Midland, en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada, reprend le forage pour le lithium sur le projet Galinée

MONTRÉAL, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), a le plaisir d’annoncer le début d’une seconde campagne de forage pour le lithium sur le projet Galinée. Le projet Galinée situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte de lithium Adina de Winsome Resources (« Winsome »), est détenu à 100 % par Midland et fait l’objet d’une entente d’option conclue avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de Midland daté du 14 juin 2023) et modifiée en avril 2024 (voir le communiqué de Midland daté du 23 avril 2024).

Faits saillants :

Budget approuvé de 5,2 M CAD pour la première phase de forage de 2025.

Ce deuxième programme commencera en mars avec du forage RC et suivi par l’addition d’une foreuse au diamant en avril.

Programme de forage pour (1) suivre certaines des meilleures intersections de 2024 qui restent ouvertes et qui doivent être testées davantage, et (2) s’étendre sur le projet pour tester des cibles structurales.

Un levé magnétique, par drone, de haute résolution (basse altitude) qui couvre le projet est planifié pour mars.

Programme de forage 2024 à Galinée

Le programme de forage 2024 à Galinée comprenait vingt-et-un (21) trous de forage au diamant et sept (7) trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 6 284,86 mètres, dont 819,92 mètres de forage à circulation inverse. Les objectifs consistaient à tester, par forage au diamant, le secteur de l’indice Iceberg découvert en 2023, tout en utilisant le forage à circulation inverse pour vérifier des cibles conceptuelles de géophysique et de prospection. La campagne de forage était principalement axée sur l’indice Iceberg ainsi que les indices White Stripes, Surge, Snow Fox et White Lightning (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 octobre 2024). Des travaux de cartographie géologique en surface combinés au forage ont permis d’identifier une série d’au moins sept (7) corps de pegmatite à spodumène métriques à décamétriques. Les résultats des sondages TLIB0014, TLIB0018, TLIB0022, TLIB0023 et TLIB0026 suggèrent une extension vers l’est de l’indice Iceberg, tandis que le sondage TLIB0020 suggère en outre une extension vers l’ouest. Les résultats mis en évidence jusqu’à présent ont livré des valeurs composites, en longueur dans l’axe de forage, allant jusqu’à 1,38 % Li2O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li2O sur 21,35 mètres, dans le sondage TLIB0007. Le sondage TLIB0026 a livré 1,03 % Li2O sur 32,87 mètres, et le sondage TLIB0018 a livré jusqu’à 1,46 % Li2O sur 27,34 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 décembre 2024). Les meilleurs résultats des vingt-huit (28) sondages sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Li 2 O% TLIB0001 9,9 24,8 14,9 1,48 TLIB0002

7.0 33,5 26,5 1,49 Incluant 14,3 33,5 19,2 1,85 TLIB0004

201,1 234,4 33,3 1,09 Incluant 217,6 234,3 16,7 1,87 TLIB0006

41,6 62,57 20,97 1,94 188,6 200,12 11,52 2,47 TLIB0007

105,44 143,3 37,86 1,38 Incluant 121,95 143,3 21,35 1,88 TLIB0011

81,71 91,47 9,76 1,46 157,98 179,88 21,9 1,09 TLIB0012

140,5 152,9 12,4 1,04 279,88 295,96 16,08 0,9 TLIB0013 100,54 121,06 20,52 0,7 TLIB0014

204,63 218,52 13,89 1,41 277,84 294,89 17,05 1,13 307,07 325,42 18,35 1,2 TLIB0018

46,85 59,09 12,24 1,02 149,89 177,23 27,34 1,46 258,06 280,4 22,34 0,75 TLIB0020 85,62 124,35 38,73 0,76 TLIB0022 22,86 57,91 35,05 1,58 TLIB0023

181,88 206,7 24,82 0,94 293,73 310,05 16,32 1,19 TLIB0026 26,33 59,2 32,87 1,03 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 décembre 2024)

Les corrélations en sections de forage suggèrent que les corps de pegmatite à spodumène sont faiblement inclinés, typiquement à moins de 30 degrés, et sont souvent observés sous forme d’empilement dans les carottes de forage – le sondage recoupe communément plusieurs corps de pegmatite minéralisée de puissance variable. Des études structurales détaillées par des experts de RTEC sont en cours. Ces études sont incorporées dans la mise à jour des modèles géologiques. Des études minéralogiques montrent que la principale phase lithinifère à l’indice Iceberg est le spodumène, avec un peu d’altération en muscovite et en cookéite. Une quantité mineure de pétalite est aussi présente, et de la holmquistite est souvent observée dans l’encaissant amphibolitique adjacent aux pegmatites. Les corps de pegmatite à spodumène restent ouverts latéralement et en profondeur, et d’autres travaux de forage seront nécessaires pour déterminer plus précisément leur géométrie et leur étendue.

Il est prévu de reprendre le forage en mars 2025, avec un budget approuvé de 5,2 M CAD pour une première phase combinant du forage au diamant et du forage à circulation inverse. La campagne débutera avec du forage RC, suivi par l’addition d’une foreuse au diamant en avril. Les résultats de cette deuxième campagne dicteront la suite du forage après juin. Des essais métallurgiques préliminaires sont aussi envisagés sur certaines sections de carottage sélectionnées pour des analyses par spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS), dans le but d’identifier et de déterminer quantitativement la granulométrie et la minéralogie des phases lithinifères.

À propos du projet Galinée

Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte Adina de Winsome (ressources minérales consolidées de 61,4 Mt à 1,14 % Li 2 O de ressources indiquées et 16,5 Mt à 1,19 % Li 2 O de ressources présumées, voir le communiqué de presse de Winsome daté du 28 mai 2024). Ce gîte se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété Galinée sur plus de 7 kilomètres, et l’indice de lithium Iceberg a été découvert le long de cette zone (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023).

Mises en garde

L’épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles.

La minéralisation en lithium observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Galinée à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des photos accompagnant ce communiqu sont disponibles :

