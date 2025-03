Le CN et l’Iowa Northern Railway officialisent la fusion de leurs activités

MONTRÉAL, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et l’Iowa Northern Railway Company ont regroupé leurs activités le 1er mars 2025, tel qu’autorisé précédemment par le Surface Transportation Board des États-Unis.

Avec la conclusion de cette transaction, le CN et l’Iowa Northern peuvent commencer l’intégration de leurs chemins de fer en vue de mieux desservir les clients, l’économie en Iowa et les collectivités le long du réseau.

« Cet investissement supplémentaire aux États-Unis témoigne de notre engagement à offrir d’excellents services ferroviaires tout en stimulant la croissance économique. Les clients et les partenaires du CN le long de ce réseau bénéficieront d’un service par transporteur unique qui leur offrira de nouvelles options et un accès à de nouveaux marchés. » – Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

« Nous célébrons aujourd’hui cette importante étape, alors que nous accueillons l’équipe de l’Iowa Northern dans la famille de cheminots du CN. Le CN et l’Iowa Northern ont tous deux bâti leur réputation en accordant la priorité à la sécurité, et en offrant des solutions de transport novatrices, durables et fiables à nos clients. » – Derek Taylor, vice-président exécutif et chef de l’exploitation sur le terrain du CN

L’intégration des 175 milles de voies de l’Iowa Northern au réseau ferroviaire de près de 20 000 milles du CN permettra d’offrir un service par transporteur unique reliant de façon fluide les céréales, l’engrais, les carburants renouvelables et les marchés industriels au réseau nord-américain du CN.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.