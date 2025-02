Admirals Group AS 2024. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Vaatamata klientide madalamale kauplemismahule saavutas Admirals Group AS tugeva tulemuse kauplemistuludes ja positiivse EBITDA tänu tõhusatele kulude kontrollmeetmetele.

• Kauplemistegevuse netotulu vähenes 6% võrra, ulatudes 38,4 miljoni euroni (2023: 40,9 miljonit eurot) olles toetatud kõrgemast volatiilsusest finantsturgudel.

• Tegevuskulud vähenesid 16% võrra, 42,4 miljoni euroni (2023: 50,3 miljonit eurot).

• EBITDA oli 0,9 miljonit eurot (2023: -6,5 miljonit eurot).

• Puhaskahjum oli -1,6 miljonit eurot (2023: -9,7 miljonit eurot).

Kuigi tulu oli toetatud kõrgemast volatiilsusest finantsturgudel, oli Grupi kulude optimeerimise jõupingutuste mõju osaliselt vähenenud tänu uute klientide vastuvõtmise vabatahtlikule peatamisele Küprosel tegutsevas ettevõttes Admirals Europe Ltd. See ettevõte tegutseb Grupi peamise teenusepakkujana ELis, mis on Grupi põhiturg. Uute klientide vastuvõtmise peatamine, mis algas 2024. aasta aprillis, on vabatahtlik ja ajutine ning see oli vajalik, et võimaldada rakendada vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Grupi tootehalduse ühtlustamine Euroopa klientide eesmärkide ja vajadustega. Samal ajal jätkasid teised Grupi üksused oma teenuste osutamist katkematult nagu tavaliselt.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2024 31.12.2023 Varad



Raha ja raha ekvivalendid 41 607 41 025 Nõuded investeerimisühingutele 18 736 18 961 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1 228 5 062 Laenud ja nõuded 8 315 4 772 Varud 665 311 Muud varad 2 092 2 137 Materiaalne põhivara 1 359 1 950 Kasutusõigusega vara 2 541 2 603 Immateriaalne põhivara 3 304 5 147 Varad kokku 79 847 81 968





Kohustused



Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 334 224 Võlad ja ettemaksed 3 326 4 318 Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 1 Allutatud võlakirjad 4 103 4 102 Rendikohustis 2 818 2 894 Kohustused kokku 10 581 11 539





Omakapital



Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -456 -315 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed 30 -834 Jaotamata kasum 69 417 71 276 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 69 266 70 402 Mittekontrolliv osalus 0 27 Omakapital kokku 69 266 70 429 Kohustused ja omakapital kokku 79 847 81 968

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2024 2023 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 40 653 46 276 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 1 408 2 134 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -3 558 -5 118 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 489 412 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -583 -2 768 Kauplemistegevuse netotulu 38 409 40 936 Muud samalaadsed intressitulud 947 171 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil 424 900 Intressikulu -472 -496 Muud tulud 3 004 741 Muud kulud -233 -185 Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest -1 016 -984 Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -444 61 Tööjõukulud -13 394 -15 231 Tegevuskulud -25 412 -31 875 Põhivara kulum -2 594 -2 310 Kasutusõigusega vara kulum -787 -837 (Kahjum) / Kasum enne tulumaksu -1 568 -9 109 Tulumaks -24 -616 Aruandeperioodi (kahjum) / kasum -1 592 -9 725 Muu koondkahjum:



Kirjed mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:



Realiseerimata kursivahed 864 -165 Aruandeperioodi muu koondkahjum 864 -165 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -728 -9 890 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum -1 592 -9 746 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum) 0 21 Aruandeaasta puhaskahjum / kasum -1 592 -9 725 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum -728 -9 911 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum) 0 21 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -728 -9 890 Puhaskahjum / kasum aktsia kohta -0.65 -3.95

Lisainfo:

Lauri Reinberg

Admirals Group AS finantsjuht

lauri.reinberg@admiralmarkets.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

