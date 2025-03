Workplace Options: uno studio sulla sicurezza psicologica rivela, a livello globale, allarmanti tendenze allo stress e ai conflitti sul posto di lavoro

RALEIGH, Carolina del Nord, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I moderni posti di lavoro si trovano di fronte a un bivio. L’aumento dello stress tra i dipendenti, l’escalation delle tensioni politiche e la crescente pressione sul rendimento lavorativo stanno dando una nuova forma alle organizzazioni mondiali. Workplace Options, leader mondiale nel settore del coinvolgimento e dell'empowerment dei dipendenti, e il WPO Centre for Organizational Effectiveness hanno pubblicato l’annuale Studio sulla sicurezza psicologica. I risultati dello studio rivelano come i dipendenti, in 18 Paesi, stiano lottando in modi che, se non affrontati, potrebbero definire il futuro del lavoro per le generazioni future.

“I leader aziendali e i responsabili del personale si trovano di fronte a una domanda urgente: saranno in grado di creare una forza lavoro attiva e sicura a livello psicologico o consolideranno una cultura di stress e instabilità?”, ha dichiarato Alan King, Presidente e CEO di Workplace Options (WPO). “La sicurezza psicologica, vale a dire la convinzione che i dipendenti possano esprimersi senza temere conseguenze negative, non è più solo un vantaggio sul posto di lavoro. È una necessità aziendale.”

Sicurezza psicologica: un imperativo globale

Lo studio sulla sicurezza psicologica del WPO Centre for Organizational Effectiveness evidenzia che lo stress, i conflitti e le difficoltà a livello di rendimento lavorativo hanno la meglio, in tutto il mondo, sulle preoccupazioni nei posti di lavoro.

I risultati principali includono:

Lo stress sul posto di lavoro è la principale preoccupazione in quasi tutti i Paesi esaminati.

preoccupazione in quasi tutti i Paesi esaminati. I conflitti lavorativi costituiscono un problema molto diffuso , soprattutto in Cina, Francia e Giappone.

, soprattutto in Cina, Francia e Giappone. A livello globale, la pressione sul rendimento lavorativo è in aumento , tanto che i dipendenti dichiarano di non riuscire a soddisfare le aspettative.

, tanto che i dipendenti dichiarano di non riuscire a soddisfare le aspettative. I giovani adulti sono afflitti dalla sindrome da burnout, un’allarmante situazione sul futuro del benessere della forza lavoro.

“Il nostro studio è un campanello d’allarme. Se le organizzazioni non danno ora priorità alla sicurezza psicologica, la prossima generazione dovrà fare i conti con una forza lavoro definita da stress, conflitti e disimpegno”, ha affermato la dott.ssa Kennette Thigpen Harris, LCSW. “I Millennial hanno assunto ruoli decisionali; pertanto, l’opportunità di costruire una cultura sul posto di lavoro definita da fiducia, rispetto, collaborazione e benessere non è mai stata così urgente.”

Che cosa rende diverso questo studio?

A differenza dei sondaggi, il WPO Centre for Organizational Effectiveness ha proposto uno Studio sulla sicurezza psicologica che si basa su conversazioni reali e anonime tra dipendenti e medici. Questo approccio incentrato sulle persone porta alla luce le emozioni, le paure e le sfide che i dipendenti vivono quotidianamente, fornendo ai leader aziendali spunti concreti per gestire un cambiamento significativo.

Perché è importante per le aziende

Le organizzazioni che non si occupano di sicurezza psicologica spesso sperimentano:

Tassi di turnover più elevati , poiché i dipendenti cercano posti di lavoro che diano priorità alla loro salute e al loro benessere mentale.

, poiché i dipendenti cercano posti di lavoro che diano priorità alla loro salute e al loro benessere mentale. Diminuzione della produttività a causa di conflitti e stress irrisolti sul posto di lavoro.

a causa di conflitti e stress irrisolti sul posto di lavoro. Una forza lavoro disimpegnata, per la quale i dipendenti non si sentono ascoltati né supportati.



Un invito all’azione per i leader

I risultati dello Studio sulla sicurezza psicologica di Workplace Options rappresentano un’indicazione fondamentale per i leader che devono affrontare le sfide odierne sul posto di lavoro.

Problematiche sul posto di lavoro: un confronto globale

Questo studio offre una visione completa di 18 Paesi, utilizzando prospettive e dati incentrati sulle persone.

Paese Principali preoccupazioni sul posto di lavoro Australia Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Belgio Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi, cambiamento/passaggio di carriera Canada Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Cina Conflitti lavorativi Stress sul posto di lavoro, cambiamento/passaggio di carriera Costa Rica Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Francia Conflitti sul lavoro, stress sul posto di lavoro, cambiamento/passaggio di carriera Germania Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo India Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Indonesia Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Irlanda Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Italia Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Giappone Conflitti lavorativi, stress e mobbing/molestie sul posto di lavoro Messico Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Portogallo Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Singapore Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Emirati Arabi Uniti Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi, cambiamento/passaggio di carriera Regno Unito Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo Stati Uniti Stress sul posto di lavoro, conflitti lavorativi e problemi di rendimento lavorativo





Informazioni sul WPO Centre for Organizational Effectiveness

Il WPO Centre for Organizational Effectiveness fornisce consulenze basate sui dati, formazione alla leadership e benchmarking globale sulla sicurezza psicologica e la gestione dei rischi psicosociali. I nostri esperti collaborano con aziende di tutto il mondo per integrare il benessere della forza lavoro, la leadership inclusiva e le strategie di resilienza organizzativa in piani aziendali attuabili.

Informazioni su Workplace Options:

Fondata nel 1982, l’azienda Workplace Options (WPO) è il più grande fornitore indipendente di soluzioni di benessere a livello olistico. Attraverso programmi personalizzati e una rete globale di fornitori e professionisti accreditati, WPO fornisce assistenza alle persone affinché diventino più sane, più felici e più produttive sia a livello personale che professionale. Accreditata dalla fiducia del 50% delle aziende Fortune 500, WPO fornisce assistenza di alta qualità, sia in forma digitale sia in presenza, a oltre 88 milioni di persone di 127.000 organizzazioni in più di 200 tra Paesi e territori.

