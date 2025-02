DÉKUPLE affiche en 2024 une croissance solide de ses activités et accélère son expansion en Europe

Chiffre d’affaires : 217,8 M€ (+ 9,1 %)

Marge brute : 169,0 M€ (+ 4,8 %)

Marketing Digital : marge brute en croissance de + 15,8 %, portée par le renforcement des expertises et l’internationalisation des ventes





Paris, le 28 février 2025 (18h00) - Le Groupe DÉKUPLE, leader européen de la communication et du data marketing, annonce son chiffre d’affaires de l’exercice 2024.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général déclare : « En 2024, le Groupe DÉKUPLE confirme la solidité de son modèle avec une progression de + 9,1 % de son chiffre d’affaires, en ligne avec notre plan Ambition 2025 visant à devenir un acteur de référence en communication et data marketing en Europe. Nous poursuivons notre croissance, tout en démontrant la résilience de notre mix d’activités dans un environnement économique plus contraint.

Nos activités de Marketing Digital, qui représentent désormais 65,6 % de notre chiffre d’affaires consolidé (contre 36,5 % il y a quatre ans), poursuivent leur dynamique de croissance avec une marge brute en hausse de + 15,8 %. Cette performance repose sur la croissance régulière de nos activités de conseil, le développement de nos agences et solutions marketing, l’expansion internationale de nos expertises et l’intégration de nombreux nouveaux savoir-faire. Parmi eux, Le Nouveau Bélier, agence experte en stratégie publicitaire pour le Retail, Ereferer, plateforme de netlinking automatisé, GUD.Berlin, agence de communication allemande, et Coup de Poing, agence experte en fidélisation client BtoB.

Cette dynamique de nos activités BtoB a permis de compenser le ralentissement de nos activités BtoC, qui, malgré un environnement de consommation difficile, poursuivent leurs investissements dans l’acquisition de clients récurrents. Dans un marché de la presse en recul, notre activité Magazines résiste avec une baisse de sa marge brute limité à - 6,7 %, tandis que notre activité Assurances reste performante grâce à notre approche marketing innovante en complémentaire santé.

En 2025, nous accélérons encore en Marketing Digital, en élargissant nos compétences, en exploitant les synergies et en renforçant notre expertise en Intelligence Artificielle, un axe stratégique développé depuis plus de deux ans. À travers la formation continue de nos collaborateurs et le développement de nos IA Factories, nous nous imposons aujourd’hui comme un acteur clé de la transformation digitale des marques.

Le début d’année est également marqué par l’acquisition simultanée de l’agence créative Selmore et de l’agence digitale DotControl aux Pays-Bas, renforçant notre présence internationale et enrichissant notre portefeuille d’expertises et de solutions pour répondre aux besoins de nos clients.

Forts de solides moyens financiers, nous restons en veille active pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, en France et en Europe, dans des domaines complémentaires à fort potentiel.

Notre organisation multi-entrepreneuriale, alliée au talent de nos plus de 1 000 ingénieurs, consultants et experts marketing, nous place en excellente position pour poursuivre notre croissance en 2025. »

CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ 2024

Le Groupe DÉKUPLE réalise en 2024 un chiffre d’affaires1 consolidé de 217,8 M€, en croissance de + 9,1 % par rapport à 2023. L’évolution du chiffre d’affaires consolidé par trimestre et activité est la suivante :

En M€ 2024 2023 Variation 1er trimestre 52,0 47,9 + 8,5% 2ème trimestre 52,6 48,2 + 9,1% 3ème trimestre 50,8 49,4 + 3,0% 4ème trimestre 62,4 54,2 + 15,1 % Chiffre d’affaires annuel 217,8 199,7 + 9,1 % Dont Marketing digital 142,9 119,8 + 19,3 % Magazines 66,7 71,5 - 6,7 % Assurances 8,1 8,3 - 2,6 %

La marge brute2 du Groupe s’établit à 169,0 M€, en croissance de + 4,8 %. Son évolution par activité est la suivante :

En M€ 2024 2023 Variation Marketing Digital 94,2 81,4 + 15,8 % Magazines 66,7 71,5 - 6,7 % Assurances 8,1 8,3 - 2,6 % Marge brute 169,0 161,2 + 4,8 %

MARKETING DIGITAL : CROISSANCE SOUTENUE ET EXPANSION INTERNATIONALE ACCÉLÉRÉE

Les activités de Marketing Digital poursuivent leur forte dynamique de croissance, avec une marge brute de 94,2 M€, en progression de + 15,8 %. Cette croissance inclut un effet de périmètre3 de 7,0 M€, lié à la consolidation des sociétés acquises au cours de l’exercice. À périmètre constant, la marge brute est en croissance de + 7,4 %.

Conseil : La marge brute s’élève à 44,8 M€, en hausse de + 9,8 %, portée par le développement continu de Converteo, acteur clé du conseil en stratégie data et digitale. Avec plus de 400 consultants, la filiale accompagne de grandes marques sur des enjeux liés à la data et à l’intelligence artificielle, tout en enrichissant ses offres pour répondre aux évolutions du marché. En 2024, son développement international s’est accompagné de l’ouverture d’une filiale aux États-Unis et de bureaux à New York et Montréal.





: La marge brute s’élève à 44,8 M€, en hausse de + 9,8 %, portée par le développement continu de Converteo, acteur clé du conseil en stratégie data et digitale. Avec plus de 400 consultants, la filiale accompagne de grandes marques sur des enjeux liés à la data et à l’intelligence artificielle, tout en enrichissant ses offres pour répondre aux évolutions du marché. En 2024, son développement international s’est accompagné de l’ouverture d’une filiale aux États-Unis et de bureaux à New York et Montréal. Agences et Solutions marketing - France : La marge brute atteint 41,8 M€, en progression de + 17,9 %, intégrant un effet de périmètre de 3,5 M€, lié à l’acquisition et la consolidation de nouveaux acteurs : i) depuis juillet 2023, Groupe Grand Mercredi, expert du marketing des plus de 50 ans, et Le Nouveau Bélier, agence de conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail, ii) depuis juin 2024, Ereferer, plateforme innovante spécialisée dans le netlinking automatisé, acquise par l’intermédiaire de sa filiale Rocket Marketing, et iii) depuis octobre 2024, Coup de Poing, agence reconnue pour ses solutions BtoB en fidélisation client.

À périmètre constant, la croissance organique s’élève à + 8,9 %, soutenue par le dynamisme des activités en Chine et le développement de solutions technologiques innovantes en France et à l’international. En particulier, les solutions de Smart Traffik (Okube) et de Rocket Marketing rencontrent un succès croissant.

Agences et Solutions - International : La marge brute s’établit à 7,7 M€ en progression de + 49,3 %, intégrant la première contribution de l’agence de communication allemande GUD.Berlin à hauteur de 3,6 M€. En Espagne, la marge brute atteint 4,1 M€, en recul de 20,7 %, en raison d’un effet de base défavorable au second semestre. Le pôle s’est renforcé en début d’année 2025 avec l’acquisition simultanée de l’agence créative Selmore et de l’agence digitale DotControl aux Pays-Bas.





Marge brute - En M€ 2024 2023 Variation Conseil 44,8 40,8 + 9,8 % Agences et Solutions - France 41,8 35,4 + 17,9 % Agences et Solutions - International 7,7 5,1 + 49,3 % Marge brute Marketing Digital 94,2 81,4 + 15,8 %

MAGAZINES : MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS MALGRÉ UN MARCHÉ DÉFAVORABLE

Dans un contexte de baisse du marché de la presse, la marge brute de l’activité Magazines s’élève à 66,7 M€, en recul de - 6,7 %, pour un Volume d’Affaires Brut4 de 178,6 M€ (- 6,7 %). Le portefeuille d’abonnements actifs à durée libre atteint 1,885 million au 31 décembre 2024, soit une baisse de - 6,9 % par rapport à l’année précédente. Face à une reprise limitée et contrastée de la consommation en France, le Groupe maintient ses investissements commerciaux avec une sélection ciblée des segments de clientèle les plus rentables, des campagnes marketing ajustées, et le développement de nouvelles offres et de nouveaux partenariats. Ces leviers permettent de soutenir la récurrence des revenus du portefeuille de contrats et de renforcer le positionnement du Groupe auprès des éditeurs de presse.

ASSURANCES : PERFORMANCE SOLIDE

La marge brute de DÉKUPLE Assurance, spécialisée dans le courtage d’assurances affinitaires par data marketing, s’établit à 8,1 M€, en repli limité de - 2,6 % dans un environnement économique complexe. Cette résilience des ventes repose sur une approche marketing innovante, en particulier dans le domaine de l’assurance Santé, avec une stratégie visant à pérenniser le portefeuille d’assurés.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique incertain en ce début d’année 2025, le Groupe DÉKUPLE démontre sa résilience et poursuit sa stratégie de consolidation de son leadership européen en communication et data marketing. Grâce à une assise financière solide, le Groupe maintient ses investissements dans les activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, l’expansion du Marketing Digital s’accélère, portée par la croissance organique et des acquisitions ciblées. Fidèle à sa dynamique de développement, DÉKUPLE reste en veille active pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, en France comme à l’international, afin d’élargir son expertise et renforcer sa capacité à accompagner le développement de ses clients.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2024, le lundi 31 mars 2025 (avant bourse)

Rapport annuel 2024, le jeudi 17 avril 2025 (après bourse)

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L'effet périmètre se calcule (i) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés acquises au cours de la période ou de la période comparable et (ii) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés cédées au cours de la période ou de la période comparable. L’activité à périmètre constant ne tient donc pas compte de cet effet de périmètre au cours de la période considérée.

4 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements commercialisés.

