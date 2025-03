À l’occasion du MWC 2025, BleeqUp lance Ranger, le premier modèle au monde de lunettes de cyclisme 4 en 1 avec caméra optimisée par l’IA

BARCELONE, Espagne, 02 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’IA fait son entrée dans l’univers du cyclisme à l’occasion du MWC, avec la présentation par BleeqUp de Ranger, le premier modèle au monde de lunettes de cyclisme 4 en 1 avec caméra optimisée par l’IA. À la pointe de la technologie, BleeqUp est parvenu à intégrer une caméra haute définition optimisée par l’IA dans des lunettes de cyclisme professionnelles. Vous pouvez ainsi enregistrer facilement des vidéos ou des photos d’un voyage, d’éditer automatiquement les meilleurs moments d’une simple pression du doigt grâce à l’IA intégrée, et de rester en contact avec vos compagnons de route.

Tout d’abord, les lunettes de cyclisme BleeqUp Ranger AI remplissent toutes les cases en matière de protection oculaire sur route. Avec un indice UV400, une conception antibuée, une plaquette nasale réglable et une lentille enveloppante de qualité supérieure, vos yeux sont en sécurité sur tous vos parcours. Leur indice IP54 protège les fonctions intelligentes intégrées, et les lunettes sont aussi compatibles avec les verres correcteurs : les inserts à clipser permettent une correction facile de la vue, tandis que les verres extérieurs peuvent être également remplacés. Les lunettes BleeqUp Ranger sont fabriquées en TR90, un matériau léger et durable, ce qui leur permet de combiner une caméra d’action, des écouteurs et un talkie-walkie en un seul appareil, tout en garantissant un poids total inférieur à 50 g.

Lorsque vous prenez la route, BleeqUp est prêt à documenter votre voyage. Contrairement à la plupart des lunettes « intelligentes », les BleeqUp Ranger peuvent enregistrer des heures de vidéo, et pas seulement quelques minutes, ce qui vous permet de capturer tous les détails de votre trajet. Enregistrez jusqu’à une heure de vidéo 1080p avec les lunettes elles-mêmes, et jusqu’à quatre heures supplémentaires de contenu grâce à la batterie supplémentaire qui peut être montée sur un casque, un feu arrière étant également intégré afin d’assurer votre sécurité lorsque vous circulez dans l’obscurité.

Grâce au montage vidéo optimisé par l’IA, vous n’avez pas besoin de regarder manuellement toutes les heures de vidéo enregistrées pour sélectionner les meilleurs passages à publier. Les moments importants comme les vues pittoresques, les moments de tension et les freinages d’urgence imprévus sont mis en évidence pour que vous puissiez les examiner dans l’application BleeqUp, avec superposition des détails du voyage tels que l’heure et l’itinéraire emprunté. D’une simple pression du doigt, vous pouvez éditer une vidéo en regroupant les meilleurs moments de votre parcours dans une publication absolument parfaite. Grâce aux algorithmes EIS spécialisés dans le cyclisme, les spectateurs de vos vidéos verront exactement ce que vous avez fait et comment vous l’avez fait, plutôt que l’endroit où votre caméra d’action a été montée.

Contrairement à des écouteurs classiques, les écouteurs ouverts intégrés ne peuvent pas tomber de vos oreilles et offrent une fonctionnalité talkie-walkie pour que vous puissiez discuter avec vos amis sur votre parcours tout en vous permettant de recevoir des appels en cas d’urgence, le tout sans interférer avec votre capacité à rester informé des dangers de la route. Les lunettes BleeqUp Ranger sont dotées d’un système à deux haut-parleurs pris en charge par deux pilotes dynamiques, complétés par deux pilotes MEMS à semi-conducteurs, tous conçus pour offrir un son haute fréquence à gamme complète et une résistance améliorée au bruit du vent. Les commandes vocales mains libres avec assistant numérique intégré, la télécommande Bluetooth montée sur le guidon et les commandes tactiles vous permettent d’accéder à tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et si vous vous perdez, vous pouvez toujours demander de l’aide à la navigation embarquée grâce à Google Maps (aux États-Unis). Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par le chipset Snapdragon® W5 de Qualcomm, rapide et économe en énergie.

Mieux encore, les lunettes de cyclisme BleeqUp Ranger AI ne vous gênent pas. Avec ces lunettes de cyclisme, vous n’avez aucun écran gênant qui se dresse entre vous et la route ou qui vous dérange avec des notifications. Vous pouvez documenter votre voyage en toute tranquillité, que ce soit pour partager les meilleurs moments de votre voyage avec vos amis et votre famille, partager vos cascades spectaculaires sur les réseaux sociaux, ou enregistrer votre parcours afin d’assurer votre propre protection en cas d’urgence. Vous n’êtes pas en selle pour lire vos SMS ou pour parcourir vos flux RSS, alors pourquoi emporter un autre écran avec vous ? Laissez les e-mails sur votre téléphone et profitez de votre balade à vélo avec BleeqUp.

Rejoignez-nous au MWC

Les visiteurs et les fans sont invités à assister à notre exhibition aujourd’hui au Showstoppers, et les lunettes de cyclisme BleeqUp Ranger AI avec caméra intégrée seront également disponibles pour démonstration sur le stand de Qualcomm (#3E10, Hall 3) ainsi que sur le stand de BleeqUp (8.0D9.10, 4YFN & Partner Theatres, Hall 8.0). Pour connaître les disponibilités et réserver, veuillez nous contacter directement. Pour ceux qui souhaitent se procurer ces lunettes de cyclisme optimisées par l’IA, le lancement des BleeqUp Ranger aura lieu fin mars sur Kickstarter .

Pour obtenir des images et de plus amples informations, veuillez consulter le dossier de presse .

À propos de BleeqUp

Rompez avec la tradition ! Marque spécialisée dans les technologies de sports de plein air optimisées par l’IA, Bleequp crée des produits pour tous ceux qui ont soif de balades au grand air, de vent dans les cheveux et du bonheur indomptable des sorties en vélo. Nous sommes déterminés à repousser les limites de la technologie augmentée par l’IA afin d’améliorer la façon dont vous pouvez profiter des sports de plein air, notamment le cyclisme, la course à pied, l’alpinisme et le ski.

Chez BleeqUp, nous voulons offrir à chacun la possibilité d’être son propre créateur. Nous sommes là pour documenter vos défis les plus extrêmes, pour vous inspirer à bouger sans crainte et pour vous aider à transformer chaque goutte de sueur en un vlog ou une publication épique. Nous sommes là pour vous accompagner dans chacun de vos voyages à la montagne et en mer, en documentant chacun de vos exploits au cours de votre propre parcours personnel.

Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

