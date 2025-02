Onderzoek naar psychologische veiligheid van Workplace Options onthult alarmerende trends in stress en conflicten op het werk wereldwijd

RALEIGH, North Carolina, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De moderne werkplek bevindt zich op een tweesprong. Toenemende stress bij werknemers, oplopende politieke spanningen en groeiende prestatiedruk veranderen organisaties wereldwijd. Workplace Options, de wereldwijde marktleider op het gebied van werknemersbetrokkenheid en -empowerment, en het WPO Centre for Organizational Effectiveness, hebben hun jaarlijks onderzoek naar psychologische veiligheid gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek onthullen hoe werknemers in 18 landen worstelen op manieren die, als ze niet worden aangepakt, de toekomst van het werk voor de komende generaties kunnen bepalen.

“Leidinggevenden en managers worden geconfronteerd met een belangrijke vraag: kiezen ze voor een werkomgeving waarin psychologische veiligheid en betrokkenheid centraal staan, of houden ze een cultuur van stress en onzekerheid in stand?” zegt Alan King, voorzitter en CEO van Workplace Options (WPO). “Psychologische veiligheid – de overtuiging dat werknemers zich kunnen uiten zonder angst voor negatieve gevolgen – is niet langer slechts een extraatje op de werkvloer. Het is een zakelijke noodzaak.”

Psychologische veiligheid: een wereldwijde noodzaak

Uit de Psychological Safety Study van het WPO Centre for Organizational Effectiveness blijkt dat stress, conflicten en prestatieproblemen wereldwijd de meeste zorgen baren op het werk.

Belangrijke bevindingen zijn:

Werkstress staat bovenaan als grootste zorg in bijna elk onderzocht land.

in bijna elk onderzocht land. Conflicten op de werkvloer komen veel voor , met name in China, Frankrijk en Japan.

, met name in China, Frankrijk en Japan. Wereldwijd neemt de prestatiedruk toe , en werknemers worstelen steeds meer om aan de verwachtingen te voldoen.

, en werknemers worstelen steeds meer om aan de verwachtingen te voldoen. Jonge volwassenen kampen met burn-out, wat een zorgwekkend signaal is voor het welzijn van de toekomstige beroepsbevolking.

“Ons onderzoek is een wake-upcall. Als organisaties nu geen prioriteit geven aan psychologische veiligheid, zal de volgende generatie een werkomgeving krijgen die gekenmerkt wordt door stress, conflicten en desinteresse,” zegt dr. Kennette Thigpen Harris, LCSW. “Nu millennials ook besluitvormende functies ingenomen hebben, is het urgenter dan ooit om een werkcultuur te creëren die wordt gekenmerkt door vertrouwen, respect, samenwerking en welzijn.”

Wat maakt dit onderzoek anders?

In tegenstelling tot gebruikelijke enquêtes is het onderzoek naar psychologische veiligheid van het WPO Centre for Organizational Effectiveness gebaseerd op echte, geanonimiseerde gesprekken tussen werknemers en hulpverleners. Deze op de mens gerichte aanpak brengt de rauwe emoties, angsten en uitdagingen die werknemers voelen aan het licht en geeft bedrijfsleiders waardevolle inzichten om wezenlijke veranderingen te realiseren.

Waarom dit voor bedrijven belangrijk is

Organisaties die geen aandacht besteden aan psychologische veiligheid krijgen vaak te maken met:

Hogere verloopcijfers , omdat werknemers op zoek gaan naar werkplekken die hun mentale gezondheid en welzijn prioriteren.

, omdat werknemers op zoek gaan naar werkplekken die hun mentale gezondheid en welzijn prioriteren. Dalende productiviteit door onopgeloste conflicten en stress op de werkvloer.

door onopgeloste conflicten en stress op de werkvloer. Een ongeïnspireerd team, waarin werknemers zich niet gehoord of gesteund voelen.



Een oproep tot actie aan leiders

De bevindingen van het onderzoek naar psychologische veiligheid van Workplace Options dienen als een belangrijke blauwdruk voor leiders die de huidige wereldwijde werkuitdagingen het hoofd moeten bieden.

Een wereldwijde vergelijking van werkplekproblemen

Dit onderzoek brengt waardevolle inzichten uit 18 landen samen, met gebruik van mensgerichte perspectieven en gegevens.

Land Belangrijkste zorgen op de werkplek Australië Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen België Stress op het werk, conflicten op het werk, loopbaanverandering Canada Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen China Conflicten op het werk, stress op het werk, loopbaanverandering Costa Rica Stress op het werk, prestatieproblemen, conflicten op het werk Frankrijk Conflicten op het werk, stress op het werk, loopbaanverandering Duitsland Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen India Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Indonesië Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Ierland Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Italië Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Japan Conflicten op het werk, stress op het werk, pesten/intimidatie op het werk Mexico Stress op het werk, prestatieproblemen, conflicten op het werk Portugal Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Singapore Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Verenigde Arabische Emiraten Stress op het werk, conflicten op het werk, loopbaanverandering Verenigd Koninkrijk Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen Verenigde Staten Stress op het werk, conflicten op het werk, prestatieproblemen





