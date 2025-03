Abcourt annonce un partenariat stratégique avec Groupe Minier Technica

ROUYN-NORANDA, Québec, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat stratégique avec le Groupe Minier Technica (« Technica »), un important entrepreneur minier de propriété canadienne, aux termes duquel Technica a acquis 60 000 000 d’unités de la Société (« Unités ») au prix de 0,05 $ l’unité pour un investissement total de 3 000 000 $ (l’« Investissement »).

Ce partenariat jouera un rôle clé dans l’accélération du projet Géant Dormant d’Abcourt situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi au Québec. Technica travaillera aux côtés de l’équipe de projet pour exécuter les travaux de construction et de développement souterrains nécessaires à l’expansion future du projet. Le produit de l’investissement servira également à faire avancer le projet ainsi qu’à soutenir les objectifs généraux et administratifs.

Pascal Hamelin, chef de la direction et président d’Abcourt, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer au Groupe Minier Technica pour faire avancer le projet Géant Dormant. Il s’agit d’un entrepreneur minier bien établi au Canada avec un solide bilan en matière de santé et de sécurité. En combinant nos compétences, nous augmentons la valeur du projet pour toutes les parties prenantes. »

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action unitaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société (une « action sous-jacente ») au prix de 0,08 $ par action sous-jacente pendant une période de 36 mois.

L'investissement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les titres émis dans le cadre de l'investissement sont assujettis à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, ou à des personnes américaines ou pour leur compte ou leur bénéfice, sans enregistrement ou exemption de ces exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat et aucune vente de titres ne sera effectuée dans aucun État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE GROUPE MINIER TECHNICA

Groupe Minier Technica, la filiale québécoise de Technica Mining, a été fondée en 2019, apportant à la province des décennies d’expertise en matière de contrats miniers. Basée à Val-d’Or, au Québec, Technica fournit des solutions minières entièrement intégrées, notamment le développement souterrain, la construction, service d’alésage, l’exploitation minière de surface, l’ingénierie et la maintenance. Engagée envers la sécurité, l’innovation et l’efficacité opérationnelle, Technica a connu une croissance rapide, en s’associant à des clients partout au Québec.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités d’exploration et de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.