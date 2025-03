EXOSENS RÉALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT DE CAPACITÉ DE PRODUCTION EN VISION NOCTURNE AUX ÉTATS-UNIS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE ET SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 3 MARS 2025

En réponse à la demande croissante, Exosens investira 20 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour augmenter sa capacité de production en Europe et aux États-Unis.

Cet investissement permettra à Exosens de déployer son premier site de fabrication aux États-Unis pour produire des tubes intensificateurs d'image « Made in America ».

Il renforce la position d'Exosens pour conquérir le marché américain, qui représente 45 % du marché mondial et qui présente une forte dynamique de croissance, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense.



Le marché mondial de la vision nocturne bénéficie d’une demande croissante, portée par l’augmentation des budgets de défense et la nécessité pour les armées du monde entier d’améliorer leurs capacités de combat dans des environnements nocturnes. Le retour des combats de haute intensité a mis en évidence le rôle stratégique des opérations nocturnes en tant qu’avantage tactique déterminant. En 2024, les armées de l’OTAN et de leurs principaux alliés ont continué d’augmenter leurs commandes pour des systèmes de vision nocturne, mais elles sont encore loin d’atteindre un taux d’équipement optimal.

Avec des décennies d'expertise, Photonis, une marque du Groupe Exosens, propose des tubes intensificateurs d'image, une technologie essentielle des dispositifs de vision nocturne. Ces solutions renforcent la perception tactique, l’agilité et la mobilité des soldats, tout en améliorant leurs capacités de pointage et de conduite, même dans les conditions de luminosité les plus extrêmes.

Afin de répondre à la demande croissante en vision nocturne, Exosens a décidé d’engager un investissement stratégique d’environ 20 millions d’euros afin d’augmenter ses capacités de production en Europe mais également aux États-Unis, avec, pour la première fois, une nouvelle usine de production sur le sol américain. Cette implantation ouvre de nouvelles opportunités de marché, en proposant des tubes intensificateurs d’image « Made in America » fabriqués localement.

Cette nouvelle installation aura lieu à Sturbridge (Massachusetts) où le groupe opère déjà à travers sa filiale Photonics Scientific Inc. Exosens s’appuiera sur le soutien et les synergies internes pour optimiser le déploiement de la production des tubes intensificateurs d’image, dont la fabrication devrait débuter au début de l’année 2027.

« Nous sommes ravis d’annoncer un nouvel investissement stratégique aux États-Unis, une étape clé dans notre développement. L’expansion sur le marché américain représente une opportunité majeure pour consolider notre position de leader mondial dans le domaine des tubes intensificateurs d’image. Cette nouvelle capacité de production nous permettra non seulement de répondre à la demande croissante de nos clients pour des solutions haute performance, mais aussi de leur offrir des produits fabriqués aux États-Unis, en grande série et selon les plus hauts standards de qualité », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.

Exosens publie ses résultats pour l’exercice 2024 le 3 mars 2025, avant bourse.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment CAC All-Tradable, CAC Mid & Small, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

Relations Presse

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010.

Pièce jointe