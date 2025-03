FirstFarms A/S har besluttet at fremrykke tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten for 2024 i forlængelse af Constantinsborg A/S’ beslutning om at fremsætte et frivilligt kontant købstilbud til aktionærerne i FirstFarms A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse 2/2025 af 11. februar 2025 modtog FirstFarms A/S (”FirstFarms”) meddelelse fra Constantinsborg A/S (”Tilbudsgiver”) om, at Tilbudsgiver har besluttet at fremsætte et frivilligt kontant købstilbud på alle aktier i FirstFarms (bortset fra egne aktier ejet af FirstFarms og aktier allerede ejet af Tilbudsgiver) (”Tilbuddet”). Tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest den 12. marts 2025.

Som følge heraf, og det tidsmæssige sammenfald med tidspunktet for offentliggørelsen af FirstFarms' årsrapport for 2024, har FirstFarms besluttet at fremrykke tidspunktet for offentliggørelsen af FirstFarms’ årsrapport for 2024 fra den 26. marts 2025 til den 13. marts 2025. FirstFarms' finanskalender for 2025 er i øvrigt ikke ændret.

Bestyrelsens redegørelse forventes offentliggjort efter FirstFarms' årsrapport og senest inden udløbet af første halvdel af tilbudsperioden. Denne redegørelse vil blandt andet indeholde bestyrelsens holdning til Tilbuddet, herunder fordele og ulemper knyttet til Tilbuddet. Som tidligere oplyst, vil Lise Kaae ikke deltage i udarbejdelsen af bestyrelsens redegørelse på grund af hendes relation til Tilbudsgiver.

Inden aktionærer i FirstFarms tager stilling til Tilbuddet, anbefales aktionærerne i FirstFarms at læse Tilbudsgivers tilbudsdokument og ethvert tilhørende dokument samt FirstFarms’ bestyrelsesredegørelse og årsrapport for 2024. FirstFarms, herunder bestyrelsen, påtager sig intet ansvar for de beslutninger, som aktionærerne måtte træffe med hensyn til Tilbuddet.

FirstFarms, herunder bestyrelsen, er bistået af ABG Sundal Collier, som finansiel rådgiver og Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver i forbindelse med Tilbuddet.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller ved at rette henvendelse til adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 30 34 90 76.

