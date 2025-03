Quand tradition et art contemporain se rencontrent : 798·751 a mené une campagne spéciale pour la fête du printemps

PÉKIN, 01 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la fin de lʼannée 2024, lʼOrganisation des Nations Unies pour lʼéducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement inscrit la « Fête du printemps » sur sa liste du patrimoine culturel immatériel (PCI) de lʼhumanité, marquant ainsi une avancée significative dans la promotion de cette fête traditionnelle chinoise auprès des populations du monde entier. En réponse, la communauté 798·751 de Pékin a organisé une célébration du Nouvel An unique en son genre, « The After Party » de la Fête du printemps, mêlant harmonieusement tradition et art contemporain, créant ainsi un événement vibrant pour marquer le début de lʼannée du serpent.

Cette célébration a permis à 168 entreprises de la Communauté de prolonger leurs heures dʼouverture et dʼorganiser des spectacles culturels, attirant plus de 50 000 visiteurs par jour et générant 2,07 millions de yuans de recettes journalières, établissant ainsi un nouveau record historique.



Le défilé du dragon de Gutian pendant « The After Party » de la Fête du printemps



Cette fête sʼest distinguée par lʼintégration des traditions inscrites au patrimoine culturel immatériel. Un « 姑田大龙 » (dragon de Gutian) de 79,8 mètres de long serpente à travers le complexe industriel, suscitant les applaudissements des visiteurs. En outre, une danse de la lanterne roulante vieille de 800 ans, réimaginée avec une chorégraphie moderne, a captivé le public, les interprètes brisant les frontières entre la scène et les spectateurs.

Un autre élément clé de la fête a été le déploiement impressionnant de plus de 1 000 lanternes dans la rue, mettant en valeur à la fois lʼartisanat traditionnel et la créativité artistique contemporaine. Une lanterne serpent de 20 mètres de long, symbolisant le bonheur et la bonne fortune, a été particulièrement appréciée du public. Les visiteurs pouvaient également trouver leur nom parmi les lanternes des « Cent Noms » et gagner des cadeaux, sʼimmergeant ainsi dans la joie des fêtes traditionnelles. Les apparitions surprises de vendeurs de la dynastie Song ont ajouté une touche de suspense et dʼenchantement à la soirée.



Un vendeur de la dynastie Song lors de lʼ« After Party »



La communauté 798·751, une des zones nationales dʼagglomération de la culture nocturne et de la consommation touristique, a fait de lʼart une passerelle permettant dʼintégrer de manière organique la préservation du PCI, les interactions technologiques et les écosystèmes commerciaux. Cette « After Party » a non seulement mis en évidence lʼénergie vibrante de lʼéconomie nocturne de Pékin, mais a également redéfini la mémoire culturelle par le biais de lʼexpression contemporaine, ouvrant la voie à des méthodes novatrices de préservation du patrimoine de la culture traditionnelle et annonçant une nouvelle ère dʼexpression culturelle et artistique dans le cadre de lʼAnnée du serpent.

