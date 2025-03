Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (ny dato mandag d. 17. marts) i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Globale Value Aktier og Globale Aktier Akk

Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Globale Value Aktier og Globale Value Aktier Akk. afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 17. marts 2025 kl. 9.30 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om fusion af afdelingerne Globale Value Aktier og Globale Value Aktier Akk. (ophørende) med henholdsvis afdeling Globale Aktier og afdeling Globale Aktier Akk. (fortsættende).

Eventuelt

Dagsorden med bilag samt de fuldstændige forslag er tilgængelige ved henvendelse til foreningens kontor, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn, tlf. 44 55 91 23.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 10. marts 2025 på Investorportalen eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 23.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 3. marts 2025

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Bestyrelsen





FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 17. MARTS 2025

Ad 1: Forslag fremsat af bestyrelsen





Bestyrelsen vil fremsætte forslag om fusion af afdelingerne Globale Value Aktier og Globale Value Aktier Akk (ophørende) med henholdsvis afdeling Globale Aktier og afdeling Globale Aktier Akk. som fortsættende afdelinger efter bestemmelserne i § 119, stk. 1 (”LIF”), samt bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. (”Fusionsbekendtgørelsen”). Baggrunden for fusionerne er, at det historiske afkast i de ophørende afdelinger ikke har levet op til forventningerne.

Fusionsplan (bilag 1), der vedhæftes denne indkaldelse, indstilles til godkendelse.

Som følge af fusionerne vil afdelingerne Globale Value Aktier og Globale Value Aktier Akk. efter de gennemførte fusioner blive slettet i foreningens vedtægter.

Vedhæftet fil