Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 28.2.2025 klo 13.30

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on solminut urakkasopimuksen merkittävän tuulipuiston rakentamisesta Suomeen

Suvic on allekirjoittanut urakkasopimuksen suuren tuulipuiston rakentamisesta Suomeen. Sopimus on ehdollinen erilliselle ”Notice to Proceed” -ilmoitukselle (NTP), joka perustuu tilaajan investointipäätökseen, ja jota odotetaan maalis-huhtikuulle 2025. Sopimuksen arvo on noin 54 miljoonaa euroa. Tilaajan nimi ja puiston sijainti tullaan kertomaan NTP-ilmoituksesta tiedotettaessa.

Sopimus kattaa BoP-urakan (Balance of Plant) toteuttamisen ja se sisältää mm. suunnittelun, puustonpoiston, teiden, perustusten ja nostokenttien rakentamisen sekä sisäverkon rakentamisen. Suvicin osalta työt valmistuisivat suunnitellusti pääosin vuoden 2026 loppuun mennessä ja puisto siirtyisi tuotantoon vuoden 2027 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Sanna Outa-Ollila

vt. toimitusjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 oli noin 99 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), Vinliden Vindkraft AB:n Vinliden North ja South tuulipuistot (Lycksele, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) sekä Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset. Verkkosivut: www.suvic.fi

