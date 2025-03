Valour étoffe son offre d’actifs numériques avec le lancement des ETP Valour Dogecoin, Valour Aptos, Valour Sui et Valour Render à la Bourse de Francfort, en Allemagne

TORONTO, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies, Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi »), est fier d’annoncer que sa filiale Valour, Inc. (« Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en Bourse (ou « ETP ») dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé quatre 4 nouveaux actifs numériques de type ETP sur la Bourse de Francfort, respectivement le Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP, le Valour Aptos (APT) EUR ETP, le Valour Sui (SUI) EUR ETP et le Valour Render (RENDER) EUR ETP. Ces nouveaux produits viennent renforcer l’engagement de Valour à offrir aux investisseurs une exposition facile, sûre et économique aux actifs numériques les plus innovants du marché.

Introduction de nouveaux ETP dans la sphère des actifs numériques émergents

Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP (ISIN : CH1108679791)

Le Dogecoin (« DOGE ») est l’une des cryptomonnaies les plus reconnues et activement utilisées, initialement lancé en 2013 dans le sillage d’une parodie mais qui se positionne à ce jour comme une monnaie numérique largement adoptée. Avec une capitalisation boursière d’environ 30,64 milliards de dollars, le Dogecoin se classe au 8e rang des actifs numériques mondiaux. On l’associe communément à sa solide communauté, à la rapidité d’exécution de ses transactions, son utilisation dans le cadre de microtransactions, les pourboires et les paiements marchands. L’ETP Valour Dogecoin permet aux investisseurs de s’exposer à la performance du Dogecoin sans subir les complexités liées à la détention directe de cryptomonnaies, le tout moyennant une commission de gestion compétitive de 1,9 %.

Valour Aptos (APT) EUR ETP (ISIN : CH1108679783)

Aptos est une blockchain de couche 1 de nouvelle génération conçue dans un souci d’évolutivité, de fiabilité et de sécurité. Grâce à Move, son langage de programmation innovant, Aptos permet des transactions rapides et propose un écosystème facile d’utilisation pour les développeurs. Axé sur l’amélioration de la facilité d’utilisation et de l’adoption du Web3, Aptos fournit une infrastructure solide pour les NFT, la DeFi, et bien plus encore. Avec une capitalisation boursière d’environ 6,19 milliards de dollars, Aptos se hisse à la 31e place du classement des actifs numériques mondiaux. L’ETP Valour Aptos permet aux investisseurs de s’exposer en toute simplicité à l’écosystème blockchain d’Aptos.

Valour Sui (SUI) EUR ETP (ISIN : CH1108679080)

Sui (SUI) est une blockchain innovante conçue pour offrir un débit élevé et une finalisation instantanée, ce qui la rend idéale pour des applications telles que le gaming et la finance. Sui utilise une approche orientée objet qui permet la validation indépendante des transactions qui s’appuie sur un mécanisme de consensus byzantin de preuve d’enjeu (« PoS ») tolérant aux pannes. Sui affiche une capitalisation boursière de 28,01 milliards de dollars et occupe la 15e place parmi les actifs numériques mondiaux. L’ETP Valour Sui confère aux investisseurs un accès à cette blockchain avancée moyennant une commission de gestion de 1,9 %.

Valour Render (RENDER) EUR ETP (ISIN : CH1108679783)

Render (RENDER) est la cryptomonnaie native du Render Network, une plateforme décentralisée de rendu GPU qui maximise la puissance de calcul pour les effets visuels, le gaming et le design numérique. Le Render Network permet de déployer des solutions de rendu économiques et évolutives, favorisant l’innovation dans les industries créatives. Avec une capitalisation boursière d’environ 2,26 milliards de dollars, Render se classe 49e du classement des actifs numériques mondiaux. L’ETP Valour Render offre aux investisseurs une exposition au monde en pleine expansion de l’univers du calcul décentralisé et de la création de contenu numérique.

Apporter l’innovation aux investisseurs européens

Avec le lancement de ces quatre nouveaux ETP, Valour poursuit l’expansion de son portefeuille de produits d’investissement en actifs numériques, offrant aux investisseurs européens un accès diversifié et de qualité institutionnelle au marché des cryptomonnaies. Les ETP de Valour constituent un point d’entrée simplifié aux investisseurs souhaitant s’exposer aux technologies blockchain émergentes, sans avoir à gérer directement la détention des actifs ni à recourir à des solutions de garde complexes.

« Nous sommes ravis d’introduire les ETP Valour Dogecoin, Valour Aptos, Valour Sui et Valour Render sur la Bourse de Francfort », a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de Valour. « Ces nouvelles cotations sont une preuve de notre engagement à proposer des solutions d’investissement en actifs numériques innovantes et accessibles au marché européen. En offrant une exposition sûre et transparente à certains des protocoles les plus prometteurs, nous continuons à nous inscrire en fers de lance de l’adoption des actifs numériques aussi bien parmi les investisseurs institutionnels que de détail. »

« Après avoir lancé 20 produits avec succès au sein de la région scandinave en décembre, nous améliorons à présent notre gamme de produits en Allemagne avec les actifs numériques sous-jacents les plus prisés. La demande des investisseurs pour se constituer une exposition à des cryptomonnaies diversifiées ne cesse de croître et Aptos, Sui, Render ainsi que Dogecoin se distinguent comme certains des actifs les plus attractifs du marché. Ce lancement renforce notre engagement à proposer un accès de qualité institutionnelle à l’univers des actifs numériques, en phase avec les tendances du marché et les attentes des investisseurs », nous confie Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, consultez https://defi.tech/.

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF). Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation des ETP, l’évolution et les perspectives des actifs numériques sous-jacents, la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour, l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques, l’environnement réglementaire en matière de croissance et d’adoption de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par la Société et ses filiales ainsi que les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, sans toutefois s’y limiter, la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des actifs numériques, les règles et réglementations relatives à la finance décentralisée et aux actifs numériques ainsi que les incertitudes générales en matière commerciale, économique, concurrentielle, politique et sociale. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681