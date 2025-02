Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 28. februar 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2/2025



Ændring i koncernledelsen i SKAKO A/S

Thomas Pedersen har valgt at opsige sin stilling som CFO og fratræder senest 31. august 2025, og fortsætter i en lignende stilling udenfor SKAKO koncernen.

Det er aftalt mellem parterne, at Thomas Pedersen fortsætter i stillingen og vil frem til han fratræden bistå med overlevering af opgaver og sikre en smidig overgang.

”Jeg vil gerne takke Thomas Pedersen for hans indsats som CFO i SKAKO gennem årene og de resultater, som han med sin dedikation har været med til at skabe. Thomas Pedersens indsigt og stærke viden om finansielle forhold har haft stor betydning for eksekveringen af SKAKOs strategi og udviklingen af forretningen. Vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

”Jeg har været særdeles glad for at være CFO hos SKAKO og den store tillid som bestyrelsen ved SKAKO har vist mig gennem de seneste 3 år. Koncernen har gennemført væsentlige resultatforbedringer, skabt en mere fokuseret forretning efter frasalget af SKAKO Concrete, og der er ligeledes implementeret en stærk finansiel ambition frem mod 2028. Koncernen har udviklet sig meget positivt i den periode, hvor jeg har været CFO, og derfor er det også glædeligt at jeg kan videregive en økonomisk stærk koncernen, da jeg har fået et tilbud udenfor koncernen, som jeg ikke kunne sige nej til” udtaler Thomas Pedersen.

Bestyrelsen vil straks påbegynde processen med at finde en afløser.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand: 23 47 56 40