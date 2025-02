Nordic Fibreboard AS 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2024. aasta 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot, mis oli 15% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2023 4. kvartalis 1,31 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2024. aasta 4. kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal 0,10% 2024. aasta 4. kvartali kogumüügist (2023. aasta 4. kvartalis 0,95%).

2024 aasta 4. kvartali müügitulu kasvas 212 tuhande euro võrra võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga. Skandinaavia ehitussektori klientide müügimaht vähenes võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga, samas kui tööstusklientide tellimused on näidanud kasvutrendi. Ootamatu force majeure olukord sundis tehast detsembris ajutiselt sulgema, mistõttu tootmine seiskus kogu kuuks. See mõjutas detsembrikuu tootmis -ja müügimahtusid ning avaldas negatiivset mõju kvartali tulemusele.

Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava kinnistul vähenes 2024. aasta 4. kvartalis võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga. Müügitulu langus oli tingitud rendilepingute lõpetamisest 2024. aasta augustis. Rendilepingud lõpetati tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2024. aasta 4. kvartalis negatiivne 276 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 18% (2023. aasta 4. kvartali EBITDA positiivne 245 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus positiivne 19%). Võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 9%-lt 2024. aasta 4. kvartalis 4%-le, mis näitab, et Kontserni 2024. aasta 4. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud.

2024. aasta 4. kvartali EBITDA suur vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt 2023. aasta lõpus teostatud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlustest Pärnu Riverside Development OÜ-s ja Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s, kus Kontsern sai kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest ühekordset tulu 404 tuhat eurot. 2024. aastal kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus ei muutunud. Lisaks mõjutas EBITDA-t negatiivselt tehase sunnitud seiskumine force majeure olukorra tõttu detsembris. Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

2024. aasta 4. kvartali finantstulud olid 68 tuhat eurot, mis koosnesid Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest (2023. aasta 4. kvartalis 0 eurot). Finantskulud 2024. aasta 4. kvartalis olid 87 tuhat eurot, mis koosnesid laenuintressikuludest (2023. aasta 4. kvartalis 237 tuhat eurot, millest 184 tuhat eurot moodustas kahjum TPD aktsiate ümberhindlusest ning 54 tuhat eurot laenuintressikulud.

Kontserni 2024. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 427 tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 115 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2024 IV kv 2023 12k 2024 12k 2023 Kiudplaadi tootmine ja müük 1 512 1 300 7 567 7 657 Kinnisvara haldamine 2 12 25 47 KOKKU 1 514 1 312 7 592 7 704

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2024 IV kv 2023 12k 2024 12k 2023 EBITDA ärisegmentide lõikes: Kiudplaadi tootmine ja müük (245) 127 26 510 Kinnisvara haldamine (27) 132 (48) 113 Elimineerimine (4) (14) (3) (44) KOKKU EBITDA (276) 245 (25) 579 Erakorraline muu ärikulu 0 0 0 (406) Põhivara kulum ja amortisatsioon (132) (123) (522) (489) KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM (408) 122 (547) (316) Neto finantskulud (19) (237) (239) (366) PUHASKASUM/-KAHJUM (427) (115) (786) (682)

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2024. aasta 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot (2023. aasta 4 kvartalis 1,30 miljonit eurot). Müügitulemust mõjutasid eelkõige tööstuskliendid, kelle tellimuste maht kasvas 84 tuhande euro võrra, jõudes 320 tuhande euroni (2023. aasta 4. kvartalis 236 tuhat eurot). Ehitussektori kliendid globaalselt tellisid tooteid kokku 1,13 miljoni euro eest, mis on 156 tuhat eurot enam kui 2023. aasta 4 kvartalis.

Suurima välisturu, Soome, müügimaht oli 318 tuhat eurot mis on 42 tuhande euro võrra väiksem kui 2023 aasta 4. kvartalis. Üllatava tõusu on teinud Baltikumi turud, kus oli müügi kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 155 tuhat eurot, kokku 585 tuhat eurot ( 2023. aasta 4 kvartal 430 tuhat eurot). Mõningal määral on suurenenud ka ülejäänud turgude müügimahud, kusjuures suurimat kasvutempot näitasid väljaspool Euroopat asuvad kliendid.

Puitkiudplaadi segmendi 2024. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 245 tuhat eurot, (2023. aasta 4. kvartalis positiivne 127 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2024. aasta 4. kvartali puhaskahjum oli 390 tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 199 tuhat eurot). 2024. aasta 4. kvartali negatiivne EBITDA võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt tehase sunnitud seiskumisest force majeure olukorra tõttu detsembris. Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR Regioon IV kv 2024 IV kv 2023 12k 2024 12k 2023 Euroopa Liit 1 310 1 120 6 896 6 974 Aasia 111 11 212 114 Aafrika 49 64 305 197 Lähis-Ida 41 41 139 137 Teised regioonid 1 64 15 235 KOKKU 1 512 1 300 7 567 7 657

Pärnu Riverside Development: Kinnisvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2024. aasta 4. kvartalis 2 tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis 12 tuhat eurot). Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava kinnistul vähenes 2024. aasta 4. kvartalis võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga rendilepingute lõpetamise tõttu 2024. aasta teises pooles. Rendilepingute lõpetamise otsus tulenes tootmishoone kompleksi eripäradest, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid ja mida ei olnud võimalik rendituludega katta.

Kinnisvarahalduse 2024. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 27 tuhat eurot ning puhaskahjum 33 tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis EBITDA positiivne 132 tuhat eurot ning puhaskasum 129 tuhat eurot). 2023. aasta 4. kvartali positiivne EBITDA ja puhaskasum olid mõjutatud 2023. aasta lõpus teostatud kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse ümberhindlusest, 2024. aasta lõpu seisuga teostatud kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse hindamisel hindamisobjekti väärtus ei muutunud.

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.12.2024 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,3 miljonit eurot (31.12.2023: 8,5 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2024 olid 4,6 miljonit eurot (31.12.2023: 4,1 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2024 (31.12.2023: 0,5 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,7 miljonit eurot seisuga 31.12.2024 (31.12.2023: 3,2 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2024 (31.12.2023: 0,5 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2024 olid 0,6 miljonit eurot (31.12.2023: 0,7 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2024 olid 7,0 miljonit eurot (31.12.2023: 7,2 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2024. aasta 12. kuu jooksul oli negatiivne rahavoog 174 tuhat eurot (2023. aasta 12. kuud positiivne rahavoog 266 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2024. aasta 12 kuu jooksul negatiivne rahavoog summas 289 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse summas 178 tuhat eurot ning kinnisvarainvesteeringutesse summas 111 tuhat eurot (2023. aasta 12 kuud negatiivne rahavoog 257 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli sissetulev rahavoog 2024. aasta 12 kuu jooksul 509 tuhat eurot (2023. aasta 12. kuu väljaminev rahavoog 4 tuhat eurot). 2024. aasta 12. kuu netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 46 tuhat eurot (2023. aasta 12 kuud positiivne rahavoog summas 5 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

2024. aasta 4. kvartali müüginumbrid viitasid mõõdukale kasvule, kuid 2025. aasta tõotab tulla keeruline, eriti ehitussektori jaoks. Suurim välisturg, Soome, mis moodustab üle 30% kogumüügist, on jätkuvalt majanduslikult keerulises olukorras Kuna ka teiste Euroopa riikide ehitussektoris ei ole lähiajal kiiret taastumist oodata, suunab Kontsern oma fookuse uutele turgudele ja tööstussektoritele, et tagada jätkusuutlik kasv. Müügimahtude kasvatamine on ettevõtte jaoks jätkuvalt prioriteet number üks 2025. aastal.

2024. aastal algatatud turundustegevused ja uus brändikuvand aitavad tugevdada ettevõtte turupositsiooni ning muuta ettevõtte väliskuvandi kaasaegsemaks. Jätkatakse aktiivselt tootearendusega, et laiendada ja ajakohastada oma tootevalikut, pakkudes lahendusi nii ehitus- kui ka tööstussektorile. Kasvav huvi Nordic Fibreboardi toodete vastu, suurenenud hinnapäringute arv ning panustamine müügi- ja turundustegevustesse annavad ettevõttele põhjust siseneda 2025. aastasse ettevaatliku optimismiga.

Vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale on Nordic Fibreboard tegutsenud tulevikku suunatult ja plaanib uuendada ja parendada oma digilahendusi ning investeerida tehase energialahenduste moderniseerimisse. Samuti keskendutakse tehaste kaasajastamise planeerimisse, et tagada kõrge kvaliteediga toodang ja kaasaegsed tehnilised lahendused.

Ettevõtte jaoks on inimressursid üks olulisemaid väärtusi, seetõttu on kaasatud ja soovitakse ka edaspidi kaasata oma meeskonda parimad spetsialistid, kes aitavad ettevõttel kasvada ja areneda soovitud suunas.

Nagu paljud ettevõtted, usub ka Nordic Fibreboard, et majanduslanguse sügavaim punkt on möödas ning 2025. aastast algab järk-järguline taastumine. Positiivset väljavaadet toetavad intressimäärade jätkuv langus ja majanduse üldine stabiliseerumine.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR



Kasumiaruanne IV kv 2024 IV kv 2023 12k 2024 12k 2023 Müügitulu 1 514 1 312 7 592 7 704 EBITDA (276) 245 (25) 579 EBITDA rentaablus (18%) 19% (0%) 8% Ärikasum/-kahjum (408) 122 (547) (316) Ärirentaablus (27%) 9% (7%) (4%) Puhaskasum/-kahjum (427) (115) (786) (682) Puhasrentaablus (28%) (9%) (10%) (9%)





Bilanss 31.12.2024 31.12.2023 Koguvarad 8 252 8 505 Koguvarade puhasrentaablus (10%) (8%) Omakapital 3 616 4 402 Omakapitali puhasrentaablus (22%) (16%) Võlakordaja 56% 48% Aktsia 31.12.2024 31.12.2023 Aktsia viimane hind (EUR)* 0.90 0.90 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,17) (0,15) Hind-tulu (PE) suhtarv (5,15) (5,93) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,80 0,98 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,12 0,92 Turukapitalisatsioon (tuh EUR) 4 049 4 049 Aktsiate arv (tk) 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 53 7 2 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 571 534 559 Varud (Lisa 3) 624 728 1 672 Kokku käibevarad 1 248 1 269 2 233







Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 380 2 269 1 859 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 499 491 644 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 122 4 475 4 670 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 3 1 2 Kokku põhivarad 7 004 7 236 7 175







KOKKU VARAD 8 252 8 505 9 408







Võlakohustised (Lisa 8) 1 111 556 290 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 788 756 1 014 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 21 21 18 Kokku lühiajalised kohustised 1 920 1 333 1 322







Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 2 613 2 659 2 875 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 94 111 127 Muud pikaajalised kohustised 9 0 0 Kokku pikaajalised kohustised 2 716 2 770 3 002 Kokku kohustised 4 636 4 103 4 324







Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 Jaotamata kasum 3 121 3 907 4 589 Kokku omakapital 3 616 4 402 5 084







KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 252 8 505 9 408

KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EUR IV kv 2024 IV kv 2023 12k 2024 12k 2023 Müügitulu (Lisa 13) 1 514 1 312 7 592 7 704 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 586 1 313 6 820 6 810 Brutokasum (-kahjum) (72) (1) 772 894









Turustuskulud (Lisa 15) 210 137 935 673 Üldhalduskulud (Lisa 16) 120 141 381 514 Muud äritulud (Lisa 18) 0 404 8 404 Muud ärikulud (Lisa 18) 6 3 11 427 Ärikasum (-kahjum) (408) 122 (547) (316)









Finantstulud (Lisa 19) 68 0 8 0 Finantskulud (Lisa 19) 87 237 247 366 KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST (427) (115) (786) (682)









ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) (427) (115) (786) (682)









Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0,09) (0,03) (0,17) (0,15) Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0,09) (0,03) (0,17) (0,15)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR 12k 2024 12k 2023 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (547) (316) Korrigeerimised:



Kulum (Lisa 5; 6) 522 489 Kasum kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest (Lisa 4) 0 (404) Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (37) 25 Varude muutus (Lisa 3) 103 944 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 32 (258) Äritegevusega genereeritud rahavood 73 480 Intressimaksed (Lisa 8; 19) (202) (181) Muud finantstulud ja -kulud (45) (33) Äritegevuse rahavood kokku (174) 266





Investeerimistegevuse rahavood



Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) (178) (251) Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4) (111) (6) Investeerimistegevuse rahavood kokku (289) (257)





Finantseerimistegevuse rahavood



Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (210) (408) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 400 200 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (23) (50) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) 342 254 Finantseerimistegevuse rahavood kokku 509 (4)





RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 46 5 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES 7 2 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS 53 7

Enel Äkke

Juhatuse liige

+372 55525550

group@nordicfibrebaord.com

Manus