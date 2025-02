Studie zur psychologischen Sicherheit von Workplace Options offenbart alarmierende Trends in Bezug auf Stress und Konflikte am Arbeitsplatz weltweit

RALEIGH, North Carolina, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der moderne Arbeitsplatz steht an einem Scheideweg. Steigende Stressbelastung der Mitarbeiter, eskalierende politische Konflikte und zunehmender Leistungsdruck wirken sich weltweit auf Unternehmen aus. Das weltweit führende Unternehmen für Mitarbeiterengagement und -befähigung, Workplace Options, und das WPO Centre for Organizational Effectiveness, haben ihre jährliche Studie zur psychologischen Sicherheit veröffentlicht. Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass Arbeitnehmer in 18 Ländern mit Problemen konfrontiert sind, die, wenn sie nicht angegangen werden, die Zukunft der Arbeit für kommende Generationen bestimmen könnten.

„Führungskräfte und Personalmanager müssen sich eine dringende Frage stellen: Wollen sie eine psychologisch sichere und engagierte Belegschaft aufbauen oder wollen sie eine von Stress und Instabilität geprägte Kultur aufrechterhalten?“, kommentierte Alan King, Präsident und CEO von Workplace Options (WPO). „Psychologische Sicherheit – die Gewissheit, dass Mitarbeiter sich ohne Angst vor negativen Konsequenzen frei äußern können – ist nicht mehr nur ein Pluspunkt am Arbeitsplatz. Sie ist eine geschäftliche Notwendigkeit.“

Psychologische Sicherheit: Ein globaler Imperativ

Die Studie des WPO Centre for Organizational Effectiveness zur psychologischen Sicherheit zeigt, dass Stress, Konflikte und Leistungsdruck weltweit die größten Probleme am Arbeitsplatz darstellen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Stress am Arbeitsplatz ist das größte Problem in fast allen untersuchten Ländern.

in fast allen untersuchten Ländern. Konflikte am Arbeitsplatz sind ein weit verbreitetes Problem , insbesondere in China, Frankreich und Japan.

, insbesondere in China, Frankreich und Japan. Der Leistungsdruck nimmt weltweit zu , wobei es den Arbeitnehmern schwer fällt, die Erwartungen zu erfüllen.

, wobei es den Arbeitnehmern schwer fällt, die Erwartungen zu erfüllen. Junge Erwachsene leiden unter Burnout – ein alarmierendes Zeichen für das künftige Wohlergehen der Arbeitnehmer.

„Unsere Studie ist ein Weckruf. Wenn Unternehmen der psychologischen Sicherheit jetzt keinen Vorrang einräumen, wird die nächste Generation in eine Arbeitswelt eintreten, die von Stress, Konflikten und mangelndem Engagement geprägt ist“, so Dr. Kennette Thigpen Harris, LCSW. „Millennials sind jetzt in Entscheidungspositionen, und die Notwendigkeit, eine Arbeitsplatzkultur zu schaffen, die von Vertrauen, Respekt, Zusammenarbeit und Wohlbefinden geprägt ist, war noch nie so groß wie heute.“

Was unterscheidet diese Studie von anderen?

Im Gegensatz zu Umfragen basiert die Studie zur psychologischen Sicherheit des WPO Centre for Organizational Effectiveness auf echten, anonymisierten Gesprächen zwischen Mitarbeitern und Ärzten. Dieser menschenzentrierte Ansatz bringt die ungeschönten Emotionen, Ängste und Herausforderungen, denen sich Mitarbeiter gegenübersehen, ans Licht und verschafft Führungskräften reale Einblicke, um sinnvolle Veränderungen anzustoßen.

Welche Bedeutung hat dies für Unternehmen?

Unternehmen, die das Thema psychologische Sicherheit außer Acht lassen, sehen sich häufig mit folgenden Problemen konfrontiert:

Höhere Fluktuationsraten , da Mitarbeiter nach Arbeitsplätzen suchen, bei denen ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden im Vordergrund stehen.

, da Mitarbeiter nach Arbeitsplätzen suchen, bei denen ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden im Vordergrund stehen. Sinkende Produktivität aufgrund von ungelösten Konflikten und Stress am Arbeitsplatz.

aufgrund von ungelösten Konflikten und Stress am Arbeitsplatz. Unmotivierte Mitarbeiter, die sich ungehört und nicht unterstützt fühlen.

Ein Aufruf zum Handeln für Führungkräfte

Die Ergebnisse der Studie zur psychologischen Sicherheit am Arbeitsplatz von Workplace Options bieten Führungskräften entscheidende Anhaltspunkte für die Bewältigung der heutigen globalen Herausforderungen am Arbeitsplatz.

Ein globaler Vergleich von Arbeitsplatzproblemen

Diese Studie, die sich auf menschenbezogene Perspektiven und Daten stützt, bietet umfassende Erkenntnisse aus 18 Ländern.

Land Wichtigsten Sorgen am Arbeitsplatz Australien Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Belgien Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Karrierewechsel/-entwicklung Kanada Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme China Konflikte am Arbeitsplatz, Stress am Arbeitsplatz, Karrierewechsel/-entwicklung Costa Rica Stress am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme, Konflikte am Arbeitsplatz Frankreich Konflikte am Arbeitsplatz, Stress am Arbeitsplatz, Karrierewechsel/-entwicklung Deutschland Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Indien Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Indonesien Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Irland Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Italien Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Japan Konflikte am Arbeitsplatz, Stress am Arbeitsplatz, Mobbing/Belästigung am Arbeitsplatz Mexiko Stress am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme, Konflikte am Arbeitsplatz Portugal Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Singapur Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Vereinigte Arabische Emirate Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Karrierewechsel/-entwicklung Vereinigtes Königreich Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme Vereinigte Staaten Stress am Arbeitsplatz, Konflikte am Arbeitsplatz, Leistungsprobleme





Über das WPO Centre for Organizational Effectiveness

Das WPO Centre for Organizational Effectiveness leistet datengestützte Beratung, Schulung von Führungskräften und globales Benchmarking zu psychologischer Sicherheit und psychosozialem Risikomanagement. Unsere Experten arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um Strategien für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, integrative Führung und organisatorische Resilienz in praktikable Geschäftsmodelle zu integrieren.

Über Workplace Options:

Workplace Options (WPO) wurde 1982 gegründet und ist der größte unabhängige Anbieter ganzheitlicher Lösungen für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Durch maßgeschneiderte Programme und ein umfassendes globales Netzwerk von zertifizierten Anbietern und Fachleuten unterstützt WPO Menschen dabei, gesünder, glücklicher und produktiver zu werden, sowohl persönlich als auch beruflich. 50 Prozent der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf WPO. WPO bietet mehr als 88 Millionen Menschen in 127.000 Unternehmen in über 200 Ländern und Gebieten hochwertige digitale und persönliche Dienstleistungen an.

Für weitere Informationen oder eine Interviewanfrage wenden Sie sich bitte an:

Jennifer Dart, Senior Corporate Communications Manager

Jennifer.Dart@workplaceoptions.com