SQ, XYZ 截止日期提醒：全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Block, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – SQ, XYZ

紐約, March 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日（包括首尾兩日，下稱「集體訴訟期」）期間購買了 Block, Inc. (NYSE: SQ, XYZ) 普通股 A 股之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 3 月 18 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Block, Inc. 普通股 A 股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Block 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=33882 或致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 如果您希望擔任首席原告，您必須在 2025 年 3 月 18 日前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在領導角色方面具有成功紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和誤導性陳述及／或未有披露：(1) Block 在 Square 及 Cash 兩個應用程式中涉及廣泛且長達數年的合規失誤，包括未能對其客戶身分或客戶交易性質作出基本的盡職調查，以防止這些平台用於非法或違法活動；(2) Block 對尋求開立帳戶、進行交易及存入或提取資金的客戶只實施最低程度的責任，有效為在 Square 及 Cash 應用程式平台上廣泛進行的非法和違法活動提供庇護；鼓吹使用比特幣；並且向 Block 的銀行夥伴施加壓力，要求他們放棄了解客戶的正常盡職調查活動；(3) Square 和 Cash 應用程式上數以千計的交易與各種非法及違法活動有關，當中尤其包括清洗黑錢、兒童性侵犯、性交易、販毒、為恐怖活動籌集資金、買兇謀殺，及向受到經濟制裁的實體或人士違法付款；(4) 即使帳戶被標記為可能存在非法或違法活動，Block 仍允許其客戶提取資金；(5) Block 的客戶可使用虛假身份開立多個帳戶來從事非法或違法活動；(6) 縱使出現大量危險警號、由內部員工報告的缺陷和客戶投訴，Block 的高層管理人員及董事局仍未有對已發現的合規缺陷作出糾正；(7) 因為使用虛假帳戶，以及罪犯和其他不良行為分子可以開設多個帳戶，Block 的 Cash 應用程式用戶指標被人為誇大；及 (8) 皆因上述各點，Block 的行為操守被曝光，令其遭受重大而未經披露的風險，因此可能會令 Block 面臨聲譽上的傷害、不利的監管行動、業務活動的損失，以及對 Block 的營運和財務業績構成不利影響。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Block 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=33882 或致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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