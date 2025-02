Aduro Clean Technologies nomme une Vice-présidente des finances

LONDON, Province de l’Ontario, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc ., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour la nomination de Neha Nisar (« Neha ») au poste de Vice-présidente des finances.

Neha compte plus de vingt ans dʼexpérience à son actif dans les domaines de la direction financière, de la gestion des risques et de la planification stratégique dans divers secteurs dʼactivité. Ayant pleinement démontré sa capacité à favoriser la croissance des entreprises, à stimuler lʼinnovation et à naviguer dans des environnements financiers délicats, elle a mené avec succès des initiatives de collecte de fonds et géré des transactions complexes. Neha a occupé des postes de direction de premier plan chez Marriott International, Canada Goose et MEDNOW. Au cours de son mandat chez MEDNOW, elle a été saluée pour ses qualités de gestionnaire financier au cours dʼun processus dʼacquisition. Neha est une expert-comptable indienne. Elle est titulaire dʼune licence en commerce et en administration des affaires.

Suite à la récente cotation dʼAduro au Nasdaq et au début de la construction de son usine pilote de traitement nouvelle génération, la Société amorce une phase dʼexpansion. Cette croissance suppose une vision ciblée, une planification stratégique, un contrôle financier rigoureux et une gestion efficace des ressources. Le renforcement du contrôle financier est essentiel pour maintenir la conformité, assurer la transparence et fournir une gestion financière efficace à mesure que la Société étend ses activités et progresse vers la commercialisation de sa technologie Hydrochemolytic™.

« Nous sommes ravis dʼaccueillir Neha au sein de lʼéquipe financière dʼAduro », a déclaré Mena Beshay, Directeur financier chez Aduro Clean Technologies. « Sa solide expérience en matière de stratégie financière, de gestion des risques et dʼefficacité opérationnelle jouera un rôle décisif dans lʼexpansion de nos activités et dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Le leadership de Neha viendra renforcer notre discipline financière et notre position dans le secteur des technologies propres. »

« La mission dʼAduro, consistant à promouvoir lʼinnovation durable, est en parfaite adéquation avec ma passion pour la mise en place de changements significatifs par le biais dʼun pilotage financier stratégique », a affirmé Neha Nisar. « Je suis enthousiaste à lʼidée de contribuer à la vision de la Société, de soutenir ses initiatives en matière dʼinvestissement et de contribuer à consolider la position dʼAduro en tant que pionnier dans le domaine des technologies propres. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

