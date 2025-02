2025 Esso Raffinage Port Jérôme sur Seine - Communiqué de presse - Arrêt maintenance programmée de certaines unités

Raffinerie Esso

Avenue Kennedy - BP52

Notre-Dame de Gravenchon

76330 Port-Jérôme-sur-Seine

France Contacts

Olivier Dumas

olivier.dumas@exxonmobil.com











A partir du 1er mars 2025, Esso Raffinage S.A.S. arrêtera en séquence certaines unités de la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine dans le cadre d’un grand arrêt planifié.

Ces opérations d’arrêt ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures, néanmoins, des épisodes de torchère et un niveau de bruit légèrement supérieur à la normale pourront être observés par intermittence pendant environ une semaine. Les torchères sont des éléments essentiels du système de sécurité de la raffinerie et protègent le personnel de la raffinerie, les sous-traitants et les populations avoisinantes pendant les opérations d’arrêt.

Cet arrêt technique programmé permet de procéder à des inspections détaillées d'équipements habituellement en service continu et d'améliorer notamment la performance environnementale et la compétitivité du site. Ce grand arrêt permettra également de réaliser de nombreux projets dont des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO 2 .

La direction de la raffinerie, en liaison avec les directions des entreprises intervenantes, mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour que cet arrêt se déroule en sécurité et en minimisant les nuisances. Elle tient toutefois à s'excuser par avance pour les inconvénients pouvant être causés aux communautés avoisinantes et leurs habitants.

Esso Raffinage a communiqué cet arrêt à ses clients et entend respecter au mieux ses obligations contractuelles d'approvisionnement pendant la période.

