Repensons l’utilisation du sous-sol : Allstate du Canada révèle que les dégâts d’eau sont une principale cause de réclamation

MARKHAM, Ontario, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si les sous-sols ont pu souvent servir de simples espaces de rangement, ils sont devenus une partie intégrante de nombreuses maisons. Ils sont aujourd’hui équipés de systèmes de divertissement à la fine pointe de la technologie, d’équipements de mise en forme coûteux et de meubles de valeur. Par contre, ces espaces restent très vulnérables aux inondations, ce qui peut entraîner des coûts élevés en réparations. Les données récentes du Bureau d’assurance du Canada révèlent que 2024 aura été l’année la plus coûteuse de l’histoire de notre pays en termes de pertes liées aux conditions météorologiques, avec plus d’un milliard de dollars de pertes causées par les inondations.

En fait, les données d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance (Allstate du Canada) révèlent que les dégâts d’eau sont l’une des principales raisons pour lesquelles les clients déposent une réclamation d’assurance habitation, et que le coût de réparation d’un sous-sol endommagé par l’eau a augmenté de près de 20 % entre 2019 et 2024. Selon un sondage récent de Léger réalisé pour le compte d’Allstate du Canada, 80 % des Canadiens interrogés possèdent un sous-sol et un sur dix a déjà vu son sous-sol inondé. Le sondage a également révélé que 61 % des propriétaires sondés ont une salle de bain, un évier ou un accès à l’eau courante dans leur sous-sol, et que 55 % utilisent leur sous-sol pour entreposer un réfrigérateur ou un congélateur supplémentaire. De plus, 47 % ont une chambre, 30 % ont un espace de sport ou d’entraînement, 23 % ont un système de cinéma maison, 20 % ont un bureau à domicile et 25 % ont une salle de jeux pour les enfants.

Si les propriétaires canadiens utilisent leur sous-sol de différentes façons, les résultats du sondage ont aussi montré que :

Quatre sur dix (41 %) utilisent leur sous-sol pour entreposer de l’équipement sportif coûteux comme des skis ou des vélos;

Près d’un sur trois (32 %) y ont installé de l’équipement de divertissement;

Les sous-sols contiennent aussi souvent des biens inestimables, comme des albums photos (40 %) et des souvenirs de famille (24 %);

Parmi les autres articles entreposés dans le sous-sol, on retrouve des outils, rallonges électriques et ampoules (65 %), des articles saisonniers comme des meubles de patio ou des décorations de Noël ou autres (59 %), des meubles (51 %), des objets de collection ou des souvenirs (31 %), des documents financiers, juridiques ou fiscaux importants (28 %), du matériel informatique (23 %) et des instruments de musique (15 %).

Repenser sa maison : le début d’une nouvelle ère pour les sous-sols

« La cuisine est souvent la pièce centrale et sociale de la maison, mais le sous-sol joue un rôle important en tant qu’espace pour s’adonner à des passe-temps, ranger du matériel entre deux excursions ou tout simplement se détendre », explique Marc Tannous, directeur d’agence chez Allstate du Canada. « Les propriétaires auraient tout avantage à réfléchir à une façon de protéger ces espaces précieux contre les inondations, qui peuvent rapidement nuire à leurs projets à l’approche du printemps. »

Conseils pour protéger et remodeler

Les inondations surviennent généralement pendant les mois les plus chauds. M. Tannous invite donc les propriétaires à faire le nécessaire pour protéger leur sous-sol et son contenu.

Placez les systèmes de divertissement de grande valeur sur des supports ou accrochez-les au mur. Sinon, gardez-les au rez-de-chaussée, si possible.

Utilisez des boîtes de plastique plutôt que des boîtes de carton pour le rangement.

Optez pour des armoires et des étagères à l’épreuve de l’eau.

Vérifiez votre police d’assurance habitation pour comprendre votre couverture en cas de dégâts d’eau.

Consultez un professionnel pour étudier les possibilités d’aménagement paysager qui permettent d’éloigner l’eau des fondations de la maison.

Installez des détecteurs d’eau ou de fuites compatibles avec votre système d’alarme résidentiel pour être avisé rapidement en cas d’inondation.

Si vous prévoyez d’aménager ou de rénover votre sous-sol, demandez à votre entrepreneur comment vous protéger du mieux possible contre les risques d’inondation.



À propos du sondage Léger

Allstate a mandaté Léger pour mener une étude auprès des propriétaires canadiens afin de mieux comprendre l’utilisation de leur sous-sol, leurs habitudes d’entreposage, leurs mesures de prévention des inondations et leur préparation générale aux événements météorologiques extrêmes. Pour atteindre les objectifs de l’étude, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 000 propriétaires canadiens âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais, entre le 23 et le 27 janvier 2025. En raison de la nature non probabiliste de l’échantillon (associée à tout sondage en ligne), le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 000 répondants (panel en ligne) aurait une marge d’erreur globale de ± 3,1 %, 19 fois sur 20. La marge d’erreur augmenterait toutefois pour les sous-groupes.

Pour d’autres conseils, consultez le blogue.allstate.ca/repenser-sous-sol-conseil-prevenir-dommages-inondation .

