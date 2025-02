Unibel : Information financière annuelle - Résultats 2024

Communiqué de presse

Suresnes, le 28 février 2025, 18h00

Unibel

Information financière annuelle 2024

Performance robuste en 2024 portée par la croissance des volumes : LE GROUPE poursuit sa stratégie de diversification avec ses marques cœurs et accélère sa transformation

Une diversification stratégique qui continue de faire ses preuves : Croissance soutenue des volumes des marques fromagères et gains de parts de marché valeur sur toutes nos géographies clés (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Chine). Poursuite de la trajectoire de croissance positive du snacking fruitier. Très bonne dynamique des canaux de distribution E-commerce et Out-of-Home (OOH).







Une performance financière robuste tirée par la croissance des volumes/mix (+4,3%) et les efforts de productivité : Chiffre d’affaires à 3,74 Mds€, en croissance organique de +3,4% 1 , et en progression de +2,6 % en données publiées. Résultat opérationnel courant à 246M€, en progression de +1,2% par rapport à 2023. La marge opérationnelle courante du Groupe s’établit à 6,6%, stable par rapport à 2023. Le résultat net part du Groupe s’élève à 67M€ en 2024 en baisse de 18M€ en raison notamment de charges non récurrentes supportées aux Etats-Unis pour renforcer notre outil industriel et soutenir la croissance future de ce marché clé.







Une année 2024 marquée par la poursuite des investissements permettant au groupe familial indépendant de renforcer sa transformation Un renforcement de l’outil industriel du Groupe avec des investissements majeurs dans ses usines notamment aux Etats-Unis et en Europe. Une stratégie d’innovation renforcée, au travers d’investissements dans le hub de RID du Groupe pour étendre les capacités de recherche, relever les défis alimentaires de demain. Une accélération de la digitalisation, de l’utilisation de la data et de l’IA avec un partenariat unique et de long-terme avec Dassault Systèmes. L’adoption du statut d’Entreprise à Mission et le lancement du plan d’actionnariat salarié « We Share » qui vise à associer l’ensemble des collaborateurs du Groupe au partage de la valeur créée. La poursuite des efforts de réduction de notre empreinte carbone sur les « scopes 1 et 2 », pour laquelle le Groupe est significativement en avance à fin 2024





Les montants sont exprimés en millions d’euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

Le Conseil de surveillance d’Unibel, acteur majeur engagé dans la promotion d’une alimentation plus saine et plus durable pour tous, s’est tenu ce jour sous la présidence de Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance, pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Florian Sauvin, Président Conseil de surveillance d’Unibel, a déclaré : « Les résultats 2024 démontrent la robustesse de notre modèle et la pertinence de notre stratégie de diversification. L'adoption du statut d'Entreprise à Mission de Bel et le lancement de notre programme d'actionnariat salarié 'We Share' au sein du Groupe marquent des étapes importantes dans notre engagement pour une croissance durable et partagée. Nos investissements significatifs dans l'outil industriel et l'innovation, notamment aux États-Unis et en Europe, préparent l'avenir du Groupe. »

Eric de Poncins, Président du Directoire d’Unibel a déclaré : « En 2024, Unibel a réalisé une performance solide avec une croissance organique de 3,4%, portée par une dynamique positive des volumes du Groupe sur l'ensemble de ses marchés clés. Sa transformation s'accélère avec des investissements majeurs dans son outil industriel et sa digitalisation. Malgré un contexte économique et géopolitique complexe, la forte attractivité des marques du Groupe et sa présence internationale équilibrée lui permettent d'envisager 2025 avec confiance. »

Faits marquants

Entreprise à mission et actionnariat salarié





Le 16 mai 2024, le Groupe Bel est devenu une Entreprise à Mission avec pour mission d’ancrer de manière pérenne un modèle pionnier de croissance durable en faveur d'une alimentation plus saine et plus durable pour tous. Ce changement de statut matérialise plus de 20 ans d’engagement et d’actions.

Bel a également lancé son premier programme d'actionnariat salarié « We Share ». Cette décision stratégique majeure concrétise la volonté des actionnaires familiaux de partager la valeur créée avec l’ensemble des collaborateurs. Ce programme est actuellement disponible en France (où plus de 40% des salariés ont décidé d’investir), aux États-Unis et au Canada et sera élargi progressivement aux autres pays d’activité du Groupe à compter de 2025. Le coût de ce programme inclus dans le résultat opérationnel courant de l’exercice 2024 s’est élevé à peu plus de 5M€.

Investissements majeurs dans l’outil industriel du Groupe





Pour accompagner cette ambition et la croissance future de ses marques cœur, le Groupe aura ainsi investi en 2024 environ 192M€, que ce soit dans son outil industriel ou ses projets de digitalisation, dans une trentaine de sites et 15 pays, en lien étroit avec un écosystème de fournisseurs et de partenaires locaux.

Le Groupe a également franchi une étape importante en Inde avec son partenaire Britannia, avec l’inauguration d’une nouvelle usine sur un marché à fort potentiel pour les marques Bel.

Par ailleurs, le Groupe œuvre activement à la réduction de son empreinte environnementale et en particulier à la baisse des émissions de carbone de ses sites avec notamment l’inauguration en février 2024 d’une chaudière biomasse au sein de l’usine de Tanger utilisant des matières bio sourcées à la place du fuel.

Innovation et digitalisation, au cœur de la stratégie du Groupe





Le Groupe réaffirme enfin son engagement pour l’innovation en dédiant un investissement de 7,5M€ dans son centre de Recherche, Innovation et Développement (RID) à Vendôme. Ce pôle, qui a célébré ses 30 ans en novembre 2024, voit ses capacités de recherche renforcées pour relever les défis alimentaires de demain.

Bel s’est associé à Dassault Systèmes pour accélérer la transition de l’industrie alimentaire vers un modèle plus durable. Ce partenariat unique de long terme se fonde sur la volonté de soutenir la transformation digitale du secteur et de stimuler le développement d’innovations pionnières, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout.

Chiffres clés

En millions d’euros 2024 2023 Variation

en données publiées %

Organique Chiffre d’affaires 3 739 3 645 2,6 % 3,4 % Résultat opérationnel courant 246 243 1,2%

Marge opérationnelle courante 6,6% 6,7% -0,1pp

Résultat opérationnel 170 205 -17,0%

Marge opérationnelle 4,5% 5,6% -1,1pp

Résultat financier -44 -54 -18,0%

Résultat net part du Groupe 67 85 -21,5%











Free cash-flow 37* 59 -37,5%



*FCF : 105M€ retraité de l’effet calendaire négatif en données comparables

Chiffre d’affaires

Le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 3,74 milliards d’euros, en croissance organique de +3,4 %. En données publiées, la croissance est de +2,6% par rapport à l’exercice précédent, traduisant un effet de change défavorable de -0,8%.

Cette performance robuste repose sur le retour à une croissance des volumes produits fromagers dans l’ensemble des principaux marchés du Groupe, notamment aux Etats-Unis, en particulier des marques cœur Mini Babybel®, Boursin® et Kiri®, une progression notable du snacking fruitier en Europe, particulièrement en France, et une trajectoire de croissance soutenue, à deux chiffres, en Chine. En matière d’offre végétale, le lancement de La Vache Qui Rit® végétal connaît un bon démarrage. Enfin, les canaux de distribution, l’e-commerce et l’Out of Home (OOH) enregistrent une quatrième année consécutive de croissance solide.

L’analyse par segment est la suivante :

En millions d’euros 2024 2023 Variation en % Dont croissance organique** Catégories Matures 2 649 2 591 2,3 % 3,4 % Nouvelles Catégories* 1 090 1 054 3,4 % 3,7 % Total 3 739 3 645 2,6 % 3,4 %

* Comprenant les activités des entités ex-MOM (Materne North America, Materne Canada, Materne, Mont-Blanc), les marchés d’Afrique Sub-saharienne et la Chine. ** Incluant le retraitement de l’environnement d’hyperinflation en Iran et en Turquie.

Catégories Matures :

Les Catégories Matures enregistrent une solide croissance organique de +3,4 %, dont +4,3% en effet volume / mix, portée par une dynamique particulièrement soutenue en Amérique du Nord, où les marques fromagères Mini Babybel® et Boursin® réalisent d’excellentes performances. En Europe, les marques cœur Mini Babybel® et La Vache Qui rit® enregistrent de belles croissances, particulièrement au Royaume-Uni. En France, La Vache Qui rit® se distingue avec le retour à sa recette traditionnelle et des partenariats marketing réussis, notamment avec le Tour de France. Enfin, la région Afrique du Nord et Moyen-Orient affiche une performance contrastée avec une bonne dynamique des marques cœur et particulièrement Kiri dans les pays GCC (Conseil de Coopération du Golfe) malgré un contexte géopolitique qui demeure très volatil et des difficultés sur les marchés d’Afrique du Nord en raison d’un environnement économique dégradé.

Nouvelles Catégories :

Les Nouvelles Catégories maintiennent leur dynamique positive avec une croissance organique de +3,7 %. Cette progression est portée par la bonne dynamique de l’activité fruit et par la poursuite d’une forte trajectoire de croissance en Chine, soutenue notamment par le grand succès de Kiri®. En Inde, le Groupe poursuit sa pénétration du marché en s’appuyant sur son partenariat stratégique avec Britannia.

Chiffre d’affaires par zones géographiques :

En millions d’euros 2024 2023 Variation en % Dont croissance organique Europe 1 656 1 596 3,8 % 3,6 % Moyen Orient, Grande Afrique 608 640 -5,0 % -1,7 % Amériques, Asie 1 475 1 409 4,7 % 5,5 % Total 3 739 3 645 2,6 % 3,4 %

Résultat

Le résultat opérationnel courant du Groupe atteint 246M€, en progression de +1,2% par rapport à l’exercice précédent. La marge opérationnelle courante du Groupe s’établit à 6,6 %. Cette année le Groupe enregistre pour la 4ème année consécutive une productivité record dans ses usines, ce qui lui permet de réinvestir derrière ses marques pour accompagner la croissance du Groupe notamment aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel par segment est le suivant :



2024

2023 millions d’euros Chiffre

d’affaires Résultat opérationnel

Chiffre

d’affaires Résultat opérationnel Catégories matures 2 649 77

2 591 86 Nouvelles Catégories* 1 090 93

1 054 119 Total 3 739 170

3 645 205

* Comprenant les activités des sociétés Mont-Blanc, Materne, les marchés d’Afrique Sub-saharienne et la Chine

Catégories Matures :

Le niveau de résultat opérationnel des Catégories Matures souligne une nette progression de la rentabilité opérationnelle courante de ce segment, portée par une croissance des volumes et des efforts de productivité industrielle, néanmoins pénalisée par des charges non récurrentes supportées aux Etats-Unis pour améliorer l’optimisation de notre outil industriel.

Nouvelles Catégories :

La baisse temporaire du taux de profitabilité opérationnelle des Nouvelles Catégories met en avant les efforts d’investissements opérés par le Groupe derrière ses marques, aux Etats-Unis en particulier, afin d’accélérer encore plus le rythme de croissance de cette catégorie.

À fin 2024, le résultat financier s’élève à -44M€, en baisse de 10M€, ce qui s’explique principalement par un accroissement des charges d’intérêts liées à l’augmentation de la dette financière nette moyenne compensé par les effets favorables des impacts de change favorables et des évaluations en juste valeur par résultat des participations détenues.

La charge d’impôt atteint 54M€ en 2024 contre 61M€ en 2023, ce qui s’explique principalement par la diminution du résultat avant impôt de 26M€. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net part du Groupe ressort à 67M€, par rapport à 85M€ en 2023, soit une baisse de 18M€.

Enfin, le Groupe a dégagé un free cash-flow de 37M€ en 2024 par rapport à 59M€ en 2023. A données comparables, le niveau de free cash-flow serait de 105M€ (le niveau affiché étant pénalisé par un effet « calendaire » de paiements des dettes fournisseurs en 2024). Ce niveau de free cash-flow intègre également des décaissements au titre des investissements pour un montant de 192M€ (+24M€ par rapport à 2023), qui traduisent à la fois les efforts d’accélération de transformation digitale du Groupe et le plan de soutien à la croissance future du Groupe.

Situation financière

Au 31 décembre 2024, la santé financière du Groupe est robuste. Sa dette financière nette s’élève à 965M€, comparée à 947M€ au 31 décembre 2023. Les capitaux propres du Groupe atteignent 1 427M€, contre 1 376M€ au 31 décembre 2023.

Le niveau de liquidité du Groupe reste élevé avec 503M€ d’excédents de trésorerie et équivalents à fin 2024, ainsi que 550M€ de lignes de crédit non tirées, dont la maturité est en 2029. Pour rappel, le Groupe a conduit en avril 2024 avec succès une émission obligataire pour un montant de 350M€ lui permettant de rallonger la maturité moyenne de sa dette.

Offre publique d’achat simplifiée

Pour mémoire, comme décrit dans le communiqué de presse publié par Unibel le 16 décembre 2024, Unibel a annoncé un projet d’offre publique d’achat qui serait suivie d’un retrait obligatoire, devant être initiée par les actionnaires des familles Fiévet, Sauvin2 et la famille Dufort3, agissant de concert, sur l’ensemble des actions d’Unibel non encore détenues par le concert.

Ce projet d’offre publique, qui devrait être déposé dans le courant du mois de mars, demeure soumis à l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers. Le concert a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique, entraînant le retrait de la cote des actions Unibel qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2025.

Perspectives 2025

Dans un contexte toujours plus incertain et volatil, l’année 2025 sera marquée par la reprise de l’inflation exacerbant la sensibilité des consommateurs aux prix, des taux d’intérêt élevés et une remontée des protectionnismes locaux.

Dans cet environnement, le Groupe maintient le cap de ses investissements pour assurer la pérennité de son modèle alliant profitabilité et responsabilité et poursuivre sa trajectoire de diversification. Le Groupe reste mobilisé et entend continuer à investir dans ses marques cœur pour soutenir leur développement et favoriser leur accessibilité au plus grand nombre. La transformation digitale du Groupe sera au cœur de sa stratégie pour stimuler le développement d’innovations pionnières, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout.

Appuyé par son nouveau statut d’Entreprise à Mission, le Groupe Bel continuera à s’adapter pour déployer une stratégie cohérente et ambitieuse, soutenue par l’actionnariat familial visionnaire engagé à long terme et le talent de ses équipes, dans l’objectif de renforcer sa position de leader sur le marché mondial du snacking sain.

Enfin, Bel élargira en 2025 à de nouveaux pays son programme d’actionnariat salarié.

Définition des indicateurs financiers chez Unibel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change, de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants) et d’hyperinflation en Iran et en Turquie. L’Iran étant considéré depuis 2021 en économie d’hyperinflation et la Turquie depuis 2022, les impacts de l’inflation (basé sur l’évolution du consumer price index (CPI)) sont retraités de la croissance organique du chiffre d’affaires. Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

Le Free cash-flow est composé :

- (i) de la marge brute d’autofinancement, correspondant au résultat avant impôt retraité des éléments suivants : amortissements et provisions, amortissements sur droits d’usage, de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence, plus ou moins-value de cession, résultat financier, résultat financier sur droits d’usage et des autres éléments non monétaires du résultat,

- (ii) à laquelle s’ajoute la variation des stocks, créances et dettes courants, les impôts sur le résultat payés, les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, les cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, les subventions d’investissement encaissées, les intérêts payés, ainsi que la quote-part de remboursement de dettes sur contrats de location-financement et les charges d’intérêts sur les droits d’usage.

La dette financière nette est définie dans la note 5.4. de l’Annexe aux comptes consolidés résumés ; elle est constituée des dettes financières à long et court termes, des passifs de droits d’usage à long et à court termes et des concours bancaires courants diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

A propos d’Unibel

Unibel est la société holding animatrice du Groupe Bel, acteur majeur sur le segment du snacking sain fromager, fruitier et végétal. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2024 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.

Près de 11 000 collaborateurs répartis dans près d’une soixantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans plus de 120 pays.



1 Donnée retraitée des effets de change, variations de périmètre et hyperinflation en Iran et en Turquie.

2 Parties au pacte d’actionnaires entré en vigueur le 19 septembre 2013 et les sociétés qu’ils contrôlent (D&I 213C1436 du 26 septembre 2013).

3 Stéphane Dufort, Clémentine Costet, Jean-Thierry Dufort et la société HFBBDE SA dont ils sont actionnaires.

