玩家創造與引領的世界，這正是我們要關注「Playio」的理由

（GNA Company 崔智雄 代表）

SUWON, South Korea, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由韓國企業 GNA Company 提供服務的「Playio」在台灣掀起熱潮，吸引了眾多行動遊戲玩家的關注。

繼韓國、日本、美國之後，Playio 也在台灣市場嶄露頭角，不禁產生疑問：獨特魅力究竟是什麼呢？

Playio 是一個創新的遊戲獎勵平台，玩家可根據遊玩時間獲取獎勵，並兌換 Uber Eats、便利商店禮券等商品。自 2021 年在韓國推出後，Playio 先後進軍美國與日本，最近更成功進入台灣市場，成為全球遊戲玩家的選擇。

Playio 以「Best Value for Gamers」為願景，致力於為行動遊戲玩家提供最佳價值。過去，遊戲曾被視為單純的娛樂，甚至受到負面看待，如「沉迷」、「上癮」、「宅男女」等標籤。但如今，遊戲已超越單純的休閒活動，成為創造新價值的重要文化內容。

在這樣的變化中，Playio 重新審視遊戲的價值，致力於為玩家帶來更具意義的體驗。它的目標不僅是單純的消費，而是建立一個玩家能積極參與並獲得回報的良性循環機制。

未來，Playio 將持續發展，為全球玩家提供更有價值的體驗。透過打造以玩家為中心的新遊戲生態系統，Playio 將以更具創新的服務，為全球用戶帶來多樣化的福利。

GNA Company 代表崔智雄表示：「我們相信遊戲不僅僅是一種興趣愛好，更是一個能創造新價值的舞台。Playio 尊重每一位玩家的遊戲體驗，並將致力於讓這些遊戲時光擁有更深遠的意義。未來，Playio 將與玩家一同開創新的遊戲世界。」