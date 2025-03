Aktsiaseltsi Infortar tütarühingute ärinimed muutuvad

Vastavalt 19. detsembril 2024 tehtud börsiteatele on tänaseks jõustunud muudatused Poola Äriregistris, mille kohaselt Elenger Gruppi kuuluvad Poola energiafirmad on võtnud kasutusele ärinime Elenger. EWE Polska Sp. z o.o. uus ärinimi on Elenger Polska Sp. z o.o. Tütarühingute ärinimed muudeti vastavalt: EWE Energia Sp. z o.o. uus ärinimi on Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. ja EWE Przesył Sp. z o.o. uus ärinimi on Elenger Serwis Sp. z o.o.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6228 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile