En Inde, Mahindra lance deux SUV électriques Origin, le BE 6 et le XEV 9e, équipés de la technologie de suspension intelligente Monroe

NORTHVILLE, Michigan, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mahindra & Mahindra, l’un des principaux constructeurs automobiles en Inde, a présenté deux SUV électriques Origin, conçus pour offrir aux conducteurs une technologie inégalée, un design novateur et des performances remarquables. Parmi les technologies de pointe disponibles sur les nouveaux SUV électriques Mahindra BE 6 et XEV 9e figure la suspension intelligente CVSAe de Monroe, développée par la division Monroe Ride Solutions de Tenneco. Première suspension électronique disponible en Inde, le système CVSAe ajuste en continu l’amortissement du véhicule en fonction des différentes conditions de route, garantissant une tenue de route optimale, un confort accru et une expérience de conduite exceptionnelle.

« Compte tenu des nombreux avantages du système, dont les performances ont été démontrées sur de nombreux modèles de véhicules populaires à travers le monde, les consommateurs qui optent pour la technologie CVSAe sur ces nouveaux modèles innovants feront assurément un choix judicieux », a déclaré Hal Zimmermann, vice-président et directeur général de Monroe Ride Solutions. « En découvrant cette nouvelle génération de SUV électriques Origin, les conducteurs indiens apprécieront pleinement la valeur d’une suspension qui s’adapte intelligemment à chaque trajet, quelles que soient les conditions routières. »

Disponible sur de nombreux modèles de véhicules de tourisme produits par les constructeurs européens et asiatiques, la technologie de suspension intelligente CVSAe de Monroe est capable de détecter et d’adapter en continu ses réglages en fonction des conditions de route variables. Les conducteurs peuvent également choisir leur mode de suspension préféré – Confort, Standard ou Sport – pour une conduite encore plus personnalisée. Grâce à son excellente capacité d’adaptation et à sa faible consommation d’énergie, la technologie CVSAe est devenue un choix de premier plan pour les véhicules électriques (EV), hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) à travers le monde.

Mahindra a redéfini les règles de la mobilité électrique avec le lancement de ses SUV électriques Origin phares, le BE 6 et le XEV 9e, développés de toutes pièces à partir de l’architecture révolutionnaire INGLO, animée par MAIA, l’intelligence automobile la plus rapide au monde. Ces véhicules incarnent la vision de Mahindra « Unlimit India », une ère où l’innovation et le design indiens ne se contentent pas de se mesurer aux standards mondiaux, mais en établissent de nouveaux. Les Mahindra BE 6 et XEV 9e, attendus en 2025, seront construits sur la plateforme avancée INGLO et équipés de batteries de 59 kWh et 79 kWh. Parmi les autres caractéristiques clés, une motorisation intégrée 3-en-1 délivre jusqu’à 210 kW de puissance, une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes pour le BE 6 et 6,8 secondes pour le XEV 9e, ainsi qu’une recharge rapide permettant d’atteindre 20 à 80 % de charge en moins de 20 minutes (avec un chargeur rapide de 175 kW). Les SUV électriques sont également dotés de l’architecture MAIA, Mahindra Artificial Intelligence Architecture, l’intelligence artificielle la plus avancée dans le monde automobile. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : un véhicule à architecture logicielle, conçu sur une plateforme de nouvelle génération avec un réseau Ethernet intégré. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8295, la puce automobile la plus rapide du marché, associée à 24 Go de RAM, 128 Go de stockage et un GPU Adreno de 6e génération ultra-rapide dédié au cockpit numérique. Le système avancé d’aide à la conduite (ADAS L2+) repose sur la puce Mobileye EyeQTM6, complétée par 2 Go de RAM et une caméra de 8 MP. L’expérience utilisateur est enrichie par plus de 60 applications dédiées à la musique, au divertissement, aux films en streaming, aux podcasts, au shopping et à la productivité. De plus, les mises à jour à distance (OTA) garantissent que les BE 6 et XEV 9e évoluent continuellement pour rester à la pointe de l’innovation.

« Ces véhicules sont "intelligents" à tous les niveaux, le nec plus ultra en matière de design, de technologie et de performances. » R. Velusamy, Président, Développement des technologies automobiles chez Mahindra & Mahindra Ltd et Directeur Général adjoint de Mahindra Electric Automobile Limited, a déclaré : « En intégrant la suspension intelligente de Monroe à nos SUV électriques Origin BE 6 et XEV 9e, nous avons franchi une étape importante dans l’amélioration de la dynamique des véhicules. Grâce à cette collaboration, nous proposons un système de suspension optimisé pour les différentes conditions de route en Inde, assurant un contrôle et un confort de conduite exceptionnels. »

Pour en savoir plus sur les technologies de suspension intelligente Monroe, rendez-vous sur www.monroeridesolutions.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

À propos de Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l’une des plus grandes et des plus respectées fédérations multinationales d’entreprises, comptant 260 000 employés dans plus de 100 pays. Il occupe une position de leader en Inde dans les domaines des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l’information et des services financiers, tout en étant le premier fabricant mondial de tracteurs en volume. Le groupe est également très présent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la logistique, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le groupe Mahindra s’engage fortement dans le leadership mondial en matière d’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), visant à favoriser la prospérité rurale et à améliorer la vie urbaine, avec l’objectif de générer un impact positif sur les communautés et les parties prenantes afin de leur permettre de progresser. Pour en savoir plus sur Mahindra, consultez www.mahindra.com, suivez @MahindraRise sur Twitter et Facebook, ou abonnez-vous pour recevoir toute l’actualité sur https://www.mahindra.com/news-room

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8e2f1b2-69eb-43db-892c-52ae0c3bb602