte de 135 M€ perçu en 2023).

L’impact de la cession des HM/SM sur la trésorerie du Groupe en 2024 est de 245 M€ après notamment prise en compte de -641 M€ de dénouement de BFR.

Au 31 décembre 2024, le montant net restant à décaisser au titre de ces activités est estimé à 500 M€ dont principalement (i) 250 M€ au titre des plans de sauvegarde de l’emploi et (ii) 150 M€ de coûts de résiliation des contrats.

Cession de GreenYellow

Le 28 mai 2024, le groupe Casino a annoncé la finalisation de la cession à Ardian et Bpifrance de sa participation résiduelle de 10,15% dans GreenYellow pour un encaissement net de 46 M€15. Suite à cette transaction, le groupe Casino ne détient plus aucune participation dans le capital de GreenYellow.

Cessions immobilières

Le Groupe a réalisé 220 M€ de cessions immobilières en 2024, dont 219 M€ par Quatrim et ses filiales :

Cession de 26 actifs immobiliers à Tikehau Capital le 26 septembre 2024 pour un prix net vendeur de plus de 200 M€ , hors compléments de prix ultérieurs. La gestion immobilière de ces actifs est confiée par Tikehau Capital au groupe Casino pendant une durée de 5 ans.

le 26 septembre 2024 pour un , hors compléments de prix ultérieurs. La gestion immobilière de ces actifs est confiée par Tikehau Capital au groupe Casino pendant une durée de 5 ans. Par ailleurs, le Groupe a réalisé sur l’année des cessions immobilières d’un montant total de 19 M€, dont 18 M€ par Quatrim et ses filiales.

Les produits de cessions réalisées par Quatrim et ses filiales ont été affectés à la réduction de la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim, conformément à la documentation financière en vigueur. Le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim a ainsi été réduit à 300 M€ au 31 décembre 2024.

En décembre 2024, le Groupe a annoncé la signature de promesses de ventes sur deux portefeuilles significatifs, avec une prévision de conclusion de ces cessions dans le courant du S1 2025 :

Le 3 décembre 2024, le groupe Casino a signé un accord ferme portant sur la cession au Groupement Les Mousquetaires d’un portefeuille immobilier de 69 actifs, pour un prix de cession de 77 M€ ;

; Le 30 décembre 2024, le Groupe Casino et Icade Promotion ont signé un accord ferme portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 M€. Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé concomitamment des accords pour confier la gestion immobilière d’une partie de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans.

Ces deux transactions permettront notamment de réduire la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.

Le 18 février 2025, le Groupe a procédé à un remboursement de 30M€ de la dette sécurisée Quatrim, dont 28,5 M€ de capital et 1,5 M€ d’intérêts courus portant sur le capital remboursé. Au 28 février 2025, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 272 M€.

Perte de contrôle de Grupo Éxito et GPA

Cession de Grupo Éxito

Le 26 janvier 2024, le groupe Casino a annoncé la finalisation de la cession de sa participation directe de 34% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut de 400 M$ (correspondant à 367 M€ hors frais à cette date16) et GPA un produit brut de 156 M$. Au 31 décembre 2024, le groupe Casino ne détient plus de participation dans Grupo Éxito.

Perte de contrôle de GPA

L'augmentation de capital de 704 MBRL (correspondant à environ 130 M€17) a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA (contre 41% précédemment). Cette augmentation de capital s’est accompagnée d’un changement de gouvernance de cette entité.

Nouveau partenariat aux achats – Aura Retail

Intermarché, Auchan, et le groupe Casino ont conclu le 23 septembre 2024 un partenariat de long terme aux achats avec la création de l’alliance Aura Retail, offrant des partenariats aux achats entre les trois groupes pour une durée de 10 ans (voir le communiqué) :

Achats alimentaires : trois centrales d’achats pilotées par Intermarché

Aura Retail Achats Alimentaires Aura Retail International Food Services

Aura Retail Private Label

Achats non alimentaires de marques nationales : deux structures pilotées par Auchan Aura Retail Achats Non Alimentaires

Aura Retail International Non-Food Services

Achats non alimentaire MDD : centrale d’achat « OIA » (Organisation Intragroupe des Achats)

Mise en œuvre de la politique RSE

Climat et ressources

Poursuite de l’installation de meubles froid au CO 2 (74 installations à date sur le parc Monoprix) afin de réduire les émissions liées aux gaz réfrigérants, première source d’émission directe du groupe

(74 installations à date sur le parc Monoprix) afin de réduire les émissions liées aux gaz réfrigérants, première source d’émission directe du groupe Renouvellement de la certification ISO 50001 et mise en place de Contrat d’Efficacité Energétique sur plus de 400 sites Monoprix, Monop et Naturalia

100% de la flotte propre de véhicules Franprix en bas carbone à fin 2024 et plus de 300 magasins Franprix livrés par voie fluviale via la Seine depuis 2012 (420 000 km de route évités, 10 000 camions en moins sur les routes)

Lutte contre le gaspillage alimentaire : Partenaires historiques : soutien de la Fédération Française des Banques Alimentaires depuis 2009 Plus de 7 500 tonnes de dons alimentaires réalisés en 2024 (magasins et entrepôts) Plus de 7 millions de paniers sauvés de la poubelle (10 500 tonnes de nourriture) depuis 2017 avec Too Good To Go







Offre responsable

Adhésion de Cnova au « Sustainable Consumption Pledge », initiative européenne pour un commerce respectueux de ses impacts sociaux et environnementaux

Cdiscount soutient les produits responsables qui représentent 25,2% du GMV Produit à fin 2024 (+8,2pts vs 2023) ; déploiement du service « Cdiscount Reprise » permettant aux clients de revendre leurs anciens appareils à des professionnels du reconditionnement

Certification Global Organic Textile Standard (GOTS) de Monoprix sur son offre textile et linge de maison : 70% des produits d’habillement et 85% des produits de maison loisirs en coton issus de l’agriculture biologique

Evaluation Planet-score pour les produits Monoprix : près de 80% du chiffre d’affaires des produits Monoprix (soit 1 400 références en 2024) évaluées Planet Score

Mise en avant de près de 1 000 références de produits locaux chez Casino, Spar & Vival pour renforcer le bien-manger et les producteurs locaux





Employeur engagé

Renouvellement de la certification TOP Employeur 2024 pour Monoprix

Cdiscount récompensé pour la sixième fois par le Financial Times en tant que leader de la diversité

Lancement de « Fresques de l’équité » au sein de toutes les marques

Partenariat de confiance auprès des Producteurs avec le programme Tous cultiv’acteurs déployé depuis 2016 chez Monoprix

Solidarité et ancrage local

Campagnes d’arrondi en caisse déployées chez Monoprix, Naturalia et Franprix, pour soutenir notamment les femmes en difficulté (Fondation des femmes, Forces femmes, la Maison des femmes de Saint Denis) avec plus de 2,4 M€ collectés en 2024 par les marques du Groupe

Partenariat Monoprix x la Fondation des Femmes récompensé par le prix « La conso s'engage dans les collaborations associatives » lors des trophées LSA

Objectifs RSE à horizon 2030

Climat Sociétal Produits Réduction de 42% d’émissions carbone (Scope 1 et 2) entre 2023 et 2030 Parité 50% de femmes cadres





20% d’offre responsable Objectif de 50% d’énergie renouvelable

Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)

Le 24 avril 2024, le groupe Casino a engagé un projet de réorganisation de ses activités à la suite de la cession des hypermarchés et des supermarchés, avec la suppression envisagée de 3 230 postes.

Des accords de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont été négociés et signés avec les organisations syndicales dans les 7 sociétés concernées et ont été validés par l’Administration.

La mise en œuvre de ces plans de sauvegarde de l’emploi est en cours, près de 90% des licenciements ayant été notifiés à ce jour. La mise en œuvre des dispositifs de départs volontaires et de reclassement interne a permis d’éviter plus de 1 000 licenciements. L’objectif du Groupe a été de limiter au maximum les départs contraints.

Une provision pour restructuration est enregistrée dans les comptes 2024 couvrant les coûts estimés liés aux PSE. Ces coûts font partie intégrante des charges liées aux activités abandonnées HM/SM.

Restructuration financière

L’ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde accélérée de Casino et les plans de sauvegarde accélérée de ses filiales concernées18 arrêtés par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024, a été mis en œuvre le 27 mars 2024 :

Une augmentation de capital à hauteur de 1,2 Md€ qui a permis de renforcer la liquidité du groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : remboursement de différés d’impôts et charges sociales (233 M€ 19 ) remboursement de dettes financières et frais financiers (235 M€) paiement de frais liés ou dus à la date de restructuration (53 M€ 20 )

qui a permis de renforcer la liquidité du groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : Une conversion en capital de la majeure partie de la dette sécurisée et non sécurisée du groupe ainsi que des TSSDI, représentant 5,2 Mds€ d’échéances en principal et intérêts (3,8 Mds€ hors TSSDI).





La réalisation de la restructuration financière de Casino a entraîné un changement de contrôle du groupe Casino au profit de France Retail Holdings (FRH), holding de contrôle du Consortium, constituée à date par EP Equity Investment III (EPEI) et F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) après le transfert par Trinity21 à EPEI de sa participation de 7,65% dans FRH le 11 février 2025.

Regroupement d’actions et réduction du capital social

Casino a mené des opérations de regroupement d’actions composant son capital social du 14 mai au 13 juin 2024 par voie d’échange de 100 actions existantes contre 1 action nouvelle.

A l’issue du regroupement d’actions, Casino a lancé la réduction de son capital social le 14 juin 2024 par voie de réduction de la valeur nominale des actions émises de 1,00€ à 0,01€ par action.

Au 31 décembre 2024, le capital social de Casino comprend 400 939 713 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune, après la création d’actions nouvelles liée à l’exercice de BSA au mois de juin.

ANNEXES – VOLUME D’AFFAIRES

Volume d’affaires par marque

Volume d’affaires TTC

Par marque estimé (en M€, y compris essence) T4 2024 Variation

(y compris calendaire) 2024 Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 367 +1,4% 5 060 +0,8% Franprix 511 -5,3% 2 078 -3,4% Casino 537 -8,2% 2 533 -5,4% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 416 -2,3% 9 672 -1,8% Cdiscount22 818 +0,1% 2 659 -6,7% Autres 33 -29,3% 128 -22,0% TOTAL GROUPE CASINO 3 267 -2,1% 12 459 -3,2%

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies

31 déc. 2023 31 mars 2024 30 juin 2024 30 sept. 2024 31 déc. 2024 Monoprix 629 621 618 620 625 dont Intégrés France

Franchisés / LG France 338

291 336

285 322

296 323

297 322

303 Naturalia

dont Intégrés France 232

170 228

168 224

168 223

168 222

164 Franchisés / LG France 62 60 56 55 58 Franprix 1 221 1 198 1 179 1 127 1 054 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international23 323

782

116 320

768

110 316

758

105 306

716

105 306

644

104 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International24 5 862

493

5 230

139 5 816

450

5 227

139 5 751

389

5 220

142 5 717

369

5 203

145 5 541

348

5 050

143 Autres activités25 5 5 5 5 5 TOTAL 7 949 7 868 7 777 7 692 7 447 dont intégrés 1 324 1 274 1 195 1 166 1 140 dont franchisés / LG 6 625 6 594 6 582 6 526 6 307 % de franchisés / LG 83% 84% 85% 85% 85%

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur 2024 et 2023 :



Grupo Éxito : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).

dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA). GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés

dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés Activités de Leader Price en France





Principales variations de périmètre des activités poursuivies



Cession de Carya (Cdiscount) au 31 décembre 2023

Cession de 5 magasins intégrés de Proximité Casino au Groupement Les Mousquetaires en septembre 2023

Cession de divers magasins Monoprix sur l'année 2023 et fermeture de divers Monop'Station sur l'année 2024

Cession de la participation résiduelle dans GreenYellow (mai 2024)















Compte de résultat consolidé

en millions d'euros 2024 2023 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 8 474 8 957 Autres revenus 86 95 Revenus totaux 8 560 9 052 Coût d’achat complet des marchandises vendues (6 169) (6 474) Marge des activités courantes 2 391 2 578 Coûts des ventes (1 616) (1 705) Frais généraux et administratifs (824) (748) Résultat opérationnel courant (49) 124 Exprimé en % du CA HT -0,6% 1,4% Autres produits opérationnels 211 110 Autres charges opérationnelles (984) (1 267) Résultat opérationnel (822) (1 033) Exprimé en % du CA HT -9,7% -11,5% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 19 8 Coût de l’endettement financier brut (252) (590) Produit net de juste valeur des dettes converties et dettes réinstallées 3 486 - Coût de l’endettement financier net 3 253 (582) Autres produits financiers 18 35 Autres charges financières (198) (222) Résultat avant impôt 2 252 (1 801) Exprimé en % du CA HT 26,6% -20,1% Produit (Charge) d’impôt (75) (778) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises (7) 2 Résultat net des activités poursuivies 2 169 (2 577) Exprimé en % du CA HT 25,6% -28,8% dont, part du Groupe 2 169 (2 558) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle - (19) ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (2 529) (4 551) dont, part du Groupe (2 464) (3 103) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (65) (1 448) ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (360) (7 128) dont, part du Groupe (295) (5 661) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (65) (1 468)

Résultat net par action

en euros 2024 2023 retraité26 Des activités poursuivies, part du Groupe de base 7,18 (2 416,59) dilué 6,54 (2 416,59) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (0,98) (5 286,74) dilué (0,89) (5 286,74)



État du résultat global consolidé

en millions d’euros 2024 2023 Résultat net de l’ensemble consolidé (360) (7 128) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 6 434 603 Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 3 5 Écarts de conversion (ii) 6 439 581 Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI 1 - Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables (9) 16 Effets d'impôt (1) - Eléments non recyclables en résultat (6) (67) Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI (7) (51) Écarts actuariels 2 (21) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt (1) 5 Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 6 429 536 Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt 6 069 (6 592) Dont part du Groupe 2 045 (5 222) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 4 024 (1 370)

(i) La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2024 et 2023 n’est pas significative

(ii) La variation positive de l’exercice 2024 de 6 439 M€ résulte principalement de la perte de contrôle de GPA et Éxito pour respectivement 4 827 et 1 613 M€ dont le recyclage de la réserve de conversion à hauteur respectivement de 1 574 et 778 M€. En 2023, la variation positive de 581 M€ résultait principalement de (a) l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 150 et 141 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie argentine pour -165 M€ et (b) du recyclage en résultat lors de la perte de contrôle de Sendas à hauteur de 453 M€

État de la situation financière consolidée

ACTIFS 31 décembre

2024





31 décembre

2023





en millions d'euros Goodwill 1 602 2 046 Immobilisations incorporelles 1 001 1 082 Immobilisations corporelles 802 1 054 Immeubles de placement 27 49 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 518 1 696 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 71 212 Autres actifs non courants 187 195 Actifs d'impôts différés 22 84 Actifs non courants 5 230 6 419 Stocks 770 875 Créances clients 457 689 Autres actifs courants 720 1 023 Créances d'impôts courants 14 25 Trésorerie et équivalents de trésorerie 763 1 051 Actifs détenus en vue de la vente 308 8 262 Actifs courants 3 032 11 925 TOTAL ACTIFS 8 262 18 344 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31 décembre

2024





31 décembre

2023





en millions d'euros Capital social 4 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 1 192 (2 618) Capitaux propres part du Groupe 1 196 (2 453) Intérêts ne donnant pas le contrôle (11) 675 Capitaux propres 1 185 (1 777) Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 133 147 Autres provisions non courantes 37 25 Dettes financières brutes non courantes 1 825 7 Passifs de loyers non courants 1 254 1 338 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 57 37 Autres dettes non courantes 82 113 Passifs d'impôts différés 12 10 Passifs non courants 3 399 1 677 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 7 9 Autres provisions courantes 734 269 Dettes fournisseurs 1 277 2 550 Dettes financières brutes courantes 215 7 436 Passifs de loyers courants 358 360 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 1 2 Dettes d'impôts exigibles 2 12 Autres dettes courantes 1 071 1 606 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 12 6 200 Passifs courants 3 677 18 445 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 8 262 18 344



État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 2024 2023 Résultat avant impôt des activités poursuivies 2 252 (1 801) Résultat avant impôt des activités abandonnées (2 497) (4 628) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (245) (6 430) Dotations aux amortissements 625 640 Dotations aux provisions et dépréciation 638 954 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur 2 2 Autres charges / (produits) calculés 19 (62) Résultats sur cessions d’actifs (35) (15) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle 11 (19) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 3 3 Coût de l’endettement financier net (3 253) 582 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 142 126 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 31 51 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 2 195 4 442 Capacité d’Autofinancement (CAF) 133 273 Impôts versés (21) (9) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (423) (486) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (743) (437) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (1 055) (659) Dont activités poursuivies (9) (35) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (300) (352) d’actifs financiers (37) (161) Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 223 53 d’actifs financiers 108 96 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle 1 (32) Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 33 22 Variation des prêts et avances consentis (19) (5) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées 1 071 237 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 1 079 (143) Dont activités poursuivies 8 (380) Dividendes versés : aux actionnaires de la société mère -





- aux intérêts ne donnant pas le contrôle (1) (1) aux porteurs de TSSDI - (42) Augmentation et diminution de capital de la société mère 1 199 1 Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle (2) (1) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus - (2) Augmentation emprunts et dettes financières 75 2 342 Diminution emprunts et dettes financières (1 314) (483) Remboursement des passifs de loyer (326) (329) Intérêts financiers nets versés (337) (372) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (325) (925) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1 032) 188 Dont activités poursuivies (707) 1 113 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies 6 (3) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées (5) 107 Variation de trésorerie (1 007) (510) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 1 755 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 853 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente 902 - Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 748 1 755 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 748 853 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente - 902

ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant et hors effets calendaires.

Volume d’affaires (GMV - « Gross Merchandise Volume »)

Pour les activités des marques de proximité, le volume d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des points de vente intégrés et franchisés et par les sites marchands, toutes taxes comprises. Pour Cdiscount, le volume d’affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé directement sur les sites internet du groupe Cdiscount et par les vendeurs indépendants des Marketplaces.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC.

EBITDA ajusté après loyers / EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants et diminué des loyers payés (y compris les loyers dont l’actif sous-jacent est durablement dégradé, précédemment présentés sur la ligne « autres remboursements » du tableau de flux de trésorerie).

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant (i) d’une part les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l’appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units », tels que les cessions d’actifs non courants, les pertes de valeur d’actifs non courants et les incidences d’opérations de périmètre et (ii) d’autre part les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l’activité récurrente de l’entreprise (il s’agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration et les provisions et charges pour litiges et risques).

Cash-flow libre avant frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des baux faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et retraités des effets du plan de cession stratégique, de la conciliation et de la restructuration financière.

Dette financière nette

La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Covenant

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’ « EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Contacts analystes et investisseurs

Charlotte IZABEL +33 (0)6 89 19 88 33 cizabel@groupe-casino.fr Relations Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

Direction de la Communication Groupe Casino Stéphanie ABADIE +33 (0)6 26 27 37 05 sabadie@groupe-casino.fr Direction Communication Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 78 directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Voir définitions en annexe page 21

2 Voir définition en annexe page 21 - Comprend l’ensemble des loyers payés y compris les loyers dont l’actif sous-jacent est durablement dégradé précédemment présentés sur la ligne « autres remboursements » du tableau de flux de trésorerie. L’année 2023 a été retraitée : 320 M€ = 341 M€ (publié en 2023) -21 M€ de « loyers onéreux »

3 Voir page 9

4 Une modification de l'allocation du chiffre d'affaires a été réalisée à partir du T1 2024, consistant à allouer la totalité du chiffre d’affaires d'ExtenC (portant les activités du Groupe à l’international et présenté jusque-là dans le segment "Autres") aux segments " Casino" et "Franprix". Cette réallocation découle d’une volonté de présenter le chiffre d’affaires par marque (et non plus par format) conformément aux nouvelles modalités de pilotage opérationnel du Groupe. L'année 2023 a été retraitée en conséquence pour être comparable

5 Données Circana : chiffre d’affaires PGC-FLS (France) en variation de -0,5% en 2024 (dont respectivement -1,7%, +1,0% et -4,0% en octobre, novembre et décembre 2024)

6 Distribution Casino France : entité qui regroupait les activités des HM/SM et de la proximité Casino

7 Taux de service : taux mesurant le niveau d’approvisionnement des rayons en magasins

8 Données publiées par Cnova, à l’exception du chiffre d’affaires comparable (-5% en vision contributive Casino)

9 GMV (Gross Merchandise Volume) : volume d’affaires expédié TTC ; GMV global comparable : les données comparables excluent Carya et Neosys (activités cédées) ainsi que Géant et Cdiscount Pro (activités arrêtées) ; GMV Produit : GMV des ventes directes et de la marketplace hors services B2C, activités B2B et autres revenus

10 Programme de facilités de paiement en 4 fois offertes aux clients

11 Selon la nouvelle documentation de financement, la trésorerie disponible est définie comme étant la trésorerie et les équivalents de trésorerie exclusion faite de la trésorerie non centralisée (i.e. trésorerie hors cash-pooling) et de la trésorerie en transit (float) ; au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible correspond à la trésorerie chez Casino Finance (Centrale de trésorerie de l'activité française)

12 Le montant de 1 380 M€ du Term Loan réinstallé tient compte de l’incidence de juste valeur déterminée à la date de comptabilisation initiale (27 mars 2024) de cet instrument, soit +30m€ au 31 décembre 2024

13 Voir définition en annexe page 21

14 Etant rappelé que le groupe Casino avait encaissé un acompte en septembre 2023 au titre de ces cessions

15 45 M€ net de frais

16 Taux de change USD/EUR de 1,0905 au 24 janvier 2024 (BCE)

17 Taux de change BRL/EUR de 0,1844 au 14 mars 2024 (BCE)

18 Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Ségisor, et Monoprix

19 Ces différés de 313 M€ ont été remboursés pour 80 M€ grâce à un gage-espèces constitué par le Groupe au bénéfice de l’URSSAF au cours du S2 2023. Sur les 233 M€, 153 M€ concernent le périmètre des activités poursuivies

20 Hors frais de restructuration directement imputables à Quatrim payés au moyen du compte séquestre Quatrim

21 Dont la société de gestion est Attestor Limited (Attestor)

22 En vision Casino

23 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Les magasins Leader Price franchisés en France sont présentés en activités abandonnées

24 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les 6 magasins HM/SM en France sont présentés en activités abandonnées

25 Les autres activités comprennent 3C Cameroun

26 Conformément à IAS 33.64, le résultat net par action a été ajusté pour tenir compte des opérations sur le capital

Pièce jointe