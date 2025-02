Submer breidt zijn dienstenpakket uit met nieuwe business units voor datacenterontwerp & AIaaS

BARCELONA, Spanje, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Submer, een van de voornaamste leiders in de markt voor vloeistofkoeling van datacenters, breidt zijn missie uit door baanbrekende oplossingen te introduceren voor duurzame infrastructuur voor datacentersontwerp en -bouw en datacenterdiensten voor AI-fabrieken.

Om dit initiatief te stimuleren, heeft Submer twee nieuwe business units opgezet om de toekomst van AI en duurzame digitale infrastructuur een boost te geven:

Datacenter Design & Construction: Submer bouwt voort op zijn expertise voor het ontwerpen en bouwen van vloeistofgekoelde datacenters van de volgende generatie, die naadloze overgangen van lucht- naar vloeistofkoeling mogelijk maken (Direct Liquid Cooling en Immersion Cooling). Deze duurzame faciliteiten met hoge dichtheid zullen AI-workloads efficiënt ondersteunen en maken de weg vrij voor een toekomstbestendige infrastructuur.

Datacenter Operations & AIaaS: Nu het gebruik van AI snelt toeneemt, lanceert Submer een business unit voor datacenteroperaties en AI-as-a-Service (AIaaS), die verticaal geïntegreerde infrastructuur – van chip tot AI-toepassingen – biedt voor bedrijven die efficiënt en duurzaam willen schalen.

De core business unit koeltechnologieën van Submer blijft ongewijzigd en blijft zich richten op het stimuleren van de toepassing van vloeistofkoeling en het versnellen van AI-ready infrastructuur. Met deze nieuwe initiatieven versterkt Submer zijn positie als pionier in de innovatie op het gebied van vloeistofgekoelde datacenters.

Honderden megawatt gepland in heel Europa, te beginnen met Barcelona

Om deze nieuwe mogelijkheden te demonstreren, werkt Submer al aan de ontwikkeling van zijn eerste eigen ultramoderne datacenter van 56 MW in Barcelona. Deze faciliteit is een eerste stap naar meer projecten in heel Europa. Het nieuwe datacenter zal de innovatie op het gebied van vloeistofkoeling demonstreren, waarbij een verticaal geoptimaliseerd ecosysteem wordt geïntegreerd dat 150 kW+ per rack of tank ondersteunt.

De faciliteit in Barcelona zal een nieuwe standaard zetten voor energie-efficiëntie en duurzaamheid door gebruik te maken van vloeistofkoelingtechnologieën om het energieverbruik, het waterverbruik en de operationele kosten drastisch te verlagen. Door hogere computerdichtheden mogelijk te maken met superieur thermisch beheer, wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuw tijdperk van AI-gebaseerde, CO2-bewuste datacenters die efficiënter, schaalbaarder en milieuvriendelijker zijn.

Innovatie in hart en nieren

Submer is opgericht in 2015 door Daniel Pope en Pol Valls en heeft als missie het bouwen van "Datacenters That Make Sense", met een sterke focus op duurzaamheid, efficiëntie en een slimmer gebruik van hulpbronnen om een milieu- en klimaatvriendelijk ecosysteem van datacenters te creëren en de weg te effenen naar een groenere toekomst.

Submer heeft onlangs een nieuwe financieringsronde binnengehaald, gesteund door toonaangevende impactvolle durfkapitaalfondsen zoals M&G Catalyst, Planet First Partners, Norrsken en Mundi Ventures. Daaraan voorafgaand werd Patrick Smets aangesteld als nieuwe CEO om de expansie te stimuleren en de bedrijfsuitvoering te versnellen. Submer heeft zijn teams uitgebreid en zijn management versterkt met ervaren experts op het gebied van datacenters, AI en duurzame infrastructuur. Met dit team is Submer ervan overtuigd dat hij goed gepositioneerd is om de volgende fase van groei en innovatie te leiden.

Voordat Daniel Pope Submer oprichtte, exploiteerde hij in het begin van de jaren 2000 al datacenters. Hij speelt al meer dan 25 jaar een sleutelrol in de innovatie van deze sector. Met zijn diepgaande expertise op het gebied van beheerde datacenterinfrastructuur en cloud-/AI-softwareoplossingen zal hij dit nieuwe strategische initiatief leiden en de volgende generatie van duurzame, AI-ready infrastructuur stimuleren.

"Onze missie is om ervoor te zorgen dat bedrijven AI-workloads efficiënt kunnen schalen en tegelijkertijd de impact op het milieu beperkt kunnen houden. De lancering van onze eerste faciliteit van 56 MW in Barcelona is nog slechts het begin – Submer zal herdefiniëren hoe de wereld AI aandrijft en legt zich toe op het bouwen van "Datacenters That Make Sense," zegt Daniel Pope, medeoprichter van Submer.

