EXOSENS ENREGISTRE DES RÉSULTATS 2024 TRÈS SOLIDES, SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOUTENUE ATTENDUE POUR 2025-2026

FAITS MARQUANTS

Forte hausse du chiffre d’affaires de +35,0 %, supérieure aux prévisions annoncées lors de l’introduction en bourse, à 394,1 M€ en 2024, portée par une croissance dynamique à périmètre et change constants (+24,9 %) et l’intégration réussie des acquisitions bolt-on

Forte progression de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 118,5 M€ en 2024 (+37,8 %), soit une marge de référence dans le secteur de 30,1 % (contre 29,5 % en 2023), supérieur aux prévisions annoncées lors de l’introduction en bourse, ainsi qu’à la borne haute de la fourchette de chiffre d’affaires estimé communiquée en janvier 2025

Résultat net de 30,7 M€ en 2024, en forte croissance de +66,7% par rapport à 2023

Bilan solide avec un ratio de levier de 1,2x à fin 2024, conférant au Groupe la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance

Proposition de versement d’un dividende en espèces de 0,10 € par action au titre de l'exercice 2024, le premier depuis l’introduction en bourse d’Exosens



PERSPECTIVES POUR 2025 ET LA PÉRIODE 2024-2026 : DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOUTENUE, PORTÉE PAR LES TENDANCES FAVORABLES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Performances solides attendues en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %

La demande mondiale est plus forte qu’initialement anticipée, avec une intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs principaux alliés venant renforcer les perspectives du marché, ce qui devrait se traduire par un taux de croissance annuel moyen de l’EBITDA ajusté attendu dans le haut de la fourchette 15 à 20 % pour la période 2024-2026

Afin de répondre à cette demande, Exosens a décidé d'investir 20 M€ pour accroître sa capacité de production, non seulement en Europe, mais également aux États-Unis, avec, pour la première fois, une nouvelle usine de production outre-Atlantique qui offrira au Groupe de nouvelles opportunités de marché



Mérignac, France, 3 mars 2025 - Exosens (EXENS, FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, publie aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Le Conseil d’administration d’Exosens a arrêté les états financiers consolidés pour 2024 lors de sa réunion du 28 février 2025.

« Nous sommes fiers de publier aujourd’hui nos premiers résultats en tant que société cotée, notre performance 2024 surpassant les prévisions annoncées lors de notre introduction en bourse. Dans un environnement de marché de la défense dynamique, porté par des tensions géopolitiques croissantes et l’augmentation des budgets de défense des pays de l’OTAN et de leurs principaux alliés, Exosens a pleinement bénéficié de ces tendances structurelles et est idéalement positionné pour continuer à en tirer parti. 2024 a été une année charnière lors de laquelle nous avons poursuivi l’exécution rigoureuse de notre stratégie. Nous avons ainsi renforcé notre leadership dans les technologies critiques utilisées pour des missions stratégiques, surpassé les attentes et amélioré davantage nos marges de référence au sein de notre secteur, qui nous distinguent de nos concurrents.

Le segment Amplification demeure un moteur clé de notre croissance et affiche une demande plus forte qu’anticipé, nécessitant un accroissement de nos capacités. Nous allons ainsi augmenter nos capacités en Europe et établir une présence aux États-Unis, anticipant une demande soutenue à moyen terme et l’émergence de nouvelles opportunités.

Nous allons également accélérer le développement de notre segment Détection et Imagerie, qui a enregistré une croissance à périmètre et change constants de +7 % en 2024, soutenue par un mix produits favorable, des gains de parts de marché et par l’intégration réussie des acquisitions. Ces marchés bénéficient de nouveaux développements technologiques liés à l'intelligence artificielle pour le contrôle industriel, l'énergie nucléaire et la recherche médicale.

Tout en ayant pour objectif une croissance durable, nous demeurons engagés dans la satisfaction de nos clients, l’innovation, l'excellence opérationnelle et notre stratégie d’acquisition disciplinée. Grâce à une structure financière renforcée et à un marché dynamique, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer notre expansion et créer de la valeur, tant pour nos clients que pour nos actionnaires, avec le versement de notre premier dividende » a déclaré Jérôme Cerisier, CEO d’Exosens

Principales données financières

En millions d'euros 2023 2024 Variation (%) À périmètre

et change constants (%) Chiffres d’affaires 291,8 394,1 +35,0 % +24,9 % Marge brute ajustée 131,1 189,6 +44,7 % - En % du chiffre d’affaires 44,9 % 48,1 % +320 pb - EBITDA ajusté 86,0 118,5 +37,8 % - En % du chiffre d’affaires 29,5 % 30,1 % +60 pb - EBIT ajusté 66,1 95,3 +44,1 % - En % du chiffre d’affaires 22.7 % 24.2 % +150 pb - Résultat opérationnel 48,3 73,0 +51,2 % - En % du chiffre d’affaires 16,5 % 18,5 % +200 pb - Résultat net 18,4 30,7 +66,7 % - Résultat net ex. allocation du PPA 27,8 41,5 +49,2 % - Flux de trésorerie disponible 20,5 55,4 +170,0 % - Cash conversion (%) 69,3 % 74,1 % +480 pb - Dette nette 302,3 144,1 (47,7) % - Ratio de levier (x) 3,3x 1,2x (2,1)x -

Forte croissance du chiffre d’affaires en 2024 dans un environnement de marché dynamique, dépassant les prévisions de l'introduction en bourse

En millions d'euros 2023 2024 Variation (%) À périmètre et change constants (%) Amplification 209,9 280,2 +33,5 % +33,5 % Détection & Imagerie 82,5 117,5 +42,5 % +6.8 % Éliminations et autres (0,6) (3,7) s/o s/o Chiffre d’affaires total 291,8 394,1 +35,0 % +24,9 %

Exosens a réalisé une performance solide en 2024, dépassant les prévisions de son introduction en bourse et poursuivant sa dynamique de forte croissance. Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 394,1 millions d’euros, enregistrant une hausse significative de +35,0 % (soit +102,3 millions d’euros) par rapport à 2023, dont +24.9 % à périmètre et change constants, en raison principalement d’une forte demande sur le marché de la Défense.

Le chiffre d’affaires du segment Amplification s’est élevé à 280,2 millions d’euros en 2024, reflétant une forte croissance de +33,5 % par rapport à 2023, portée par une augmentation des volumes de vente et une montée en gamme des tubes intensificateurs d’image haute performance destinés aux applications de vision nocturne pour la Défense.

Le marché mondial de la vision nocturne bénéficie d’une demande croissante, portée par l’augmentation des budgets de défense et la nécessité pour les armées du monde entier d’améliorer leurs capacités de combat dans des environnements nocturnes, incluant une transition en cours des lunettes monoculaires vers les lunettes binoculaires. Le retour des combats de haute intensité a mis en évidence le rôle stratégique des opérations nocturnes en tant qu’avantage tactique déterminant., Les pays de l’OTAN et leurs principaux alliés ont continué d’accroitre leurs commandes de systèmes de vision nocturne en 2024, mais sont encore loin d’atteindre le taux d’équipement cible.

En ligne avec cette demande croissante du marché, Exosens, en tant que leader mondial, a bénéficié de sa position de fournisseur stratégique des pays de l'OTAN et de leurs principaux alliés en tubes intensificateurs d’image pour les systèmes de vision nocturne, remportant plusieurs contrats majeurs sur des marchés tels que, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la Belgique, la Finlande, la France ou l’Australie, entre autres.

En matière de croissance externe, le Groupe a annoncé en octobre 2024 un protocole d’accord pour l’acquisition de NVLS, spécialiste des équipements portables de vision nocturne et thermique. Cette acquisition va accélérer la capacité d’Exosens à moyen terme à développer la prochaine génération de lunettes avec des solutions innovantes combinant des dispositifs de vision nocturne et thermique. La finalisation de l’opération est attendue dans les prochains mois, sous réserve des autorisations et protocoles habituels. La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations et approbations habituelles.

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie a atteint 117,5 millions d'euros en 2024, soit une croissance de +42,5 % par rapport 2023, porté principalement par un mix produits favorable et l'accélération de la croissance des acquisitions bolt-on de 2023 (Telops, El-Mul, Photonis Germany1).

La croissance à périmètre et change constants a atteint +6,8 % en 2024, en accélération par rapport aux +6,0 % enregistrés sur les 9 premiers mois de l’année, portée par des gains de parts de marché à la suite du lancement de nouveaux produits, ainsi qu’une demande plus forte sur les principaux marchés à forte croissance d’Exosens (Sciences de la Vie, Nucléaire, et Défense). Ces facteurs ont plus que compensé la faiblesse des marchés du contrôle industriel (Chine, vision industrielle).

Au cours de l'année, Exosens a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie d'acquisition disciplinée, avec la réalisation de deux acquisitions, porteuses de synergies : Centronic (solutions de détection des radiations), en juillet, renforçant sa position de leader européen de l'instrumentation nucléaire, et LR Tech (spectroradiomètres infrarouge à transformée de Fourier), en septembre, possédant de fortes complémentarités avec le portefeuille de produits de Telops et permettant de consolider sa position dans le domaine des spectroradiomètres haut de gamme. De plus, Exosens a annoncé en novembre l'acquisition de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouges refroidies hautes performances, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025.

Amélioration significative de la marge brute ajustée en 2024

2023 2024 En millions d'euros %

des ventes En millions d'euros %

des ventes Variation

en % Amplification 93,3 44,4 % 132,4 47,3 % +42,0 % Détection & Imagerie 37,7 45,7 % 57,1 48,6 % +51,6 % Éliminations et autres 0,1 s/o 0,1 s/o s/o Marge brute ajustée 131,1 44,9 % 189,6 48,1 % +44,7 %

Exosens a enregistré une forte augmentation de la marge brute ajustée en 2024, tant au niveau du groupe que des deux segments, principalement en raison de l'augmentation des volumes de vente, de l'amélioration des rendements et d'un mix produits favorable. La marge brute ajustée du Groupe a atteint 189,6 millions d'euros en 2024, reflétant une croissance de +44,7 % par rapport à 2023. Le taux de marge brute ajustée s’est élevé à 48,1 % en 2024, représentant une amélioration significative de 320 points de base par rapport à 2023.

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 132,4 millions d’euros en 2024 (+42,0 % par rapport à 2023), soit une marge de 47,3 % (contre 44,4 % en 2023). Cette forte progression du taux de marge a principalement reflété l'augmentation des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produits favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection & Imagerie a atteint 57,1 millions d’euros en 2024 (+51,6 % par rapport à 2023), soit une marge de 48,6 % (contre 45,7 % en 2023). Cette amélioration du taux de marge a principalement reflété un mix produits favorable, l'amélioration des rendements et les synergies de coûts au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

Poursuite de la forte exécution opérationnelle, permettant une nouvelle augmentation de la rentabilité en 2024

Exosens a enregistré une nouvelle hausse de sa rentabilité au niveau du Groupe en 2024, renforçant ainsi sa marge de référence au sein du secteur, grâce à une forte dynamique commerciale et une excellence opérationnelle continue.

L'EBITDA ajusté a atteint 118,5 millions d'euros en 2024, enregistrant une forte croissance de +37,8 % (soit +32,5 millions d'euros) par rapport à 86,0 millions d'euros en 2023. En conséquence, la marge d'EBITDA ajusté s'est améliorée de 60 points de base à 30,1 % en 2024 (contre 29,5 % en 2023).

L'EBIT ajusté a atteint 95,3 millions d'euros en 2024, représentant une forte croissance de +44,1 % (soit +29,2 millions d'euros) par rapport à 66,1 millions d'euros en 2023. En conséquence, la marge d'EBIT ajusté a augmenté de 150 points de base à 24,2 % en 2024 (contre 22,7 % en 2023).

Le Groupe a enregistré un résultat opérationnel de 73,0 millions d'euros en 2024, en augmentation significative de +51,2 % (soit 24,7 millions d'euros) par rapport à 48,3 millions d'euros en 2023. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle a progressé de 200 points de base pour atteindre 18,5 % (contre 16,5 % en 2023).

Croissance significative du résultat net, en hausse de +67% en 2024

Exosens a enregistré une augmentation significative de son résultat net, qui s’est élevé à 30,7 millions d'euros en 2024, en hausse de +66,7 % (soit +12,3 millions d'euros) par rapport à 2023. Retraité de l’allocation du PPA, le résultat net a atteint 41,5 millions d'euros en 2024, en croissance de +49,2 % (soit +13,6 millions d'euros) par rapport à 2023.

Forte croissance du flux de trésorerie disponible, en hausse de +35 millions d'euros en 2024

Exosens a enregistré une forte augmentation de son flux de trésorerie disponible, à 55,4 millions d'euros en 2024 (contre 20,5 millions d'euros en 2023). Cette forte hausse a été réalisée malgré des charges exceptionnelles liées à des honoraires de conseil pour l’introduction en bourse. Par ailleurs, le Groupe a amélioré son taux de cash conversion à 74,1 % en 2024, contre 69,3 % en 2023, avec une augmentation de ses investissements en fin d’année pour soutenir sa croissance future.

Efforts importants en matière de R&D en 2024 pour soutenir la croissance à long terme et le leadership sur le marché

Les dépenses de R&D ont augmenté de +35,0 % pour atteindre 30,4 millions d'euros (soit 7,7 % du chiffre d'affaires) en 2024, contre 22,5 millions d'euros (soit 7,7% du chiffre d'affaires) en 2023. Les efforts continus du Groupe en matière de R&D, tels que le développement du tube intensificateur d’image 5G pour les équipements de vision nocturne pour le secteur de la défense ou de détecteurs de nouvelle génération pour ceux des Sciences de la Vie et du Nucléaire, viendront soutenir sa croissance future et renforcer son positionnement de leader technologique de pointe.

Finalisation de la première phase d’accroissement des capacités

Les dépenses d’investissement ont atteint 27,9 millions d’euros en 2024, contre 23,7 millions d’euros en 2023, traduisant une réduction du ratio d’investissement à 7,1 % du chiffre d’affaires (contre 8,1 % en 2023). Cette baisse s’explique par la finalisation des projets d’accroissement des capacités, issus des investissements engagés sur la période 2022-2023.

Structure de capital renforcée, soutenant pleinement notre stratégie de croissance

À la suite de son introduction en bourse réussie en juin 2024, qui comprenait une augmentation de capital de 180 millions d’euros et un refinancement complet de sa dette (avec la sécurisation de deux nouvelles facilités de crédit d’un montant total de 350 millions d’euros), Exosens a significativement renforcé sa structure financière. Le Groupe a ainsi réduit sa dette nette de plus de moitié, passant de 302,3 millions d’euros au 31 décembre 2023 à 144,1 millions d’euros au 31 décembre 2024.

En conséquence, le ratio de levier a été considérablement réduit, s’établissant à 1,2x au 31 décembre 2024, contre 3,3x au 31 décembre 2023, conférant au Groupe une grande flexibilité pour poursuivre ses investissements de croissance.

Dividende

Le Conseil d'administration de la Société a décidé, durant sa réunion du 28 février 2025, de proposer le versement d'un dividende de 0,10 € par action au titre de l'exercice 2024. Ce montant sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 23 mai 2025.

Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026 : Poursuite d'une dynamique de croissance soutenue, portée par des tendances favorables du secteur de la défense

Le Groupe prévoit des performances solides en 2025, avec une croissance du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 % par rapport à 2024.

Le Groupe s’attend à ce que l'EBITDA ajusté enregistre un TCAM pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette 15-20 % et que le ratio de cash conversion2 soit dans une fourchette de 70 à 75 % pour la même période en tenant compte d’investissements dans nos capacités en Europe et aux États-Unis.

En outre, Exosens entend poursuivre sa stratégie de croissance, à un rythme conforme à la tendance historique, tout en maintenant un ratio endettement financier net / EBITDA ajusté d'environ 2x.

Webcast

Jérôme Cerisier, Directeur général, et Quynh-Boi Demey, Directrice financière, tiendront une conférence téléphonique et un webcast pour présenter les résultats 2024 d’Exosens le lundi 3 mars 2025 à 9h00 (heure de Paris). Cette présentation sera suivie d'une session de questions-réponses et sera accessible via le lien : https://channel.royalcast.com/landingpage/exosens-en/20250303_1/.

Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2024 seront disponibles dans la section Relations Investisseurs du site Internet d'Exosens à l'adresse https://www.exosens.com/investors.

Les procédures d'audit relatives aux états financiers consolidés sont finalisées et le rapport d'audit correspondant des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Calendrier financier

28/04/2025 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T1 2025 (avant bourse)

: Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T1 2025 (avant bourse) 29/04/2025 : Publication du document d’enregistrement universel 2024

: Publication du document d’enregistrement universel 2024 23/05/2025 : Assemblée générale annuelle

: Assemblée générale annuelle 31/07/2025 : Résultats du premier semestre 2025 (avant bourse)

: Résultats du premier semestre 2025 (avant bourse) 27/10/2025 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T3 2025 (avant bourse)



À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment CAC All-Tradable, CAC Mid & Small, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Pour plus d’informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, +33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, +33 6 31 89 36 78

ANNEXES

Réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté

En millions d'euros 2023 2024 Résultat opérationnel 48,3 73,0 Amortissements et dépréciations - nets 29,2 34,1 Autres produits et charges 4,6 3,9 EBITDA 82,0 111,0 Paiements fondés sur des actions 1,6 2,9 Coûts non récurrents 2,4 4,5 EBITDA ajusté 86,0 118,5 Amortissements et dépréciations excluant l’allocation du PPA (19,9) (23,3) EBIT ajusté 66,1 95,3

Réconciliation du flux de trésorerie disponible et de la cash conversion

En millions d'euros 2023 2024 EBITDA ajusté 86,0 118,5 Frais de recherche et de développement capitalisés (8,6) (11,0) EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés 77,4 107,5 Variation du fonds de roulement3 (21,4) (10,7) Impôts payés (6,9) (6,7) Dépenses d'investissement de maintenance4 (6,4) (12,5) Autres (4,9) (7,0) Flux de trésorerie disponible avant investissement de croissance 37.8 70,7 Dépenses d'investissement de croissance4 (17,3) (15,3) Flux de trésorerie disponible après investissement de croissance 20,5 55,4 EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés et dépenses d'investissement (A) 53,7 79,6 EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés (B) 77,4 107,5 Cash conversion (%) (A) / (B) 69,3% 74,1%

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 2023 2024 Chiffre d’affaires 291,8 394,1 Achats consommés (76,0) (103,0) Autres achats et charges externes (54,1) (65,5) Impôts et taxes (1,6) (1,6) Charges de personnel (81,3) (110,8) Autres produits / (charges) opérationnelles 4,4 2,0 Dotations aux amortissements et provisions (30,4) (38,2) Dont amortissement du PPA (9,5) (10,8) Résultat opérationnel courant 52,8 76,9 Résultat opérationnel courant excluant l’allocation du PPA 62,3 87,8 Autres produits / (charges) (4,5) (3,9) Résultat opérationnel 48,3 73,0 Résultat opérationnel excluant l’allocation du PPA 57,7 83,8 Résultat financier net (28,0) (31,2) Résultat avant impôts 20,2 41,8 Résultat avant impôts excluant l’allocation du PPA 29,7 52,6 Impôts sur le résultat (1,8) (11,1) Résultat net / (perte) 18,4 30,7 Résultat net / (perte) excluant l’allocation du PPA 27,8 41,5

Tableau des flux de trésorerie consolidés

En millions d'euros 2023 2024 Résultat net / (perte) 18,4 30,7 Résultat financier net 28,0 31,2 Impôts sur le résultat 1,8 11,1 Dotations, reprises et amortissements 30,9 36,9 Autres produits / (charges) (0,2) 2,5 Impôts reçus / (payés) (6,9) (6,7) Variation du fonds de roulement net (21,7) (9,5) Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 50,5 96,2 Investissements nets en actifs (31,4) (41,3) Acquisitions nettes de participations (69,3) (31,4) Subventions d'investissement reçues et autres flux 1,1 (0,0) Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (99,6) (72,7) Augmentations / (réductions) de capital 0,0 180,0 Acquisitions et cessions d'actions propres 0,0 (0,3) Variation des passifs financiers et des contrats de location IFRS 16 57,6 (65,1) Paiements d'intérêts (y compris les contrats de location IFRS 16) (24,4) (24,2) Autres 2,3 (14,1) Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 35,5 76,3 Effet des variations des taux de change 0,2 0,4 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (13,5) 100,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 29,0 15,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 15,5 115,6

Bilan consolidé - Actif

En millions d'euros 31-déc-2023 31-déc-2024 Goodwill 174,3 189,5 Immobilisations incorporelles 202,4 204,9 Immobilisations corporelles 72,1 93,6 Droit d'utilisation des actifs de location 10,8 10,6 Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres participations 3,4 3,4 Actifs financiers et autres actifs à long terme 0,7 0,9 Impôts différés actif 0,0 (0,0) Actifs non courants 463,7 502,8 Stocks 78,5 93,0 Créances commerciales 69,2 71,0 Instruments financiers dérivés 0,2 0,0 Actifs financiers et autres actifs à court terme 29,4 33,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie4 15,5 117,2 Actif courants 192,7 314,2 Total des actifs 656,4 817,0

Bilan consolidé - Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31-déc-2023 31-déc-2024 Capital social 1,9 21,6 Primes liées au capital 188,1 342,5 Réserves 14,1 48,5 Capitaux propres 204,1 412,6 Dettes financières à long terme 300,8 247,8 Dettes financières liées aux contrats de location à long terme 7,7 8,2 Provisions pour avantages du personnel 7,6 7,5 Provisions et autres passifs à long terme 8,6 13,4 Impôts différés passif 17,6 20,6 Passifs non courants 342,3 297,4 Dettes financières à court terme 7,0 2,5 Dettes financières liées aux contrats de location à court terme 2,4 2,7 Instruments financiers dérivés - 0,1 Dettes fournisseurs 32,3 26,0 Provisions et autres passifs à court terme 68,4 75,6 Passifs courants 110,1 107,0 Total des capitaux propres et des passifs 656,4 817,0

Définition

La croissance à périmètre et change constants est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors impact de change et effet de périmètre, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés. La croissance à périmètre et change constants au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 exclut ainsi la contribution des sociétés Photonis Germany (anciennement ProxiVision), El-Mul et Telops, acquises par le Groupe en juin 2023, juillet 2023 et octobre 2023, respectivement, ainsi que des sociétés Centronic et LR Tech, acquises par le Groupe en juillet 2024 et septembre 2024, respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges », et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (ii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2). Les dépréciations et amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise, inclus dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la partie des actifs immobilisés correspondant aux allocations des prix d’acquisition.

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le nouveau contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement exécuté dans le contexte de l'introduction en bourse.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

1 Anciennement ProxiVision.

2 La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

3 Les dépenses d’investissement non décaissées à fin 2024 ont été reclassées en besoin en fonds de roulement.

4 Au 31 décembre 2024, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie était de 117,2 millions d'euros au bilan. Retraité de découverts bancaires pour 0,3 millions d'euros et d’intérêts à recevoir pour 1,2 millions d'euros, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevait à 115,6 millions d'euros, tel que reporté dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Pièce jointe