XPENG nomme Hedin Mobility Group comme distributeur et importateur pour la Suisse, la République tchèque et la Slovaquie

AMSTERDAM, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, une entreprise de mobilité intelligente de haute technologie, annonce son arrivée sur le marché automobile en Suisse, en République tchèque et en Slovaquie. L’entreprise a conclu un accord avec Hedin Mobility Group pour l’importation, la distribution, la vente des véhicules XPENG, ainsi que les services après-vente et la fourniture de pièces détachées dans ces trois pays. Les ventes débuteront sur ces marchés au deuxième trimestre 2025.

L’introduction de XPENG en Suisse, en République tchèque et en Slovaquie représente une nouvelle étape importante pour XPENG en Europe. « Le lancement de notre marque et notre partenariat avec Hedin Mobility Group viennent renforcer nos ambitions en Europe », déclare Alex Tang, responsable des ventes et services internationaux chez XPENG. « Nous sommes ravis d’offrir aux conducteurs de Suisse, de République tchèque et de Slovaquie une nouvelle référence en matière de mobilité électrique, alliant l’innovation technologique de XPENG à un design d’exception pour une expérience unique, adaptée aux exigences actuelles. »

Forte présence sur le marché en Europe centrale

Avec le début des ventes en Suisse, en République tchèque et en Slovaquie, XPENG renforce sa présence sur le marché en Europe centrale.

XPENG devient la 14ᵉ marque distribuée par Hedin Mobility Group, renforçant ainsi davantage sa position en tant que principal distributeur européen. Ce partenariat stratégique avec XPENG témoigne de l’engagement de Hedin Mobility Group envers des solutions de mobilité innovantes et durables sur ses marchés européens. Hedin Mobility Group est l’un des plus grands fournisseurs de mobilité en Europe, avec plus de 12 500 employés et des opérations dans 14 pays. En 2023, le groupe a vendu plus de 218 000 véhicules.

« Nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec XPENG. Nous assurons également la distribution de XPENG en Suisse et la revente en Belgique et au Luxembourg. L’innovation, la durabilité et les technologies intelligentes sont au cœur de l’identité de XPENG. Elles s’inscrivent parfaitement dans notre ambition d’offrir à nos clients bien plus qu’une voiture : une expérience de conduite avancée. Avec XPENG, nous nous engageons à promouvoir une flotte de véhicules plus respectueuse de l’environnement », déclare Anders Hedin, PDG de Hedin Mobility Group.

XPENG s’engage pour l’Europe

XPENG s’engage pour l’Europe. Depuis son entrée sur le marché automobile européen en Norvège en 2021, XPENG a introduit des technologies et des solutions avancées. L’entreprise est désormais présente en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal et en Irlande. Elle sera bientôt également implantée en Suisse, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, avec des ambitions d’expansion supplémentaires. D’ici fin 2025, l’entreprise prévoit d’être présente sur plus de 60 marchés et ambitionne de réaliser la moitié de ses ventes à l’international.

L’entreprise a déjà lancé avec succès trois véhicules en Europe : la berline élégante P7, le populaire SUV porte-étendard G9 et le coupé SUV ultra-intelligent G6 – chacun ayant obtenu la prestigieuse note de sécurité 5 étoiles Euro NCAP. Tous ces modèles seront disponibles en Suisse, en République tchèque et en Slovaquie.

XPENG, animé par un ADN technologique, innove sans cesse pour façonner l’avenir de la mobilité. La passion de ses équipes nourrit la mission du groupe, qui place l’utilisateur au centre de son approche pour proposer une expérience de voyage plus fluide, plus écologique et plus enrichissante pour la société européenne, grâce à l’innovation technologique.

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ADAS), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (EEA). Basée à Guangzhou, en Chine, XPENG dispose également de bureaux stratégiques à Pékin, Shanghai, Silicon Valley et Amsterdam. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses installations de Zhaoqing et Guangzhou, dans la province du Guangdong.

XPENG est coté à la Bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.xpeng.com/ .

Contacts :

Pour les demandes des médias :

Département RP XPENG

E-mail : pr@xiaopeng.com